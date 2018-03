Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek elfogadása. A társadalmat rossz állapotában \"fagyasztotta be\" az Orbán-kormány, és túl nagy volt az ár, amit az emberek többsége fizetett ezért. Az oktatási rendszerben most sem zárkóznak fel a szegények, de arra a problémahalmazra, ami most jön, senki sem készült fel. Az Orbán-kormány társadalompolitikájának hatásáról beszélgettünk Kovách Imre és Czibere Ibolya szociológusokkal.","shortLead":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek...","id":"20180326_kovach_czibere_tarsadalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c18b66-f49c-4e37-9f72-8f10f803b936","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_kovach_czibere_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 26. 17:30","title":"\"Nagyon nagy az ár, amit a társadalom fizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé után a Kossuth Rádióban is felszólalt a momentumos Hajnal Miklós, és ezúttal is rendhagyó módon. ","shortLead":"A köztévé után a Kossuth Rádióban is felszólalt a momentumos Hajnal Miklós, és ezúttal is rendhagyó módon. ","id":"20180326_Mindenki_tudja_hogy_Meszaros_es_Vajna_is_egy_oligarcha__a_kozradion_is_alkotott_a_Momentum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8555863-b66a-44c7-a448-7ca6d994b94f","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Mindenki_tudja_hogy_Meszaros_es_Vajna_is_egy_oligarcha__a_kozradion_is_alkotott_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 26. 21:25","title":"\"Mindenki tudja, hogy Mészáros és Vajna is egy oligarcha\" - a közrádión is alkotott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9faa364-8a4f-4364-8f99-066f2a90715c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolóban álló autókat hamar elérte a hó. A többségét betemette, de volt, amit maga előtt tolt tovább.","shortLead":"A parkolóban álló autókat hamar elérte a hó. A többségét betemette, de volt, amit maga előtt tolt tovább.","id":"20180327_lavina_oroszorszag_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9faa364-8a4f-4364-8f99-066f2a90715c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7199be3a-9eb4-4e4d-8250-69fb73083789","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_lavina_oroszorszag_video","timestamp":"2018. március. 27. 08:21","title":"Lavina temetett be több mint egy tucat autót Oroszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f899d6-15e8-46e3-8d80-390a5e9d0b86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dühös kommentek százait kapta rövid idő alatt Bogdán Ádám, a Liverpool magyar kapusa, miután a magyar válogatottban is szerepelt hálóőr nevében olyan Instagram-poszt kezdett keringeni a neten, amely szerint a Manchester Unitednak szurkol.","shortLead":"Dühös kommentek százait kapta rövid idő alatt Bogdán Ádám, a Liverpool magyar kapusa, miután a magyar válogatottban is...","id":"20180326_Igy_pusztit_az_alhir__az_aldozat_Bogdan_Adam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f899d6-15e8-46e3-8d80-390a5e9d0b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9dc8ba-71fc-468d-b6ac-d18bdd126540","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Igy_pusztit_az_alhir__az_aldozat_Bogdan_Adam","timestamp":"2018. március. 26. 11:37","title":"Így pusztít az álhír: az áldozat Bogdán Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a régi tüskék már nem szúrnak.","shortLead":"Úgy tűnik, a régi tüskék már nem szúrnak.","id":"20180326_Husz_ev_utan_allt_ujra_szoba_egymassal_Gundel_Takacs_Gabor_es_Vitray_Tamas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46306357-35e7-4aac-9525-419543fe915e","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Husz_ev_utan_allt_ujra_szoba_egymassal_Gundel_Takacs_Gabor_es_Vitray_Tamas","timestamp":"2018. március. 26. 09:37","title":"Húsz év után állt újra szóba egymással Gundel Takács Gábor és Vitray Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár a piac 15 százalékát is megszerezhet. Mindenki a Tesco csodafegyverére vár.","shortLead":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár...","id":"20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec281ad-114b-4680-8745-1582bfd25c53","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","timestamp":"2018. március. 26. 10:49","title":"Nagy az izgalom a briteknél az Aldi és a Lidl új rohama miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben segíthet az alábbi Chrome-bővítmény.","shortLead":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben...","id":"20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0476a5-2c97-4e4b-84d8-a502ad8f3c72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","timestamp":"2018. március. 26. 14:03","title":"Érdekes trükk: így csinálhat képet egy kijelölt szövegből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapokig tartó visszaesés után ismét növekedésnek indult az USA-ban Donald Trump népszerűsége, s az amerikai elnök március végére 11 hónapos csúcsra tornázta fel magát. ","shortLead":"Hónapokig tartó visszaesés után ismét növekedésnek indult az USA-ban Donald Trump népszerűsége, s az amerikai elnök...","id":"20180327_No_Trump_nepszerusege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb4e47-87b4-4fe7-83f2-f100ce61ef15","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_No_Trump_nepszerusege","timestamp":"2018. március. 27. 18:06","title":"Nő Trump népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]