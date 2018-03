Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","id":"20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71af37-e27a-45d5-bceb-a7ea64511e55","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","timestamp":"2018. március. 20. 06:02","title":"Házi kolbásszal, szalonnával kényezteti Lázár apja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574e0345-a8a1-42c5-a658-6f064d5eb4a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Gergely azt mondja, hibázott, ezért elnézést kér. Egy hangfelvétel szerint ugyanis pénzt ajánlott az LMP képviselőjelöltjének, hogy lépjen vissza.","shortLead":"Farkas Gergely azt mondja, hibázott, ezért elnézést kér. Egy hangfelvétel szerint ugyanis pénzt ajánlott az LMP...","id":"20180319_A_Jobbik_jeloltje_azt_mondja_csak_viccelt_azzal_hogy_fizetne_azert_hogy_az_LMP_visszalepjen_a_javara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=574e0345-a8a1-42c5-a658-6f064d5eb4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a71920-bdfa-49f7-bf1f-fa35a03bf0bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_Jobbik_jeloltje_azt_mondja_csak_viccelt_azzal_hogy_fizetne_azert_hogy_az_LMP_visszalepjen_a_javara","timestamp":"2018. március. 19. 13:30","title":"A Jobbik jelöltje azt mondja, csak viccelt azzal, hogy fizetne azért, hogy az LMP visszalépjen a javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","shortLead":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","id":"20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf39f2a-b824-4eca-a926-122cebec770f","keywords":null,"link":"/idojaras/20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","timestamp":"2018. március. 19. 06:35","title":"Újra havazik az ország nagy részén, indulás előtt tájékozódjunk az útviszonyokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","shortLead":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","id":"20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e175972a-b322-4651-99c6-ee9bb7a7e54c","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","timestamp":"2018. március. 18. 11:10","title":"Közel 20 ezer embernél nincs áram az időjárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült meggyőzni egymást arról, kell-e a Jobbik a kormányváltáshoz vagy sem. Szél Bernadett LMP-társelnök szerint volt értelme eljönni, kiderült, van, aki csak szavakban akar kormányváltást.","shortLead":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült...","id":"20180318_dk_mszp_lmp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf47951-1823-4bb7-9039-1536f6ab6a21","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_dk_mszp_lmp","timestamp":"2018. március. 18. 19:32","title":"Gyurcsány egy célját elérte a vasárnapi tárgyaláson, de egy tapodtat se mozdultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e69044-a0c5-40ec-bc6b-6ca8cf4b5948","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Akkora_bulit_nyomtak_hogy_Balazsnak_kell_helyretennie_Majka_egojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e69044-a0c5-40ec-bc6b-6ca8cf4b5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1024a28-6ba6-4c30-a337-3705fcf42c13","keywords":null,"link":"/elet/20180318_Akkora_bulit_nyomtak_hogy_Balazsnak_kell_helyretennie_Majka_egojat","timestamp":"2018. március. 18. 10:49","title":"Akkora bulit nyomtak Majkáék, hogy Balázsnak kell helyretennie barátja egóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai külügyminiszter egykor a ma a legfőbb gonosznak kikiáltott Soros György alapítványához pályázott és nyert.\r

\r

","shortLead":"A mai külügyminiszter egykor a ma a legfőbb gonosznak kikiáltott Soros György alapítványához pályázott és nyert.\r

\r

","id":"20180318_A_Soros_Alapitvanyban_nyugodtan_megbizhatok__velte_diakkent_Szijjarto_Peter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300e69a4-616a-4b54-b79e-b6646d134454","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_A_Soros_Alapitvanyban_nyugodtan_megbizhatok__velte_diakkent_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. március. 18. 11:48","title":"„A Soros Alapítványban nyugodtan megbízhatok” – vélte diákként Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a49b86-da70-4a37-bdb9-672dfeb661ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, a kékvérű brit márkának is be kell állnia a sorba, és elő kell rukkolnia egy saját SUV-val.","shortLead":"Nincs mese, a kékvérű brit márkának is be kell állnia a sorba, és elő kell rukkolnia egy saját SUV-val.","id":"20180319_aston_martin_varekai_jon_a_gyarto_elso_divatterepjaroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a49b86-da70-4a37-bdb9-672dfeb661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7049441e-e55b-4c86-bffd-493773338a79","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_aston_martin_varekai_jon_a_gyarto_elso_divatterepjaroja","timestamp":"2018. március. 19. 14:26","title":"Aston Martin Varekai: jön a gyártó 600 lóerős első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]