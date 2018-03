1961-ben mutatkozott be a harmadik generációs Lincoln Continental, amely igazán nagy előrelépést jelentett az akkori amerikai luxusautók viszonylatában.

A Ford luxusmárkája, a Lincoln, a Continental révén kínált egy igazán sajátos elemet is. A hátrafele nyíló hátsó ajtókat, amelyek a beszállást megkönnyítik, egyben elegánsabbá is teszik. Viszont ezen az ajtón sokkal könnyebb is volt kiesni menet közben, mert a levegő nem szorítja a kocsitesthez ajtót, miközben a kocsi halad. Mivel, korábban a biztonsági öv sem volt kötelező elem, plusz a kinyíló ajtóba belekapaszkodót éppen kifele rántja annak tehetetlensége is, mindez már elég volt ahhoz, hogy ki lehessen esni az autóból.

Mindenesetre ezt az egyedi jelleget – amelyet egyébként a Rolls-Royce is használ mind a mai napig - megtartaná a következő nemzedék autója is és a Lincoln bemutatta legújabb terveit Las Vegasban, ahol a márka kereskedői gyűltek össze.

Akárhogyan is, nem mostanság éli legszebb éveit a márka, amelynek szüksége is lenne egy-két olyan modellre, amelyekkel üzletileg is egyenesbe kerülhet. Ilyen lenne a nagyméretű Lincoln Navigator, amely most mutatkozott be valamint az Aviator nevű kisebb crossover, amelyet sikerterméknek szánnak. A márka célja, hogy elérjék a 300 ezres darabszámot a jelenlegi mindösszesen 118 ezerről.