[{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","id":"20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39280f40-179d-420f-b493-00058e8bd9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 12:44","title":"Fáradt Orbán indul harcba a \"Soros-zsoldosok\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","id":"20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452067c-2108-4c0d-a4d6-1bc7465d8c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","timestamp":"2018. március. 23. 06:43","title":"MN: dollármilliós offshore-számlája van a hatvani fideszes kiskirálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán miniszterelnök szerint az elosztás hosszabb távon működésképtelen, ezért inkább a külső határ védelmére, valamint a gondok helyi kezelésére kell összpontosítani. ","shortLead":"A dán miniszterelnök szerint az elosztás hosszabb távon működésképtelen, ezért inkább a külső határ védelmére, valamint...","id":"20180322_Dania_nemet_mond_a_menekultkvotara_es_felszamolja_a_gettokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b94b87-131d-4b1d-aead-fa348a3e07c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Dania_nemet_mond_a_menekultkvotara_es_felszamolja_a_gettokat","timestamp":"2018. március. 22. 19:12","title":"Dánia nemet mond a menekültkvótára, és felszámolja a \"gettókat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5589cc47-69a5-4928-8ae9-35ff363148ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Peter Pellegrinit csütörtökön Andrej Kiska államfő, aki ezt követően sorra kinevezi a megújult összetételű kabinet többi tagját is.","shortLead":"Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Peter Pellegrinit csütörtökön Andrej Kiska államfő, aki ezt követően sorra...","id":"20180322_Kineveztek_az_uj_szlovak_miniszterelnokot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5589cc47-69a5-4928-8ae9-35ff363148ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b40fc01-d0d4-42ff-bab9-dee10c101309","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Kineveztek_az_uj_szlovak_miniszterelnokot","timestamp":"2018. március. 22. 12:45","title":"Kinevezték az új szlovák miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3937a3b-9615-4430-bf01-1dc6ab5961bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindössze tizenöt centiméteres, mumifikálódott lény valószínűleg egy magzat volt, amely koraszülötten jöhetett világra és több genetikai mutációtól szenvedhetett.","shortLead":"A mindössze tizenöt centiméteres, mumifikálódott lény valószínűleg egy magzat volt, amely koraszülötten jöhetett...","id":"20180322_megfejtettek_a_titkot_nem_foldonkivuli_volt_a_chilei_mumia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3937a3b-9615-4430-bf01-1dc6ab5961bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189968cc-3350-491a-a3c5-83c4685e5530","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_megfejtettek_a_titkot_nem_foldonkivuli_volt_a_chilei_mumia","timestamp":"2018. március. 22. 19:30","title":"Megfejtették a chilei törpe múmia titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feef1986-7ba1-4a38-b969-4efc72229e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Jokora_dugo_alakult_ki_egy_harmas_karambol_miatt_a_IX_keruletben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feef1986-7ba1-4a38-b969-4efc72229e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5cc8c4-8522-4b7a-a57f-1971a76f1388","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180322_Jokora_dugo_alakult_ki_egy_harmas_karambol_miatt_a_IX_keruletben","timestamp":"2018. március. 22. 14:07","title":"Jókora dugó alakult ki egy hármas karambol miatt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. március. 23. 10:00","title":"Mindent, és még valami mást is – így lett a koncertélmény a zeneipar legfontosabb eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink egyik legfontosabb technológiai befektetője és véleményvezére, Elon Musk lényegében minden fronton törölte magát és vállalatait a közösségi oldalról.","shortLead":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink...","id":"20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a10ac1c-9748-4134-849e-4355afddc4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","timestamp":"2018. március. 23. 19:03","title":"Elon Musk is döntött: letörölte a Facebookról magát, a Teslát és SpaceX-et is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]