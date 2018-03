A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében vásárolt 250 darab, új Suzuki Vitarát adtak át hétfőn, a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisán. Az autók 20 éves átlagéletkorú járműveket váltanak le és összesen 550 új járművel cserélődik le a teljes flotta. A járműveket a honvédség valamennyi alakulatánál használják majd.

© MTI / Bruzák Noémi

Simicskó István honvédelemi miniszter a most bemutatott Suzuki Vitarák kapcsán kitért arra is: fontos szempont volt, hogy a hazai gépjárműgyártást is segítsék. Mint megjegyezte: az 1991 óta Magyarországon, Esztergomban magyar munkaerővel gyártott Suzukit, már "magyar terméknek" is lehet mondani.

A miniszter elmondása szerint a 120 lóerős 1600 köbcentiméteres benzinmotoros EURO-6 környezetvédelmi besorolású autók beszerzésével a honvédelmi tárca ár/érték arányban a lehető legjobb minőségű és felszereltségű járműveket vásárolta meg.