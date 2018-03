Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egyelőre eredménytelenül lezárta a tárgyalásokat.","shortLead":"Az LMP egyelőre eredménytelenül lezárta a tárgyalásokat.","id":"20180320_Hadhazy_uzent_a_gyavaknak_A_nep_a_Fidesznel_is_felelmetesebb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952d2aaa-a475-4b33-aa83-17d183e28f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Hadhazy_uzent_a_gyavaknak_A_nep_a_Fidesznel_is_felelmetesebb","timestamp":"2018. március. 20. 12:29","title":"Hadházy üzent a gyáváknak: \"A nép a Fidesznél is félelmetesebb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","shortLead":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","id":"20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24adef1-3f2b-4dea-a0dc-9924210e3ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","timestamp":"2018. március. 20. 20:58","title":"Olyan vihar volt hétvégén Balatonmáriafürdőn, hogy még nem folyt el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszámjegyű növekedést mértek a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáiban és az árbevételben is.","shortLead":"Kétszámjegyű növekedést mértek a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáiban és az árbevételben is.","id":"20180320_Megrohamoztak_a_magyarok_a_szallodakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db8558-988f-487d-ae0b-632ff88ce20f","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Megrohamoztak_a_magyarok_a_szallodakat","timestamp":"2018. március. 20. 09:19","title":"Megrohamozták a magyarok a szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1d980f-8309-4ac4-8338-75a893277dd0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az olaszok, törökök viszik tömegével a magyar bárányokat, itthon meg csak mutatóba van belőlük az üzletekben. Húsvétkor megszalad, de aztán karácsonyig megint alig fogy a méregdrágán árult hús.","shortLead":"Az olaszok, törökök viszik tömegével a magyar bárányokat, itthon meg csak mutatóba van belőlük az üzletekben. Húsvétkor...","id":"20180319_Az_olaszok_olik_egymast_a_magyar_baranyert_itthon_a_kutyanak_sem_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee1d980f-8309-4ac4-8338-75a893277dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1056fa-2fbe-4802-aca2-5f795978740f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Az_olaszok_olik_egymast_a_magyar_baranyert_itthon_a_kutyanak_sem_kell","timestamp":"2018. március. 19. 14:30","title":"\"Amit lehet, rólunk húznak le\" – csóró juhászok nevelgetik az aranyat érő bárányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották a Sajtóklubot.","shortLead":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották...","id":"20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405ee1e-6d35-4358-bd47-6ff9a1ccd175","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","timestamp":"2018. március. 20. 10:32","title":"Bayer szerint patkányok, akik Orbán fenyegetőzése miatt \"ajvékolnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad. Nézzük, miként változott egy évtized alatt a korábban az egyik vezető híroldalnak számító, mára kézműves propagandaportállá avanzsált Origo.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180320_az_internet_nem_felejt_origo_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6fb11-2bab-486e-9704-d59a427e7c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_az_internet_nem_felejt_origo_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","timestamp":"2018. március. 20. 11:03","title":"Az internet nem felejt: az Origo címlapja éppen 10 éve még egészen máshogy nézett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","shortLead":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","id":"20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a81f30-a3b0-4b92-b052-ea3380bf1849","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","timestamp":"2018. március. 20. 14:21","title":"Romlanak a traffipaxok: két év alatt 1301 alkalommal kellett szerelni a VÉDA kameráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többrészes, kidolgozott imamintát terjeszt egy nyugalmazott református lelkész, legalábbis annak nevezte magát, mikor az interneten szétküldött vallási útmutatás miértjét firtattuk. A „kormánypártok sikeréért” szeretne tenni a vallási sablonnal, amiben Semjén Zsolt dicsőítésén keresztül mutatja be, hogyan magasztaljuk a kormánypárt tagjait, mert szerinte a „lét a tét” az április 8-i választáson. Nem derült ki, hogy valóban lelkész volt-e vagy az interneten terjesztett médiahackről van szó, az egyik címzett szerint maga a jelenség a fontos a kampány finisében.","shortLead":"Többrészes, kidolgozott imamintát terjeszt egy nyugalmazott református lelkész, legalábbis annak nevezte magát, mikor...","id":"20180320_Hos_lesz_Semjen_Zsolt_magva_a_foldon__kormanyparti_imaminta_terjed_a_neten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079eac77-764c-4a22-9808-a33e04c7cfd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Hos_lesz_Semjen_Zsolt_magva_a_foldon__kormanyparti_imaminta_terjed_a_neten","timestamp":"2018. március. 20. 10:20","title":"„Hős lesz Semjén Zsolt magva a földön” – kormánypárti imaminta terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]