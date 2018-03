A Toyota 1994-ben mutatta be a RAV4 -et, mely a világ első kompakt crossover SUV-jaként villámgyorsan igen komoly karriert futott be. A modell azóta is a világ legnépszerűbb divatterepjárója, és hosszú évek óta egyike a világ 10 legnépszerűbb autójának.

A RAV4 az első nem luxus SUV, amelyben már 2016-tól elérhető a környezetbarát, a fékezési energiát elektromos energiává alakító, és így a városi közlekedés során akár 50-70%-ban tisztán elektromos, károsanyag kibocsátás mentes közlekedést lehetővé tevő hibrid hajtás.



Most pedig megérkezett a 2012-ben leleplezett negyedik generációt váltó ötödik kiadás, mely konkrétan ilyen lett:

© Toyota

Az XA50 kódjelű vadonatúj generációról a New York-i Autószalonon hullott le a lepel, és olyan új designelemekkel rendelkezik, melyeknek köszönhetően könnyű megkülönböztetni az elődjétől. A TNGA C helyett immár a TNGA K platformra épülő újdonság kicsit rövidebb, szélesebb és alacsonyabb lett, a tengelytávja pedig megnőtt, ami a korábbiaknál tágasabb utastérrel kecsegtet.



Említést érdemel továbbá az Apple CarPlay támogatású Entune 3.0 multimédiás rendszer, a 8 colos érintőkijelző, a JBL hifi, a wifi hotspot, illetve az Amazon Alexa digitális asszisztens.

© Toyota

Az elődjénél 57 százalékkal merevebb karosszériát kapott új RAV4 az USA-ban egy 2,5 literes soros négyhengeres benzinmotorral mutatkozott be, ami villanymotorral kiegészítve hibrid változatban is elérhető lesz. Európában vélhetően más motorral kerül forgalomba az egyelőre ismeretlen árú modell, melynek nemzetközi forgalmazása idén év végén fog megkezdődni.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

