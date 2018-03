Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"915087a1-f642-4675-9c2a-5f1e31b84053","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amiket az emberek szerencsétlen kettes Golfokkal elkövettek, arra nincs mentség. Most itt egy újabb.","shortLead":"Amiket az emberek szerencsétlen kettes Golfokkal elkövettek, arra nincs mentség. Most itt egy újabb.","id":"20180320_kettes_golf_gumifustoles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=915087a1-f642-4675-9c2a-5f1e31b84053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8ad396-047b-4a73-aa82-b14a3202cdc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_kettes_golf_gumifustoles","timestamp":"2018. március. 20. 13:21","title":"Videó: Így fest a gumiégetés, de gumi nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten szülőket célzó kiadványt tett elérhetővé a Telenor, melynek célja, hogy segítse őket abban, hogyan közelítsék meg az internetezés témakörét a gyermekeikkel való beszélgetések során. A „Hogyan beszéljük a gyerekekkel az internetről?” című, ingyenesen letölthető füzet a szolgáltató szerint pedagógusok számára is hasznos útmutató lehet.","shortLead":"Kifejezetten szülőket célzó kiadványt tett elérhetővé a Telenor, melynek célja, hogy segítse őket abban, hogyan...","id":"20180320_hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_az_internetrol_letoltes_telenor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e657167e-d3b4-4c1c-830b-1296ef56199c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_az_internetrol_letoltes_telenor","timestamp":"2018. március. 20. 14:03","title":"Hogyan beszéljünk a gyerekekkel az internetről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig csak sejteni lehetett, de ma már biztos, hogy kiárusítják a teljes Klapka-birodalmat – írja a Blikk.","shortLead":"Eddig csak sejteni lehetett, de ma már biztos, hogy kiárusítják a teljes Klapka-birodalmat – írja a Blikk.","id":"20180322_310_millioert_aruljak_Klapka_uzlethazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee56791-02af-42fc-a576-958a2cca832e","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_310_millioert_aruljak_Klapka_uzlethazat","timestamp":"2018. március. 22. 06:59","title":"310 millióért árulják Klapka üzletházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki szociáldemokratákat, hogy számukra fontosabb egy-egy terrorista jogainak szavatolása, mint a skandináv ország nemzetbiztonságának a megőrzése.","shortLead":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki...","id":"20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045076bc-5de1-4b73-8949-2237b828e3b4","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","timestamp":"2018. március. 20. 13:13","title":"Terroristabarátozta az ellenzéket, jobbnak látta lemondani a norvég miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9a95ad-2a34-43a0-8997-29ba57db0bf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM Think 2018 konferencián az amerikai vállalat felvillantja, mit gondol az előttünk álló év(tized)ekről. Egy jövőbe mutató fejlesztés máris előkerült: a filléres költséggel gyártható aprócska \"komputer\" akkora teljesítményt képvisel, mint a kilencvenes években egy szép nagy számítógép.","shortLead":"Az IBM Think 2018 konferencián az amerikai vállalat felvillantja, mit gondol az előttünk álló év(tized)ekről...","id":"20180320_ibm_a_vilag_legkisebb_szamitogepe_miniatur_komputer_1mm","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9a95ad-2a34-43a0-8997-29ba57db0bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a254c-db99-4ada-9c1d-1c9008af0051","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_ibm_a_vilag_legkisebb_szamitogepe_miniatur_komputer_1mm","timestamp":"2018. március. 20. 10:03","title":"Az IBM előállt a világ legkisebb számítógépével, ami 1 mm x 1 mm-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2ccd54-c9cb-4c9e-9ba8-f8dd8c3fa868","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A modern iroda ismérve, hogy mindenki megtalálja a helyét: azt az asztalt, széket, pamlagot vagy jógaszőnyeget, ahol a legjobban tud dolgozni. Egyre több eszközünk van emellett az időpazarlás megakadályozására is. ","shortLead":"A modern iroda ismérve, hogy mindenki megtalálja a helyét: azt az asztalt, széket, pamlagot vagy jógaszőnyeget, ahol...","id":"20180320_Milyen_egy_modern_iroda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de2ccd54-c9cb-4c9e-9ba8-f8dd8c3fa868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b781cd73-fda6-48b7-a963-056e6abf017c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180320_Milyen_egy_modern_iroda","timestamp":"2018. március. 20. 13:15","title":"Milyen egy modern iroda? Neon és elkülönülés helyett napfény és mobilitás jellemzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője a statisztikába is belehúzott, kiderült, hogy az egy főre jutó dzsihádisták száma abban a kerületben a legnagyobb, ahonnan videóval jelentkezett múlt héten. Azt is megmagyarázta, hogyan lehet, hogy megint a Lázár János által lesajnált Bécs lett a legélhetőbb európai város, de Brüsszel is jóval Budapest előtt van. Őt már rég óva intették ettől a városrésztől, ahová szerinte még a rendőrök is csak ritkán mernek bemenni.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője a statisztikába is belehúzott, kiderült, hogy az egy főre jutó dzsihádisták...","id":"20180321_Deutsch_a_Tv2_kanapejan_retteg_tovabb_a_Brusszelt_elfoglalo_terroristaktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2640f89-c138-4633-94e0-8e5d82704519","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Deutsch_a_Tv2_kanapejan_retteg_tovabb_a_Brusszelt_elfoglalo_terroristaktol","timestamp":"2018. március. 21. 11:49","title":"Deutsch a Tv2 kanapéján retteg tovább a Brüsszelt elfoglaló terroristáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Számos új, a költségvetési törvényben nem szereplő célra osztott ismét pénzt a kormány a hétfő este megjelent határozatok szerint.","shortLead":"Számos új, a költségvetési törvényben nem szereplő célra osztott ismét pénzt a kormány a hétfő este megjelent...","id":"20180320_A_budzsebol_kihagyott_dolgokra_oszt_milliardokat_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2775b65-3bd9-42b0-9fa2-9c0e7f012b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_budzsebol_kihagyott_dolgokra_oszt_milliardokat_a_kormany","timestamp":"2018. március. 20. 13:31","title":"A büdzséből kihagyott dolgokra oszt milliárdokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]