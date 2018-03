Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","shortLead":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","id":"20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84a08d2-355c-4e0e-a470-1ead273ae796","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","timestamp":"2018. március. 22. 09:16","title":"Robin Williams imádta fogdosni a partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajándékot előbb Kósa Lajos felesége kapta volna a lap szerint, majd később inkább a politikus édesanyja lett a kedvezményezett. A „csengeri hölgy” közben megtörte a csendet, és több részletről is beszámolt a Blikknek. ","shortLead":"Az ajándékot előbb Kósa Lajos felesége kapta volna a lap szerint, majd később inkább a politikus édesanyja lett...","id":"20180323_Nepszava_elobb_Kosa_felesegenek_igertek_a_800_millios_csengeri_ajandekot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6760869b-4038-4354-b051-d3d039422f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Nepszava_elobb_Kosa_felesegenek_igertek_a_800_millios_csengeri_ajandekot","timestamp":"2018. március. 23. 07:42","title":"Népszava: Előbb Kósa feleségének ígérték a 800 milliós csengeri ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Guns N' Roses frontembere korábban az énekes Brian Johnsont helyettesítette.","shortLead":"A Guns N' Roses frontembere korábban az énekes Brian Johnsont helyettesítette.","id":"20180322_axl_rose_megint_besegit_az_acdcnel_most_zeneszerzokent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917aa62f-3994-4dfd-84b2-1f142b7252ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_axl_rose_megint_besegit_az_acdcnel_most_zeneszerzokent","timestamp":"2018. március. 22. 16:45","title":"Axl Rose megint besegít az AC/DC-nél, most zeneszerzőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki készíthet budis szelfit.","shortLead":"Mindenki készíthet budis szelfit.","id":"20180323_Kiraktak_egy_kerti_budit_a_Deak_terre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76996573-565e-46ee-b115-d2460e59d8b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Kiraktak_egy_kerti_budit_a_Deak_terre","timestamp":"2018. március. 23. 09:57","title":"Kiraktak egy kerti budit a Deák térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az afroamerikai lét eleve irreális jelenség, a rabszolgaság pedig józan ésszel felfoghatatlan trauma, már-már science fiction. Minderre a kollektív afroamerikai tudat kénytelen volt a valóságtól hasonlóan elrugaszkodott válaszokat találni, és ez lecsapódott a művészetben is. De miért sírják el magukat a nézők a Fekete Párducon?","shortLead":"Az afroamerikai lét eleve irreális jelenség, a rabszolgaság pedig józan ésszel felfoghatatlan trauma, már-már science...","id":"20180322_fekete_parduc_rabszolgasors_science_fiction_afrofuturizmus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47537ebe-1889-4bab-9b79-4d5d43c9c143","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_fekete_parduc_rabszolgasors_science_fiction_afrofuturizmus","timestamp":"2018. március. 22. 20:00","title":"Fekete és feminista: hogy lesz szebb a múlt és jobb a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ea3c46-aa3b-442e-8931-cab6e54259a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok az esetről korábban csak annyit közöltek, hogy a jármű a zebrán ütötte el a gyalogost, aki kórházba szállítása után életét vesztette.","shortLead":"A hatóságok az esetről korábban csak annyit közöltek, hogy a jármű a zebrán ütötte el a gyalogost, aki kórházba...","id":"20180322_Felvetel_keszult_az_onvezeto_auto_halalos_gazolasarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ea3c46-aa3b-442e-8931-cab6e54259a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766a6657-9781-4935-9ca0-bfb18cfd82e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_Felvetel_keszult_az_onvezeto_auto_halalos_gazolasarol","timestamp":"2018. március. 22. 07:57","title":"Nyilvánosságra hozták a felvételt az önvezető autó halálos gázolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8647302a-53c5-4ac0-bf23-47872b6f68ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, nem elszólás volt Rogánék minisztériumától a délelőtti közlemény. ","shortLead":"Kiderült, nem elszólás volt Rogánék minisztériumától a délelőtti közlemény. ","id":"20180321_Itt_a_valasz_a_Stop_Soros_torvenycsomag_alapjan_fogjak_betiltani_a_Sorosszervezeteket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8647302a-53c5-4ac0-bf23-47872b6f68ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1246ac-0b9a-4f23-9e9b-01b9884db725","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Itt_a_valasz_a_Stop_Soros_torvenycsomag_alapjan_fogjak_betiltani_a_Sorosszervezeteket","timestamp":"2018. március. 21. 17:40","title":"Itt a válasz Rogánéktól: a Stop Soros-törvénycsomag alapján fogják betiltani a \"Soros-szervezeteket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caddab71-4194-4395-b106-6fa622ecef5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, a Népszava azonban kiszámolta, mekkora lesz 2010-2020 között a stadionszámla.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, a Népszava azonban kiszámolta, mekkora lesz 2010-2020 között a stadionszámla.","id":"20180322_Sokkolo_osszegbe_faj_nekunk_Orban_hobbija__ennyibe_kerul_fejenkent_a_fociorulet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caddab71-4194-4395-b106-6fa622ecef5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d650efc8-7f03-438e-874a-551e8f39fb96","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Sokkolo_osszegbe_faj_nekunk_Orban_hobbija__ennyibe_kerul_fejenkent_a_fociorulet","timestamp":"2018. március. 22. 09:22","title":"Sokkoló összegbe fáj nekünk Orbán hobbija – ennyibe kerül fejenként a fociőrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]