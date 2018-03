Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0f3ef08-a6d0-430d-a910-660f0a985835","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szaúdi légierő elfogott hét, Jemenből kilőtt rakétát. A megsemmisített fegyverek darabjainak egy része lakott területekre hullott, s egy ember halálos sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A szaúdi légierő elfogott hét, Jemenből kilőtt rakétát. A megsemmisített fegyverek darabjainak egy része lakott...","id":"20180326_SzaudArabia__raketaroncsok_a_hazak_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f3ef08-a6d0-430d-a910-660f0a985835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7670bd-a26e-41f4-bb04-37e12d4ce142","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_SzaudArabia__raketaroncsok_a_hazak_kozott","timestamp":"2018. március. 26. 09:15","title":"Szaúd-Arábia – rakétaroncsok a házak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé után a Kossuth Rádióban is felszólalt a momentumos Hajnal Miklós, és ezúttal is rendhagyó módon. ","shortLead":"A köztévé után a Kossuth Rádióban is felszólalt a momentumos Hajnal Miklós, és ezúttal is rendhagyó módon. ","id":"20180326_Mindenki_tudja_hogy_Meszaros_es_Vajna_is_egy_oligarcha__a_kozradion_is_alkotott_a_Momentum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8555863-b66a-44c7-a448-7ca6d994b94f","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Mindenki_tudja_hogy_Meszaros_es_Vajna_is_egy_oligarcha__a_kozradion_is_alkotott_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 26. 21:25","title":"\"Mindenki tudja, hogy Mészáros és Vajna is egy oligarcha\" - a közrádión is alkotott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201812_giant_hungary_vedett_szavak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0750bbf-9a55-4a8b-b6bf-891ff7e7da17","keywords":null,"link":"/gazdasag/201812_giant_hungary_vedett_szavak","timestamp":"2018. március. 25. 11:30","title":"A NER-barát ukrán üzletember most szó szerint sütögeti a pecsenyéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi – a pjongcsangi téli olimpián is megsimogatta a szemöldökét. A mozdulatsor mostanra védjegyévé vált a rövidpályás gyorskorcsolyázónak, most azonban valaki utánozni kezdte.","shortLead":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi –...","id":"20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ab70c5-ca99-4f2b-ba35-960e049cfcec","keywords":null,"link":"/sport/20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","timestamp":"2018. március. 26. 07:57","title":"Liu Shaolint utánozza a világbajnok vívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb \"korlátját\".","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb...","id":"20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004083df-a5f4-41b7-98b5-b6122562cd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","timestamp":"2018. március. 26. 16:21","title":"Ha ez a technológiát \"beszerelik\", olyasmire lesznek képesek az önvezető autók, amire az ember sosem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet a zenész 1984-ben vásárolt 43 200 fontért.","shortLead":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet...","id":"20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac939a98-dd14-4ab2-8aa0-9ca501086f09","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","timestamp":"2018. március. 25. 14:33","title":"Több mint 250 ezer fontért keltek el a Beatles első amerikai koncertjeinek fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1efc086-3718-4841-9c9f-ec2e10304bbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy év leforgása alatt sem változtatott hirdetési rendszerén a Facebook, így továbbra könnyen át lehet nyomni egy diszkriminatív reklámot az oldalon. Megoldás lenne rá, de azt épp a Facebook miatt nem lehet alkalmazni.","shortLead":"Egy év leforgása alatt sem változtatott hirdetési rendszerén a Facebook, így továbbra könnyen át lehet nyomni...","id":"20180326_facebook_hirdetes_diszkriminacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1efc086-3718-4841-9c9f-ec2e10304bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a66690-e7a6-4e34-b0d5-11c47970c5e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_facebook_hirdetes_diszkriminacio","timestamp":"2018. március. 26. 21:03","title":"A Facebook dönt, nem az ENSZ: ömlenek ránk a képernyőből a rasszista reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","shortLead":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","id":"20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d11e38-69ae-4fec-9e2d-f2fda99289ee","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 15:32","title":"Vágányzár lesz a vonatvillamos miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]