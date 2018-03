Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város 1-es választókörzetének választási bizottsága feljelentést tett választás rendje elleni bűncselekmény ügyében.","shortLead":"A város 1-es választókörzetének választási bizottsága feljelentést tett választás rendje elleni bűncselekmény ügyében.","id":"20180319_szegeden_is_trukkozhettek_az_ajanlok_alairasaival","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1593a3-90c0-435e-92fe-3902232589c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_szegeden_is_trukkozhettek_az_ajanlok_alairasaival","timestamp":"2018. március. 19. 20:09","title":"Szegeden is trükközhettek az ajánlók aláírásaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető Testületnél tesz panaszt.","shortLead":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető...","id":"20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7ec76c-d41b-477a-94ce-65eb60bf5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 11:07","title":"Egyre jobb eséllyel indulhat harcba, aki panaszt tesz a bankja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Kiska bejelentette: nem nevezi ki azt az új összetételű kabinetet, amelynek listáját előző kapta meg Peter Pellegrini kormányalakítással megbízott miniszterelnöktől. ","shortLead":"Andrej Kiska bejelentette: nem nevezi ki azt az új összetételű kabinetet, amelynek listáját előző kapta meg Peter...","id":"20180320_nem_nevezi_ki_az_uj_kormanyt_a_szlovak_allamfo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d18d55-168b-4a52-97be-657e4bf4d7b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_nem_nevezi_ki_az_uj_kormanyt_a_szlovak_allamfo","timestamp":"2018. március. 20. 12:37","title":"Nem nevezi ki az új kormányt a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be62c73a-1d1e-43a5-8833-36d1a5fee718","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"45 éves korában elhunyt Thomas Phelan kompkapitány és tűzoltó. 2001. szeptember 11-én emberek százait mentette ki a lángoló World Trade Center környékéről.","shortLead":"45 éves korában elhunyt Thomas Phelan kompkapitány és tűzoltó. 2001. szeptember 11-én emberek százait mentette ki...","id":"20180319_Rakban_halt_meg_a_911es_terrortamadas_hose","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be62c73a-1d1e-43a5-8833-36d1a5fee718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a9868-7adc-4865-8588-c736bc9f2653","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Rakban_halt_meg_a_911es_terrortamadas_hose","timestamp":"2018. március. 19. 10:19","title":"Rákban halt meg a 9/11-es terrortámadás hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közeledik a nagy nap, Meghan Markle és Harry herceg esküvője. A május 19-i eseményre már a tortát is kiválasztották. A desszert ezúttal rendhagyó lesz. ","shortLead":"Közeledik a nagy nap, Meghan Markle és Harry herceg esküvője. A május 19-i eseményre már a tortát is kiválasztották...","id":"20180320_Friss_viragok_fogjak_disziteni_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_eskuvoi_tortajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8953bc90-5c97-45db-bb67-946a6b224269","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Friss_viragok_fogjak_disziteni_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_eskuvoi_tortajat","timestamp":"2018. március. 20. 14:35","title":"Friss virágok fogják díszíteni Meghan Markle és Harry herceg esküvői tortáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és az ideiglenes bezárás mellett döntött.","shortLead":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és...","id":"20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13eaa2e-294c-438e-b35d-acf6c8b06524","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","timestamp":"2018. március. 20. 13:51","title":"Bezárt a Klapka Üzletház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","shortLead":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","id":"20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf39f2a-b824-4eca-a926-122cebec770f","keywords":null,"link":"/idojaras/20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","timestamp":"2018. március. 19. 06:35","title":"Újra havazik az ország nagy részén, indulás előtt tájékozódjunk az útviszonyokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]