[{"available":true,"c_guid":"39534584-b480-4ae4-9f7f-6ca112d635e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan rajongunk a remek kézi sebességváltókért, de ezúttal vélhetően mindenki inkább egy automata egységet választana. ","shortLead":"Sokan rajongunk a remek kézi sebességváltókért, de ezúttal vélhetően mindenki inkább egy automata egységet választana. ","id":"20180321_a_nap_videoja_egy_labirintus_semmi_ehhez_kepest_a_20_fokozatu_kezi_sebvaltohoz_kepest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39534584-b480-4ae4-9f7f-6ca112d635e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8941524-e6cc-4ba9-b0cf-f27d75f5a819","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_a_nap_videoja_egy_labirintus_semmi_ehhez_kepest_a_20_fokozatu_kezi_sebvaltohoz_kepest","timestamp":"2018. március. 21. 06:41","title":"A nap videója: egy labirintus semmi ehhez képest a 20 fokozatú kézi sebváltóhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443342d0-384f-4d49-bc7d-b2c94b349b3b","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"100 milliárd euró közelébe emelkedett tavaly a BMW forgalma, s a német autógyár 9,9 milliárdos adózás előtti eredménnyel zárta 2017-et. A BMW-k mellett MINI-ket, illetve Rolls-Royce-okat is forgalmazó csoport tavaly világszerte 2,46 millió autót adott el, 4,1 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A BMW is úgy véli, a jövő az elektromos autózásé.","shortLead":"100 milliárd euró közelébe emelkedett tavaly a BMW forgalma, s a német autógyár 9,9 milliárdos adózás előtti...","id":"20180321_BMW_husz_uj_vagy_megujitott_modell_jon_iden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=443342d0-384f-4d49-bc7d-b2c94b349b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a176f28-788c-4d80-8c4a-596c6ca2acda","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_BMW_husz_uj_vagy_megujitott_modell_jon_iden","timestamp":"2018. március. 21. 16:34","title":"BMW: húsz új vagy megújított modell jön idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az emberek milyen nagy hévvel és milyen nagy elánnal esnek egymásnak\" ezeken a felületeken. Éppen ezért javaslattal élt.","shortLead":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az...","id":"20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aa652c-e597-42ae-91c8-45f43c474568","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","timestamp":"2018. március. 22. 09:15","title":"Levelezzen ön is Lázár Jánossal a Facebookon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél szerint megsértették a személyiségi jogait.","shortLead":"Szél szerint megsértették a személyiségi jogait.","id":"20180321_Szel_Bernadett_beperli_Nemeth_Szilardot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c278892-a97f-4331-873d-ddbf9212c0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Szel_Bernadett_beperli_Nemeth_Szilardot","timestamp":"2018. március. 21. 14:47","title":"Szél Bernadett beperli Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88278bb5-edde-421e-8efe-8a0eaa4a4966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán minisztériuma vagy hibázott vagy elszólta magát.","shortLead":"Rogán minisztériuma vagy hibázott vagy elszólta magát.","id":"20180321_Elszolta_magat_a_kormany_Rogan_miniszteriuma_a_Soros_szervezetek_betiltasarol_beszel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88278bb5-edde-421e-8efe-8a0eaa4a4966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00c0369-550f-4b20-8970-51002e5453f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Elszolta_magat_a_kormany_Rogan_miniszteriuma_a_Soros_szervezetek_betiltasarol_beszel","timestamp":"2018. március. 21. 13:22","title":"Elszólta magát a kormány? Rogán minisztériuma a Soros szervezetek betiltásáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf7ada5-791c-4352-96af-e31e0b70b037","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihirdették, melyek a világ legjobb repterei az utasok szerint.","shortLead":"Kihirdették, melyek a világ legjobb repterei az utasok szerint.","id":"20180322_Otodszor_nyert_el_egy_rangos_dijat_a_budapesti_repter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baf7ada5-791c-4352-96af-e31e0b70b037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7d5ba-a0d4-4a46-9236-64919e8dea9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Otodszor_nyert_el_egy_rangos_dijat_a_budapesti_repter","timestamp":"2018. március. 22. 14:37","title":"Ötödször nyert el egy rangos díjat a budapesti reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4fa86a-4e78-4708-a807-0cb3f12a002e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég jó pozícióba került a magyarországi üzem azzal, hogy a francia tulajdonos itt fogja gyártani egyik legnagyobb darabszámú motorját. ","shortLead":"Elég jó pozícióba került a magyarországi üzem azzal, hogy a francia tulajdonos itt fogja gyártani egyik legnagyobb...","id":"20180321_megmenekult_a_szentgotthardi_Opelgyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4fa86a-4e78-4708-a807-0cb3f12a002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31fca4-ac9d-47a4-b9d9-9e3b1646eb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_megmenekult_a_szentgotthardi_Opelgyar","timestamp":"2018. március. 21. 14:14","title":"Megmenekült a szentgotthárdi Opel-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db93354-9aa2-4569-bc25-7e467e8453a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Angus Young és a zenekar beugró énekese közösen írják az új számokat.","shortLead":"Angus Young és a zenekar beugró énekese közösen írják az új számokat.","id":"20180321_Uj_ACDC_lemez_keszul_raadasul_nem_is_akarhogyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db93354-9aa2-4569-bc25-7e467e8453a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b570190-a2fd-48ed-a97c-7bd6e8f2cee3","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Uj_ACDC_lemez_keszul_raadasul_nem_is_akarhogyan","timestamp":"2018. március. 21. 15:42","title":"Új AC/DC-lemez készül, ráadásul nem is akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]