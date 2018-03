Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","shortLead":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","id":"20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24adef1-3f2b-4dea-a0dc-9924210e3ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","timestamp":"2018. március. 20. 20:58","title":"Olyan vihar volt hétvégén Balatonmáriafürdőn, hogy még nem folyt el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vágó a vasárnapi tárgyalás után beszélt arról, a DK-s házigazdák részegek voltak. Gyurcsány emiatt perrel fenyegette Vágót.","shortLead":"Vágó a vasárnapi tárgyalás után beszélt arról, a DK-s házigazdák részegek voltak. Gyurcsány emiatt perrel fenyegette...","id":"20180320_Gyurcsany_elfogadta_Vago_Gabor_bocsanatkereset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4fdf79-8f57-4c53-9ba9-a7d3754234ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Gyurcsany_elfogadta_Vago_Gabor_bocsanatkereset","timestamp":"2018. március. 20. 12:39","title":"Gyurcsány elfogadta Vágó Gábor bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1b2bbe-ec66-4023-aa7b-ffecb76cc919","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Zavaros a szennyvízberuházás utáni elszámolás Bakson, hiába cserélték le már tavaly az ezt bonyolító társulás elnökét, a polgármestert, aki azóta sem segít kibogozni a szálakat. Mivel homályos, mire ment el a pénz, a lakosok feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Zavaros a szennyvízberuházás utáni elszámolás Bakson, hiába cserélték le már tavaly az ezt bonyolító társulás elnökét...","id":"20180320_Nem_tudnak_zoldagra_vergodni_a_polgarmesterukkel_feljelentest_tettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1b2bbe-ec66-4023-aa7b-ffecb76cc919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1fb56f-62ce-4597-8a63-494e4fcf5ab3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Nem_tudnak_zoldagra_vergodni_a_polgarmesterukkel_feljelentest_tettek","timestamp":"2018. március. 20. 17:14","title":"\"Hol a pénz, Zsolti\"? A falu, ahol átverésként élték meg a szennyvízberuházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi tv-nyilatkozatában azt állította, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium csapdát állított az elnöknek. Trump közben tárgyal azzal az Emmet T. Flooddal is, aki még Bill Clintont segítette az ellene indított impeachment-eljárás idején.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi...","id":"20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0640eba4-3872-4445-8936-dd853b70cb15","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","timestamp":"2018. március. 20. 15:16","title":"Trump a legrosszabbra is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hiába tiltották meg nekik a belépést, egy szerb ellenőrző ponton végül át tudtak menni. ","shortLead":"Hiába tiltották meg nekik a belépést, egy szerb ellenőrző ponton végül át tudtak menni. ","id":"20180321_csak_bejutottak_boszniaba_putyin_motorosai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb6e84d-9ca8-4b06-a48c-c74bb2a24300","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_csak_bejutottak_boszniaba_putyin_motorosai","timestamp":"2018. március. 21. 06:23","title":"Csak bejutottak Boszniába Putyin motorosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a69572-35a9-487e-89f6-f44576a220d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő SMS-ben intézte el a lakásbérlésével kapcsolatos kérdést. A válasza szerint a főbérlője magyar állampolgár.","shortLead":"A fideszes képviselő SMS-ben intézte el a lakásbérlésével kapcsolatos kérdést. A válasza szerint a főbérlője magyar...","id":"20180321_agh_peter_nem_migranstol_berlek_lakast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51a69572-35a9-487e-89f6-f44576a220d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0dfe2c-db57-4331-bf05-0bc35ad1e67b","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_agh_peter_nem_migranstol_berlek_lakast","timestamp":"2018. március. 21. 07:53","title":"Ágh Péter: Nem migránstól bérlek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hiába nagy a főváros, sokan inkább a megszokott kerületen belül szeretnének új lakást találni.","shortLead":"Hiába nagy a főváros, sokan inkább a megszokott kerületen belül szeretnének új lakást találni.","id":"20180320_Szivesen_koltoznek_a_budapestiek_csak_a_keruletbol_ne_kelljen_kimozdulni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4a32bf-bf46-4bf3-a9fa-e4af6eef3160","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180320_Szivesen_koltoznek_a_budapestiek_csak_a_keruletbol_ne_kelljen_kimozdulni","timestamp":"2018. március. 20. 08:23","title":"Szívesen költöznek a budapestiek, csak a kerületből ne kelljen kimozdulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]