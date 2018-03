Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"724f618b-f9e0-4047-9eac-3d8a5c265175","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a figyelmeztetéssel ürítették ki a metró Szent Gellért téri állomását reggel. ","shortLead":"Ezzel a figyelmeztetéssel ürítették ki a metró Szent Gellért téri állomását reggel. ","id":"20180321_Az_allomas_teruletere_belepni_tilos_az_allomasra_ego_szerelveny_erkezik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724f618b-f9e0-4047-9eac-3d8a5c265175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b113f84-0756-4c75-a402-94a0e50656d3","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Az_allomas_teruletere_belepni_tilos_az_allomasra_ego_szerelveny_erkezik","timestamp":"2018. március. 21. 11:48","title":"„Az állomás területére belépni tilos, az állomásra égő szerelvény érkezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cambridge-ben búcsúztatják a 76 éves korában elhunyt világhírű tudóst, Stephen Hawkingot, hamvait pedig a londoni Westminster-apátságban helyezik örök nyugalomra nagy elődje, Isaac Newton síremlékének közelében.","shortLead":"Cambridge-ben búcsúztatják a 76 éves korában elhunyt világhírű tudóst, Stephen Hawkingot, hamvait pedig a londoni...","id":"20180320_Kulonleges_helyre_temetik_el_Stephen_Hawkingot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cdd190-5b5e-48f1-aef0-11a1500a4af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_Kulonleges_helyre_temetik_el_Stephen_Hawkingot","timestamp":"2018. március. 20. 17:15","title":"Különleges helyre temetik el Stephen Hawkingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egyelőre eredménytelenül lezárta a tárgyalásokat.","shortLead":"Az LMP egyelőre eredménytelenül lezárta a tárgyalásokat.","id":"20180320_Hadhazy_uzent_a_gyavaknak_A_nep_a_Fidesznel_is_felelmetesebb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952d2aaa-a475-4b33-aa83-17d183e28f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Hadhazy_uzent_a_gyavaknak_A_nep_a_Fidesznel_is_felelmetesebb","timestamp":"2018. március. 20. 12:29","title":"Hadházy üzent a gyáváknak: \"A nép a Fidesznél is félelmetesebb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f23c0-cc2b-43f9-963a-69f1a3cc216c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellentmondásosak a hírek a koordináció, együttműködés és az LMP kapcsolatáról: a párt két vezetője sem pont ugyanazt kommunikálja, ráadásul épp befutott egy LMP-s visszalépés híre, amely kikaparhatja az MSZP-s Kunhalmi Ágnesnek a gesztenyét. Az LMP csalódott, de nyitott.



","shortLead":"Ellentmondásosak a hírek a koordináció, együttműködés és az LMP kapcsolatáról: a párt két vezetője sem pont ugyanazt...","id":"20180320_Ellentmondasos_LMP_visszalepes_Kunhalmi_korzeteben_es_koordinacios_toporgas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20f23c0-cc2b-43f9-963a-69f1a3cc216c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dad3754-340d-4f12-b6ae-5a5400597f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ellentmondasos_LMP_visszalepes_Kunhalmi_korzeteben_es_koordinacios_toporgas","timestamp":"2018. március. 20. 15:09","title":"Ellentmondásos LMP: visszalépés Kunhalmi körzetében és koordinációs toporgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ffbc42-20b9-462e-9055-c848f8ebcf76","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Új pályázat kiírása nélkül, többféle árcsökkentő kedvezményt bevetve hosszabbította meg a budavári önkormányzat két CBA bolt bérleti szerződését – derül ki a birtokunkba került szerződésekből. A fideszes többség megszavazta, hogy a nyilvánosság kizárásával, zárt ülésen döntsenek arról, milyen jutányos áron üzemelhetnek tovább a milliárdos CBA-vezér Baldauf László érdekeltségébe tartozó boltok. Mindkét üzlethez vendéglátóhely is tartozik, egyiknek konkurenciája sem akad a Budai Vár szívében, a miniszterelnök leendő rezidenciájának közelében.","shortLead":"Új pályázat kiírása nélkül, többféle árcsökkentő kedvezményt bevetve hosszabbította meg a budavári önkormányzat két CBA...","id":"20180321_Negyzetmeterenkent_1016_forintos_berleti_dijjal_kenyezteti_a_CBAt_a_budavari_onkormanyzat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ffbc42-20b9-462e-9055-c848f8ebcf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbce8fe-9db2-44fe-96c1-058261860017","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_Negyzetmeterenkent_1016_forintos_berleti_dijjal_kenyezteti_a_CBAt_a_budavari_onkormanyzat","timestamp":"2018. március. 21. 11:20","title":"Négyzetméterenként 1016 forintos bérleti díjjal kényeztetik a budavári CBA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között a jeruzsálemi francia konzulátus francia alkalmazottja. A 23 éves Romain Franck a pénzre hajtott.","shortLead":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között...","id":"20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dd3fdf-5d4c-4d8f-b2b8-40545968f35c","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","timestamp":"2018. március. 19. 17:41","title":"Francia konzulátusi alkalmazott vitt fegyvereket a palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69812425-fe20-4617-afe1-2a4f622e9d28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte közel ötmillió népszerű androidos telefonra került fel előre telepítve egy malware – derítették ki biztonsági kutatók.","shortLead":"Világszerte közel ötmillió népszerű androidos telefonra került fel előre telepítve egy malware – derítették ki...","id":"20180319_rottensys_malware_otmillio_androidos_telefonon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69812425-fe20-4617-afe1-2a4f622e9d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1e5ca9-a7ce-4c3c-829f-a98f7be6377c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_rottensys_malware_otmillio_androidos_telefonon","timestamp":"2018. március. 19. 19:00","title":"Előre telepített vírust találtak több millió androidos telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést. Állítja, most már belefér a Jobbik Magyarországába Alföldi Róbert vagy az egykor magyargyűlölő gázkamraszökevényként emlegetett újságírók.","shortLead":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést...","id":"20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7f8ac-8a26-4991-9b28-5dfe133e3e49","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","timestamp":"2018. március. 19. 16:45","title":"Mirkóczki Ádám: Orbánnak köszönhetjük a változásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]