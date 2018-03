Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd1f66d-039b-4299-9038-8d1f50d6041a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint azoknak, akik nehezen barátkoznak meg ezzel a gondolattal, minden joguk megvan ahhoz, hogy elutasítsák.","shortLead":"A német kancellár szerint azoknak, akik nehezen barátkoznak meg ezzel a gondolattal, minden joguk megvan ahhoz...","id":"20180321_merkel_az_iszlam_nemetorszag_resze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1f66d-039b-4299-9038-8d1f50d6041a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d925d3-9901-470f-949d-8e129970835c","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_merkel_az_iszlam_nemetorszag_resze","timestamp":"2018. március. 21. 15:08","title":"Merkel: Az iszlám Németország része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem számítanak a statisztikusok, hogy a kormánypárt képes lesz kétharmados többségbe kerülni. ","shortLead":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem...","id":"20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e569e7-0538-4bd1-9500-dc36521dfc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","timestamp":"2018. március. 22. 13:40","title":"Republikon: Nem valószínű a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406567c4-d401-44b0-b214-f1e9a2d166eb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemcsak a Migration Aidnél próbálkozott az a cég, amely Bécsbe invitálta a menekültsegítő civil szervezet vezetőjét úgy, hogy a beszélgetés hangfelvétele aztán a Magyar Időknél kötött ki. A Magyar Helsinki Bizottságnál is jelentkezett, sőt nem ez az egyetlen ilyen gyanús cég. A cég telefonja nem is csöng ki, helyette magyar nyelvű hibaüzenetet kapunk.","shortLead":"Nemcsak a Migration Aidnél próbálkozott az a cég, amely Bécsbe invitálta a menekültsegítő civil szervezet vezetőjét...","id":"20180321_Migration_Aidugy_mas_civileknel_is_felbukkantak_az_egyuttmukodest_ajanlo_gyanus_kamucegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406567c4-d401-44b0-b214-f1e9a2d166eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85758de7-d2d8-401d-92a3-1e6b54defbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Migration_Aidugy_mas_civileknel_is_felbukkantak_az_egyuttmukodest_ajanlo_gyanus_kamucegek","timestamp":"2018. március. 21. 20:00","title":"Migration Aid-ügy: más civileknél is felbukkantak az együttműködést ajánló, gyanús cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4466b20-efe3-44c7-a4b3-6a8af0ea8a78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, a szándékot is értékelni kell. ","shortLead":"Hát, a szándékot is értékelni kell. ","id":"20180322_Kigyulladt_egy_firenzei_haz_mert_harom_amerikai_cserediak_viz_nelkul_fozott_spagettit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4466b20-efe3-44c7-a4b3-6a8af0ea8a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4ec2a6-f7c7-4868-a43d-c565dc2f82bd","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Kigyulladt_egy_firenzei_haz_mert_harom_amerikai_cserediak_viz_nelkul_fozott_spagettit","timestamp":"2018. március. 22. 09:30","title":"Kigyulladt egy firenzei ház, mert három amerikai cserediák víz nélkül főzött spagettit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8647302a-53c5-4ac0-bf23-47872b6f68ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, nem elszólás volt Rogánék minisztériumától a délelőtti közlemény. ","shortLead":"Kiderült, nem elszólás volt Rogánék minisztériumától a délelőtti közlemény. ","id":"20180321_Itt_a_valasz_a_Stop_Soros_torvenycsomag_alapjan_fogjak_betiltani_a_Sorosszervezeteket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8647302a-53c5-4ac0-bf23-47872b6f68ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1246ac-0b9a-4f23-9e9b-01b9884db725","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Itt_a_valasz_a_Stop_Soros_torvenycsomag_alapjan_fogjak_betiltani_a_Sorosszervezeteket","timestamp":"2018. március. 21. 17:40","title":"Itt a válasz Rogánéktól: a Stop Soros-törvénycsomag alapján fogják betiltani a \"Soros-szervezeteket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák, komáromi rendszám található.","shortLead":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák...","id":"20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5a2284-8b5a-4a3c-9fbc-87f6b443cc97","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","timestamp":"2018. március. 22. 18:44","title":"Átvette 800 lóerős új Ferrariját a budapesti milliárdos – ismét szlovák rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5589cc47-69a5-4928-8ae9-35ff363148ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Peter Pellegrinit csütörtökön Andrej Kiska államfő, aki ezt követően sorra kinevezi a megújult összetételű kabinet többi tagját is.","shortLead":"Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Peter Pellegrinit csütörtökön Andrej Kiska államfő, aki ezt követően sorra...","id":"20180322_Kineveztek_az_uj_szlovak_miniszterelnokot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5589cc47-69a5-4928-8ae9-35ff363148ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b40fc01-d0d4-42ff-bab9-dee10c101309","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Kineveztek_az_uj_szlovak_miniszterelnokot","timestamp":"2018. március. 22. 12:45","title":"Kinevezték az új szlovák miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár került. Tényleg megér ennyit?","shortLead":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár...","id":"20180321_uj_imac_pro_ara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fae20-ae71-49ea-8d40-5503cecf544d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_uj_imac_pro_ara","timestamp":"2018. március. 21. 19:30","title":"Jogos, hogy ennyire sokba kerül az új iMac Pro?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]