Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","shortLead":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","id":"20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35957a61-ee42-4e5d-9cf2-8572abdf12de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","timestamp":"2018. március. 22. 19:04","title":"Trump az utolsó pillanatban megkönyörült Európán és hat másik országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság különös történetét meséli el. Enyedi Ildikó pályáját foglalja össze az e heti HVG.","shortLead":"Csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság...","id":"20180322_Aki_megidezte_a_XX_szazad_kaprazatos_es_nyomorusagos_vilagat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3564d2-fd29-4cfa-b352-485fb4471eb4","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Aki_megidezte_a_XX_szazad_kaprazatos_es_nyomorusagos_vilagat","timestamp":"2018. március. 22. 11:18","title":"Aki megidézte a XX. század káprázatos és nyomorúságos világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Most a valuta bevezetését előkészítő széles körű szakmai és politikai bizottság létrehozásáról döntöttek.","shortLead":"Most a valuta bevezetését előkészítő széles körű szakmai és politikai bizottság létrehozásáról döntöttek.","id":"20180321_Romania_egyre_kozelebb_az_euro_bevezetesehez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e11f78b-5c39-491a-abff-61b412b66015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Romania_egyre_kozelebb_az_euro_bevezetesehez","timestamp":"2018. március. 21. 18:04","title":"Románia egyre közelebb az euró bevezetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön a Diagnosticum Zrt. A 879 milliós uniós támogtással megvalósuló program célja, hogy egy nemzetközi adatbázis részeként elkészüljön a Magyar Borok Eredetmintázati Térképe.","shortLead":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön...","id":"20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376fc12-47fe-463c-94e8-d30fda8ed319","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","timestamp":"2018. március. 22. 17:03","title":"Tudja, mi történik, ha összeeresztik a mágneses magrezonancia spektroszkópiát a magyar borokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak itt 1,7 milliárd forint adósság gyűlt össze.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak...","id":"20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1015f39f-a952-46e3-ade9-6573c4dabd74","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2018. március. 21. 21:30","title":"Két hónap alatt 23 milliárd forintra hízott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","shortLead":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","id":"20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ee3cb9-8362-4124-9ef7-f194d5b8c7a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","timestamp":"2018. március. 21. 12:09","title":"Kipaterolnák a buszállomást a fővárosi Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Peking jelezte, hogy Washington ellenlépésekre számíthat.","shortLead":"Peking jelezte, hogy Washington ellenlépésekre számíthat.","id":"20180322_Trump_alairja_a_kinai_importtermekek_vamjarol_szolo_rendeletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0871dcd-9b4d-489f-8e69-c585c5288299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_alairja_a_kinai_importtermekek_vamjarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2018. március. 22. 08:56","title":"Trump aláírja a kínai importtermékek vámjáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott a skótokkal.","shortLead":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott...","id":"20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304a8de-ae1a-4551-be72-71b075f3a8ac","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 18:02","title":"Leekens döntött: Gulácsi védi a magyar kaput a kazahok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]