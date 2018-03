Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","shortLead":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","id":"20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d316e-2cda-49e1-8d80-86f8a8f686bf","keywords":null,"link":"/sport/20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","timestamp":"2018. március. 19. 21:30","title":"Elhunyt a Paks legendás kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8dc90a-b678-48d6-8188-3ac8fe24a19a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig hogy vasárnap nem meglepő módon újraválasztották Putyint Oroszország államfőjévé, a Pussy Riot azonnal reagált. Az Elections című videoklipjük mellé egy, Putyin 18 évig tartó (és most meghosszabbított) rémuralmáról szóló nyilatkozatot is kiadtak. ","shortLead":"Alig hogy vasárnap nem meglepő módon újraválasztották Putyint Oroszország államfőjévé, a Pussy Riot azonnal reagált...","id":"20180319_Neurotikus_klippel_reagal_a_Pussy_Riot_Putyin_ujravalasztasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8dc90a-b678-48d6-8188-3ac8fe24a19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d0edeb-f2b0-4801-880f-9e45d5b8e3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Neurotikus_klippel_reagal_a_Pussy_Riot_Putyin_ujravalasztasara","timestamp":"2018. március. 19. 15:50","title":"Neurotikus klippel reagál a Pussy Riot Putyin újraválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálta eldugni a két bank a THM-et a reklámokban, közel húszmillió forint lett a büntetés.","shortLead":"Megpróbálta eldugni a két bank a THM-et a reklámokban, közel húszmillió forint lett a büntetés.","id":"20180319_Az_Erste_Bank_es_az_FHB_is_trukkozott_a_THMmel_buntetett_az_MNB","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f5e21-bda0-40cc-bd34-970a726a5665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Az_Erste_Bank_es_az_FHB_is_trukkozott_a_THMmel_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. március. 19. 10:35","title":"Az Erste Bank és az FHB is trükközött a THM-mel, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c713055-9a5c-430d-b411-c7fa7c920309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két erőszakos férfi tavaly áprilisban csapott le két helyen a fővárosban: áldozataikat kifosztották és megverték.\r

","shortLead":"A két erőszakos férfi tavaly áprilisban csapott le két helyen a fővárosban: áldozataikat kifosztották és megverték.\r

","id":"20180319_alattomos_utcai_rablok_ellen_emeltek_vadat_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c713055-9a5c-430d-b411-c7fa7c920309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc84043f-36ff-4b93-a0e4-f5180103a466","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_alattomos_utcai_rablok_ellen_emeltek_vadat_budapesten","timestamp":"2018. március. 19. 10:50","title":"Alattomos utcai rablók ellen emeltek vádat Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf01a4-9b2e-46b3-a059-d18f085ca36e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egymilliárd forint a kikiáltási ár, de az egy hónapja meghirdetett befejezetlen hotelre eddig senki nem jelentkezett. A hányatott sorsú uniós beruházás befuccsolt, ezért a Miniszterelnökség is bevasalná az elköltött pénzt a vállalkozón.","shortLead":"Egymilliárd forint a kikiáltási ár, de az egy hónapja meghirdetett befejezetlen hotelre eddig senki nem jelentkezett...","id":"20180320_Arverezik_a_kisteleki_szellemkastelyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf01a4-9b2e-46b3-a059-d18f085ca36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f273f19c-302e-4430-a654-e205410971bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180320_Arverezik_a_kisteleki_szellemkastelyt","timestamp":"2018. március. 20. 11:46","title":"Árverezik a kisteleki szellemkastélyt, fut az állam a 820 milliós uniós támogatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az LMP visszaléptette jelöltjét Kunhalmi Ágnes javára, csak erről elfelejtettek beszámolni a több mint félórás sajtótájékoztatójukon, ahol összevissza beszéltek a lehetséges későbbi együttműködésekről. Magát Kunhalmi Ágnest is meglepte a döntés.","shortLead":"Az LMP visszaléptette jelöltjét Kunhalmi Ágnes javára, csak erről elfelejtettek beszámolni a több mint félórás...","id":"20180320_Ilyen_huzast_ritkan_latni_mint_amit_az_LMP_muvelt_kedden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2fd2-4cf5-4d3b-81eb-0ddad98d713d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ilyen_huzast_ritkan_latni_mint_amit_az_LMP_muvelt_kedden","timestamp":"2018. március. 20. 17:13","title":"Az LMP lemondott 150 millió forintról, és a jelek szerint szégyelli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f0b973-6649-47f0-8257-aa0255f45a89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Martina Navratilova, a wimbledoni teniszbajnokság egyik szakértője méltánytalannak tartja a fizetésbeli különbséget.","shortLead":"Martina Navratilova, a wimbledoni teniszbajnokság egyik szakértője méltánytalannak tartja a fizetésbeli különbséget.","id":"20180319_navratilova_mcenroe_fizetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85f0b973-6649-47f0-8257-aa0255f45a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30416d95-bdd6-42e8-8f70-6251596d4a9f","keywords":null,"link":"/sport/20180319_navratilova_mcenroe_fizetes","timestamp":"2018. március. 19. 14:43","title":"Kiakadt Navratilova, hogy McEnroe tízszer többet keres nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három héttel a választás előtt sikerült eljutnia odáig a kampánynak, hogy a miniszterelnök-helyettes polgárháborúval fenyegessen.","shortLead":"Három héttel a választás előtt sikerült eljutnia odáig a kampánynak, hogy a miniszterelnök-helyettes polgárháborúval...","id":"20180320_Semjen_Hollandia_Franciaorszag_Brusszel_es_Nemetorszag_mar_elveszett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c20e99-77a3-43d1-82dd-554532474f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Semjen_Hollandia_Franciaorszag_Brusszel_es_Nemetorszag_mar_elveszett","timestamp":"2018. március. 20. 06:36","title":"Semjén: Hollandia, Franciaország, Brüsszel és Németország már elveszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]