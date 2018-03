Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1fcf1f-1dac-45c3-b59f-ac6dafd67cf6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A lap szerint az úszó kezdeményezte a dolgot, pedig korábban ő adta be a válókeresetet.","shortLead":"A lap szerint az úszó kezdeményezte a dolgot, pedig korábban ő adta be a válókeresetet.","id":"20180322_bors_parterapiara_megy_hosszu_es_tusup","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fcf1f-1dac-45c3-b59f-ac6dafd67cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b124a3ad-2521-478e-bb56-dee65013ba0c","keywords":null,"link":"/sport/20180322_bors_parterapiara_megy_hosszu_es_tusup","timestamp":"2018. március. 22. 07:10","title":"Bors: Párterápiára jár Hosszú és Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","shortLead":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","id":"20180322_kamion_elozes_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff097f4e-a2a9-4c04-85fa-94d2328adafd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_kamion_elozes_autos_video","timestamp":"2018. március. 22. 04:01","title":"Minden szabályt megszegve előzött a dán kamionos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen a Facebook elhagyása mellett teszi le a voksát.","shortLead":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen...","id":"20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d790ed7-32a7-49d3-8c6d-c73b5a5ca84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","timestamp":"2018. március. 21. 13:43","title":"Itt az idő, mindenki törölje a Facebook-fiókját – erre buzdít a WhatsApp alapítója, akit a Facebook tett milliárdossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem számítanak a statisztikusok, hogy a kormánypárt képes lesz kétharmados többségbe kerülni. 