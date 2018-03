Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","shortLead":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","id":"20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440b7a6-cdc4-4c80-904c-f0ce18043b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","timestamp":"2018. március. 22. 07:02","title":"Ennek pofon is lehet a vége: csoportos perek indulnak a Facebook ellen az adatgyűjtési botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár került. Tényleg megér ennyit?","shortLead":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár...","id":"20180321_uj_imac_pro_ara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fae20-ae71-49ea-8d40-5503cecf544d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_uj_imac_pro_ara","timestamp":"2018. március. 21. 19:30","title":"Jogos, hogy ennyire sokba kerül az új iMac Pro?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603290b6-5bac-4ab9-a2e7-d2ecf5a74ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bejelentette a Magyar Labdarúgó-szövetség a magyar válogatott ellenfeleit a nyári felkészülési mérkőzésekre.","shortLead":"Bejelentette a Magyar Labdarúgó-szövetség a magyar válogatott ellenfeleit a nyári felkészülési mérkőzésekre.","id":"20180322_vb_resztvevovel_merkoznek_dzsudzsakek_nyaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603290b6-5bac-4ab9-a2e7-d2ecf5a74ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438650a5-cfad-49e2-b50a-b81c77f77731","keywords":null,"link":"/sport/20180322_vb_resztvevovel_merkoznek_dzsudzsakek_nyaron","timestamp":"2018. március. 22. 09:45","title":"Vb-résztvevővel mérkőznek Dzsudzsákék nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák, komáromi rendszám található.","shortLead":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák...","id":"20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5a2284-8b5a-4a3c-9fbc-87f6b443cc97","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","timestamp":"2018. március. 22. 18:44","title":"Átvette 800 lóerős új Ferrariját a budapesti milliárdos – ismét szlovák rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9313072-273d-4784-a248-9fb037e1152a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A trükkös büntetőrúgást Leo Tapia, egy argentin freestyle-focista mutatta be, és valóban nagyon látványos. Talán csak az lehet vele a gond, hogy könnyen kiismerhető, így túl sokszor nem lehet elsütni.","shortLead":"A trükkös büntetőrúgást Leo Tapia, egy argentin freestyle-focista mutatta be, és valóban nagyon látványos. Talán csak...","id":"20180323_Ennel_trukkosebb_11es_rugast_aligha_latott__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9313072-273d-4784-a248-9fb037e1152a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96016cec-bbed-484d-a650-aa852968c905","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Ennel_trukkosebb_11es_rugast_aligha_latott__video","timestamp":"2018. március. 23. 13:09","title":"Ennél trükkösebb 11-es rúgást aligha látott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5ee41e-e0a0-4abc-a6e4-2cdf540cedd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy korábbi gyakornoki munka kapcsán nem fizetett Weinstein Malia Obamának, de tartozik Robert De Nirónak, Quentin Tarantinónak és Jennifer Lawrence-nek is.","shortLead":"Egy korábbi gyakornoki munka kapcsán nem fizetett Weinstein Malia Obamának, de tartozik Robert De Nirónak, Quentin...","id":"20180323_Penzzel_tartozik_Obama_lanyanak_Harvey_Weinstein","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5ee41e-e0a0-4abc-a6e4-2cdf540cedd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd1a6f-3d26-48c2-902b-3dde335cbc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Penzzel_tartozik_Obama_lanyanak_Harvey_Weinstein","timestamp":"2018. március. 23. 11:09","title":"Pénzzel tartozik Obama lányának Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Inkább másokra mutogatnak.","shortLead":"Inkább másokra mutogatnak.","id":"20180323_Cafolja_a_kormany_hogy_Orban_megprobalta_megvedeni_Putyint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb1a0bd-414d-4848-86e5-0c362cbe6eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Cafolja_a_kormany_hogy_Orban_megprobalta_megvedeni_Putyint","timestamp":"2018. március. 23. 14:46","title":"Tagadja a kormány, hogy Orbán megpróbálta megvédeni Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Felelőssé tehető-e Oroszország Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt? Az Európai Unió állam- és kormányfői szerint nincs más hihető magyarázat, mint hogy Moszkva keze van a gyilkossági kísérletben. A Spiegel szerint EU-diplomaták az esti csúcstalálkozó után elmondták, hogy a magyar fél a döntés ellen érvelt, mégis elfogadta a közös állásfoglalást.","shortLead":"Felelőssé tehető-e Oroszország Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt? Az Európai Unió állam- és kormányfői...","id":"20180323_Orban_freudi_elszalasa_megprobalta_vedeni_Putyint_de_meghunyaszkodott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f279bf-1351-4731-bc9d-afe37905bd77","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Orban_freudi_elszalasa_megprobalta_vedeni_Putyint_de_meghunyaszkodott","timestamp":"2018. március. 23. 10:40","title":"Orbán freudi elszólása: megpróbálta védeni Putyint, de meghunyászkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]