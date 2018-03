Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","shortLead":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","id":"20180318_orosz_valasztas_putyin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f147bc-8327-4eec-be6e-adf865ad9356","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_orosz_valasztas_putyin","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Felpörögtek az oroszok: minden rekordot megdöntött a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karcag és Tiszafüred között valószínűleg csak hajnalban indulnak útnak a vonatok. A többi érintett vonalon késésekre számíthatnak az utasok. ","shortLead":"Karcag és Tiszafüred között valószínűleg csak hajnalban indulnak útnak a vonatok. A többi érintett vonalon késésekre...","id":"20180318_hofuvas_sokat_kesnek_a_vonatok_csak_hetfon_allhat_helyre_teljesen_a_menetrend","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8addb281-a020-45e9-9972-08e28e7db9f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_hofuvas_sokat_kesnek_a_vonatok_csak_hetfon_allhat_helyre_teljesen_a_menetrend","timestamp":"2018. március. 18. 18:54","title":"Hófúvás: sokat késnek a vonatok, csak hétfőn állhat helyre teljesen a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ed465b-c631-475e-afae-9e5d57df608a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia segített Putyinnak – állítja Vlagyimir Putyin orosz elnök kampánystábjának szóvivője. A hivatalban lévő államfő minden korábbinál jobb eredménnyel nyert jogot arra, hogy újabb hat évre hivatalában maradjon. \r

","shortLead":"Nagy-Britannia segített Putyinnak – állítja Vlagyimir Putyin orosz elnök kampánystábjának szóvivője. A hivatalban lévő...","id":"20180318_Orosz_valasztasok__koszonet_Londonnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79ed465b-c631-475e-afae-9e5d57df608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f79c299-c58b-45e7-9896-16c257069f81","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Orosz_valasztasok__koszonet_Londonnak","timestamp":"2018. március. 18. 22:58","title":"Orosz választások – köszönet Londonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f0b973-6649-47f0-8257-aa0255f45a89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Martina Navratilova, a wimbledoni teniszbajnokság egyik szakértője méltánytalannak tartja a fizetésbeli különbséget.","shortLead":"Martina Navratilova, a wimbledoni teniszbajnokság egyik szakértője méltánytalannak tartja a fizetésbeli különbséget.","id":"20180319_navratilova_mcenroe_fizetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85f0b973-6649-47f0-8257-aa0255f45a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30416d95-bdd6-42e8-8f70-6251596d4a9f","keywords":null,"link":"/sport/20180319_navratilova_mcenroe_fizetes","timestamp":"2018. március. 19. 14:43","title":"Kiakadt Navratilova, hogy McEnroe tízszer többet keres nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság országjelentésében pozitívumok is voltak a magyar egészségügyről, dicsérték például a kórházi ágyak számát és a vastagbélrák-szűrési programot.","shortLead":"Az Európai Bizottság országjelentésében pozitívumok is voltak a magyar egészségügyről, dicsérték például a kórházi...","id":"20180318_eu_ketszer_tobben_halnak_meg_itthon_kezelheto_betegsegben_az_unios_atlaghoz_kepest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec8bced-3715-47db-8e6d-8f8ef17dceac","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_eu_ketszer_tobben_halnak_meg_itthon_kezelheto_betegsegben_az_unios_atlaghoz_kepest","timestamp":"2018. március. 18. 21:45","title":"EU: Kétszer többen halnak meg itthon kezelhető betegségben az uniós átlaghoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1234914-49b8-4e16-af50-cf38c4c3c974","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mi történik akkor, amikor a gránitszilárdságúnak mutatott hegyről kiderül, hogy valójában üvegből van? Az Orbán-rezsim most megmutatja törekény oldalát, tehát harcba hívják azokat, akik felépítették azt. A hvg.hu heti politikai pillanatfotója.","shortLead":"Mi történik akkor, amikor a gránitszilárdságúnak mutatott hegyről kiderül, hogy valójában üvegből van? Az Orbán-rezsim...","id":"20180318_Orban_rendszeret_mar_csak_a_felelem_tartja_ossze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1234914-49b8-4e16-af50-cf38c4c3c974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e7170c-d4a9-4956-92e6-c52b093b6bda","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Orban_rendszeret_mar_csak_a_felelem_tartja_ossze","timestamp":"2018. március. 18. 15:00","title":"Orbán rendszerét már csak a félelem tartja össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","shortLead":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","id":"20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced25407-c63e-4630-a991-d6099eb6d2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","timestamp":"2018. március. 19. 10:27","title":"Majdnem kétszázan fagytak meg az idei télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálta eldugni a két bank a THM-et a reklámokban, közel húszmillió forint lett a büntetés.","shortLead":"Megpróbálta eldugni a két bank a THM-et a reklámokban, közel húszmillió forint lett a büntetés.","id":"20180319_Az_Erste_Bank_es_az_FHB_is_trukkozott_a_THMmel_buntetett_az_MNB","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f5e21-bda0-40cc-bd34-970a726a5665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Az_Erste_Bank_es_az_FHB_is_trukkozott_a_THMmel_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. március. 19. 10:35","title":"Az Erste Bank és az FHB is trükközött a THM-mel, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]