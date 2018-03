© Lynk & Co

A Geely a közelmúltban alapított egy új márkát, a Lynk & Co-t, melynek révén a kínai vállalat nem titkoltan komoly sikereket szeretne elérni Európában. A korábban kijött Lynk & Co 01 egy divatterepjáró, a Lynk & Co 03 egy szedán, a most debütált Lynk & Co 02 pedig egy kompakt crossover, ami így néz ki:

A 4,45 méter hosszú, 1,89 méter széles, illetve 1,53 méter magas újdonság 2,7 méteres tengelytávolsággal rendelkezik, melynek köszönhetően tágas beltérrel kecsegtet. A kereskedelmi forgalomban várhatóan 2020-ban debütáló modellben az nemrégiben Év Autójának választott XC40-ből ismerős háromhengeres 1,5 literes benzinmotor teljesít szolgálatot, mely többek közt hibrid és plug-in hibrid változatban is elérhető lesz.

Érkezőben van továbbá egy tisztán elektromos hajtásláncú kivitel is: a 2021-ben debütáló villanymotoros Lynk & Co 02 várhatóan az elektromos Volvo XC40 technikájára fog épülni. Azt sajnos egyelőre nem tudni, hogy a Lynk & Co harmadik modellje milyen áron debütál majd a kereskedelmi forgalomban.

