Minden érzékét megcsiklandozták Maradonának, olyan vendéglátást kapott Nusret Gökçe török séftől. A Salt Bae néven ismert szakács világhírnevet szerzett azzal, ahogyan húsételeket készít és ahogyan sózza azokat. A Salt Bae néven ismert szakács világhírnevet szerzett azzal, ahogyan húsételeket készít és ahogyan sózza azokat. Elolvadtunk attól, ahogy Maradona megsózta a húst – videó Először pillanthatunk be az Al Capone életéről szóló mozifilm, a Fonzo kulisszái mögé. A hírhedt "Sebhelyesarcút" Tom Hardy alakítja majd, a maffiózóvá maszkírozott színész magáról osztott meg fotókat az Instagramján. A hírhedt "Sebhelyesarcút" Tom Hardy alakítja majd, a maffiózóvá maszkírozott színész magáról osztott meg fotókat az Instagramján. Így születik a maffiózó A címvédő DVTK Jegesmedvék az Erste Liga fináléjának negyedik mérkőzésén egygólos hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte a MAC Budapestet. Szépítettek a Jegesmedvék, nincs még vége a hokidöntőnek Mártélyon tartott utcafórumot szerdán Lázár János, nyilván téma volt a bevándorlás is. Lázár szerint nem lehet integrálni a bevándorlókat, mert a romákat sem sikerült Nem változtatott az MNB az alapkamaton. Húsvét előtt sem nyúltak hozzá Matolcsyék az alapkamathoz Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross. Hazánkban az orosz csúcsjárgány: beültünk a 4,75 millió forintos új Ladába Valamikor péntek és hétfő között csapódhat a Földnek a 2016 óta nem működő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrlaboratórium, amelynek roncsai mintegy ezer négyzetkilométernyi területen szóródhatnak szét. Nincs tovább, itt az idő: péntek és hétfő között csapódik a Földbe a 8500 kilós, irányíthatatlanná vált űrállomás Május 1-jétől lépnek életbe a Microsoft termékeinek új felhasználási feltételei. A vállalat lényegében szabálytalan használatnak minősíti a káromkodást, amelynek így következményei is lehetnek a felhasználóra nézve. Vigyázzon, mit mond vagy ír: betiltja a káromkodást a Microsoft az Office-ban és a Skype-on