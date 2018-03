Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az már egészen biztos, hogy megváltozik a Telenor neve, de sok kérdés áll még nyitva. Mi lesz a díjcsomagokkal? Mire számíthatnak az ügyfelek? És lehet-e még ebből Telenorbán? Igyekeztünk végiggondolni az ügyfelek mindennapjait érintő legfontosabb kérdéseket.","shortLead":"Az már egészen biztos, hogy megváltozik a Telenor neve, de sok kérdés áll még nyitva. Mi lesz a díjcsomagokkal? Mire...","id":"20180321_telenor_magyarorszag_cseh_befekteto_ppf_o2_dijcsomag_valtas_uj_tarifak_husegido_pannon_gsm_nevvaltas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816de53-3880-4ec9-8de8-5dc4d430776a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_telenor_magyarorszag_cseh_befekteto_ppf_o2_dijcsomag_valtas_uj_tarifak_husegido_pannon_gsm_nevvaltas","timestamp":"2018. március. 21. 13:00","title":"Telenoros vagyok, mi lesz így velem most, hogy tényleg eladják a szolgáltatót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4ab922-6e38-4ea5-baef-90a9550ade30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nappal az előtt alapított céget Tiborcz István egykori eliosos üzlettársa, hogy az óbudai önkormányzat úgy döntött, elhalasztja a Kolosy téri piac hasznosítására kiírt pályázatot.","shortLead":"Két nappal az előtt alapított céget Tiborcz István egykori eliosos üzlettársa, hogy az óbudai önkormányzat úgy döntött...","id":"20180321_Budan_tervezhet_uj_bulinegyedet_Tiborcz_Istvan_egykori_uzlettarsa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4ab922-6e38-4ea5-baef-90a9550ade30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42ef0b9-8fbf-4dcc-95a8-00bc8255e80b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Budan_tervezhet_uj_bulinegyedet_Tiborcz_Istvan_egykori_uzlettarsa","timestamp":"2018. március. 21. 12:23","title":"Budán tervezhet új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae8d46e-a94f-4e40-b514-855167963c05","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Mahathir Mohamad: megtért maláj exkormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1834a6-4dee-45d4-93d3-8f7a5595ff40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvédte a korábbi, gyermekelhelyezési ügyében támadott Juhász Pétert Sárosdi Lilla, aki akár a bíróságon is kész az Együtt-politikus mellett tanúskodni.\r

\r

","shortLead":"Megvédte a korábbi, gyermekelhelyezési ügyében támadott Juhász Pétert Sárosdi Lilla, aki akár a bíróságon is kész...","id":"20180320_A_Martonugyet_kirobbanto_szineszno_kesz_birosagon_is_tanuskodni_Juhasz_Peter_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf1834a6-4dee-45d4-93d3-8f7a5595ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be54002-c9c4-4764-8d90-9bd71296501c","keywords":null,"link":"/elet/20180320_A_Martonugyet_kirobbanto_szineszno_kesz_birosagon_is_tanuskodni_Juhasz_Peter_mellett","timestamp":"2018. március. 20. 16:03","title":"A Marton-ügyet kirobbantó színésznő kész bíróságon is tanúskodni Juhász Péter mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6f1c89-2178-4e95-9d68-80da77f43a6e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahhoz, hogy a jövő generációja a magánélet és a munka világában nálunk jobban el tudjon boldogulni, fejlettebb lelki ellenálló képességre, azaz rezilienciára van szüksége. ","shortLead":"Ahhoz, hogy a jövő generációja a magánélet és a munka világában nálunk jobban el tudjon boldogulni, fejlettebb lelki...","id":"20180322_Negy_alaphit_amivel_a_gyerekek_boldogabbak_lesznek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6f1c89-2178-4e95-9d68-80da77f43a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ae83c1-34bc-48f9-9282-cea3f256c69f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180322_Negy_alaphit_amivel_a_gyerekek_boldogabbak_lesznek","timestamp":"2018. március. 22. 12:15","title":"Négy alaphit, amivel a gyerekek boldogabbak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c297e3-64ce-4252-910b-3ef5684a1c47","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly vízügyi beruházás indult a Mosoni-Dunánál azért, hogy megszüntessék a Dunán évtizedekkel ezelőtt kialakult medersüllyedés kedvezőtlen hatásait. ","shortLead":"Komoly vízügyi beruházás indult a Mosoni-Dunánál azért, hogy megszüntessék a Dunán évtizedekkel ezelőtt kialakult...","id":"20180320_majdnem_30_milliard_forintot_koltenek_a_mosoni_dunara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c297e3-64ce-4252-910b-3ef5684a1c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1bd335-2fe1-423f-a2b3-06de59591842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_majdnem_30_milliard_forintot_koltenek_a_mosoni_dunara","timestamp":"2018. március. 20. 17:06","title":"Majdnem 30 milliárd forintot költenek a Mosoni-Dunára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk Petr Kellnert, Közép-Európa leggazdagabb emberét, a Telenor Magyarország új tulajdonosát.","shortLead":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk...","id":"20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122b3c2e-adb5-4a25-b7dc-0a7b17c7d93f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","timestamp":"2018. március. 21. 16:40","title":"Pénzért bármit, bárkivel, a Telenor cseh vevője nem finnyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcee492-abea-4124-93c6-3d086ba03736","c_author":"Bedő Iván","category":"hetilap","description":"Nincs igazán tudományos alapja, sokkal inkább mítosz, hogy a külföldiek nehezen birkóznak meg a magyarral. ","shortLead":"Nincs igazán tudományos alapja, sokkal inkább mítosz, hogy a külföldiek nehezen birkóznak meg a magyarral. ","id":"201812__nehez_amagyar_nyelv__mordvinok_elonyben__azesetek_esete__azt_a_nehezsegit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdcee492-abea-4124-93c6-3d086ba03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db14348a-7bf5-40df-89eb-6e682b399879","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812__nehez_amagyar_nyelv__mordvinok_elonyben__azesetek_esete__azt_a_nehezsegit","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Azt a nehézségit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]