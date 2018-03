Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez most nem a hírverseny ideje, így döntöttek a szlovák szerkesztőségek, amelyek közös erővel igyekeznek végére járni annak az ügynek, amely miatt – minden bizonnyal – Ján Kuciaknak és menyasszonyának meg kellett halnia. A gyilkosság politikai következményeiről és a sajtó válaszáról Balog Beátával, Szlovákia első számú napilapjának és portáljának főszerkesztőjével beszélgettünk.","shortLead":"Ez most nem a hírverseny ideje, így döntöttek a szlovák szerkesztőségek, amelyek közös erővel igyekeznek végére járni...","id":"20180319_Minden_autokrata_vegzete_a_korrupcio_Orbane_es_Ficoe_is_az","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4a737c-f6e2-47cb-b773-572de4e8d189","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Minden_autokrata_vegzete_a_korrupcio_Orbane_es_Ficoe_is_az","timestamp":"2018. március. 19. 19:30","title":"\"Minden autokrata végzete a korrupció, Orbáné és Ficóé is az lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befbecee-00d7-437f-bf9f-ec2f36d2c1ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad. Nézzük, hogy a magát ma már szabad sajtóként jellemző – és a média hatalmat ellenőrző szerepét valóban betölteni látszó – Magyar Nemzet weboldalának címlapja mit mutatott 10 és 5 éve.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180319_az_internet_nem_felejt_magyar_nemzet_mno_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=befbecee-00d7-437f-bf9f-ec2f36d2c1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30eac54-009c-44bd-a0ff-ae607eef3ea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_az_internet_nem_felejt_magyar_nemzet_mno_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","timestamp":"2018. március. 19. 12:03","title":"Az internet nem felejt: vicces visszanézni, miket hozott a Magyar Nemzet címlapon 10 és 5 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP miniszterelnök-jelöltje Bécsben tartott fórumot, ott beszélt arról, hogy Orbán március 15-i beszéde után azt gondolja, egy újbóli Fidesz-győzelem esetén az ellenzéket megsemmisíthetik.","shortLead":"Az LMP miniszterelnök-jelöltje Bécsben tartott fórumot, ott beszélt arról, hogy Orbán március 15-i beszéde után azt...","id":"20180319_Szel_Bernadett_a_Jobbikot_dicserte_Demszky_kiakadt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f581f23d-607f-4116-acbf-f18fe1c4ec24","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Szel_Bernadett_a_Jobbikot_dicserte_Demszky_kiakadt","timestamp":"2018. március. 19. 09:35","title":"Szél Bernadett a Jobbikot dicsérte, Demszky kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült meggyőzni egymást arról, kell-e a Jobbik a kormányváltáshoz vagy sem. Szél Bernadett LMP-társelnök szerint volt értelme eljönni, kiderült, van, aki csak szavakban akar kormányváltást.","shortLead":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült...","id":"20180318_dk_mszp_lmp","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf47951-1823-4bb7-9039-1536f6ab6a21","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_dk_mszp_lmp","timestamp":"2018. március. 18. 19:32","title":"Gyurcsány egy célját elérte a vasárnapi tárgyaláson, de egy tapodtat se mozdultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4554b634-e3a1-4193-9287-20a184be404e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Büszkébbek lennének, ha a magyar egészségügyet szolgálnák, de az itthoni fizetésekből nem tudnak megélni, így Ausztriába, Németországba ingáznak idős embereket gondozni. Nagyjából annyian választják ezt az utat, ahány ápoló a magyar egészségügyi és szociális rendszerből hiányzik. A migráns házi gondozók toborzására külön iparág épült, a közvetítőkkel azonban nem árt vigyázni.","shortLead":"Büszkébbek lennének, ha a magyar egészségügyet szolgálnák, de az itthoni fizetésekből nem tudnak megélni...","id":"20180320_gondozo_apolo_migrans_korkoros_migracio_ingazas_demografia_idosek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4554b634-e3a1-4193-9287-20a184be404e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50a1bad-d0c4-44f4-b956-cb7082398026","keywords":null,"link":"/elet/20180320_gondozo_apolo_migrans_korkoros_migracio_ingazas_demografia_idosek","timestamp":"2018. március. 20. 06:30","title":"Körkörös migráció: magyar házi gondozók ezrei ingáznak nyugat felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e6c05e-98ea-414e-a3e3-f5039d310681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez ugyanis egy elektromos Mercedes GLA-klón, amilyen a hajtását tekintve az eredetiben nincs.","shortLead":"Ez ugyanis egy elektromos Mercedes GLA-klón, amilyen a hajtását tekintve az eredetiben nincs.","id":"20180319_kinai_auto_koppintas_mercedes_gla_elektromos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6e6c05e-98ea-414e-a3e3-f5039d310681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85eb67d-7e64-4498-95ca-545e8e471869","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_kinai_auto_koppintas_mercedes_gla_elektromos","timestamp":"2018. március. 19. 19:01","title":"Ez egy olyan kínai Merci-koppintás, aminek nincs eredetije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46e5ecb-93d3-4a8e-b5bb-68fd79d885d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbeszéd középpontjában az utóbbi hetekben a visszalépések állnak, de a Republikon Intézet számításai szerint nincs szükség átfogó megállapodásokra a Fidesz kisebbségbe szorításához.","shortLead":"A közbeszéd középpontjában az utóbbi hetekben a visszalépések állnak, de a Republikon Intézet számításai szerint nincs...","id":"20180319_Akkor_is_kisebbsegbe_szorulhat_a_Fidesz_ha_nincs_tomeges_visszalepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f46e5ecb-93d3-4a8e-b5bb-68fd79d885d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20b60db-98bf-4503-8bc8-4995672d77fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Akkor_is_kisebbsegbe_szorulhat_a_Fidesz_ha_nincs_tomeges_visszalepes","timestamp":"2018. március. 19. 09:14","title":"Akkor is kisebbségbe szorulhat a Fidesz, ha nincs tömeges visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]