Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30c43619-0b65-4801-b272-300f39fcd797","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"30 éve van piacon a japán SUV és ennek alkalmából piacra dobtak egy 30 darabos limitált szériát. Legalábbis Oroszországban, ahol azonnal el is kapkodták a sorszámozott példányokat.","shortLead":"30 éve van piacon a japán SUV és ennek alkalmából piacra dobtak egy 30 darabos limitált szériát. Legalábbis...","id":"20180321_vitara_suzuki_30_eves_limitalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30c43619-0b65-4801-b272-300f39fcd797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e18dde-8f5a-4e33-98ff-cddcaad4da46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_vitara_suzuki_30_eves_limitalt","timestamp":"2018. március. 21. 12:20","title":"Nagyon menő ez a limitált darabszámos Suzuki Vitara, csak egy baja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50626c4-2735-4c2a-b8ab-887aa7e3c80c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogyan az Európa Kiadó elmúlt három és fél évtizede is sokféleképpen szól arról, ahogyan és ahol élünk, úgy Menyhárt Jenőék négy dalt tartalmazó új EP-je, a Nincs kontroll igazi Európa Kiadó-lemez. A világ dolgait és az életünk legszemélyesebb ügyeit egyszerre felvillantó dalokban jéghegyek, csokor vörös rózsák, Budapest és New York váltogatják egymást. Ráadásul kapunk egy megkapó feldolgozást is.","shortLead":"Ahogyan az Európa Kiadó elmúlt három és fél évtizede is sokféleképpen szól arról, ahogyan és ahol élünk, úgy Menyhárt...","id":"20180321_Europa_Kiado_Nincs_kontroll_lemez_EP_premier","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b50626c4-2735-4c2a-b8ab-887aa7e3c80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9b5bad-9afc-4eec-9f47-9f26a0bbaf2c","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Europa_Kiado_Nincs_kontroll_lemez_EP_premier","timestamp":"2018. március. 21. 10:01","title":"\"A kufárok rég kizavarták Jézust a templomból. Nincs kontroll!\" – itt az Európa Kiadó új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában foglalja\" – szól a definíció. Úgy tűnik, az alábbi, paródinak szánt bejegyzés kapcsán ezreknél akad el valahol ez az összetett folyamat.","shortLead":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását...","id":"20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f694d878-a12e-40ac-bd6a-186ed5fb9e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","timestamp":"2018. március. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a Tesla Hungary-féle facebookos átverés tökéletes paródiáját, de sokan még ennek is bedőlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd1f66d-039b-4299-9038-8d1f50d6041a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint azoknak, akik nehezen barátkoznak meg ezzel a gondolattal, minden joguk megvan ahhoz, hogy elutasítsák.","shortLead":"A német kancellár szerint azoknak, akik nehezen barátkoznak meg ezzel a gondolattal, minden joguk megvan ahhoz...","id":"20180321_merkel_az_iszlam_nemetorszag_resze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1f66d-039b-4299-9038-8d1f50d6041a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d925d3-9901-470f-949d-8e129970835c","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_merkel_az_iszlam_nemetorszag_resze","timestamp":"2018. március. 21. 15:08","title":"Merkel: Az iszlám Németország része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Uber egyik járműve gázolt el egy gyalogost Arizona államban.","shortLead":"Az Uber egyik járműve gázolt el egy gyalogost Arizona államban.","id":"20180319_megvan_az_onvezeto_autok_elso_halalos_aldozata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b2c48a-fec6-4679-bdb0-29ea8d77688e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_megvan_az_onvezeto_autok_elso_halalos_aldozata","timestamp":"2018. március. 19. 19:20","title":"Megvan az önvezető autók első halálos áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","shortLead":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","id":"20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a81f30-a3b0-4b92-b052-ea3380bf1849","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","timestamp":"2018. március. 20. 14:21","title":"Romlanak a traffipaxok: két év alatt 1301 alkalommal kellett szerelni a VÉDA kameráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással letölthet egy csomagban minden Facebookra feltöltött fényképet, messengeres beszélgetést és a facebookos tevékenységével kapcsolatos összes adatot.","shortLead":"Néhány kattintással letölthet egy csomagban minden Facebookra feltöltött fényképet, messengeres beszélgetést és...","id":"20180320_facebook_adataim_mentese_letoltese_hogyan_tolthetek_le_facebookos_bejegyzeseket_facebookos_uzenetek_mentese_messenger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a2c582-7633-4e4f-9240-17d4011d64a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_adataim_mentese_letoltese_hogyan_tolthetek_le_facebookos_bejegyzeseket_facebookos_uzenetek_mentese_messenger","timestamp":"2018. március. 20. 19:23","title":"Így tölthet le a számítógépére mindent, amit valaha kitett a Facebookra és az összes küldött/kapott üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hiába nagy a főváros, sokan inkább a megszokott kerületen belül szeretnének új lakást találni.","shortLead":"Hiába nagy a főváros, sokan inkább a megszokott kerületen belül szeretnének új lakást találni.","id":"20180320_Szivesen_koltoznek_a_budapestiek_csak_a_keruletbol_ne_kelljen_kimozdulni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4a32bf-bf46-4bf3-a9fa-e4af6eef3160","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180320_Szivesen_koltoznek_a_budapestiek_csak_a_keruletbol_ne_kelljen_kimozdulni","timestamp":"2018. március. 20. 08:23","title":"Szívesen költöznek a budapestiek, csak a kerületből ne kelljen kimozdulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]