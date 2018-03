Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eea01aeb-5b5f-4237-adb4-a8c6729f4837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A létavértesi rendőrök előállították a román férfit.","shortLead":"A létavértesi rendőrök előállították a román férfit.","id":"20180328_hamis_rendszam_letavertes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eea01aeb-5b5f-4237-adb4-a8c6729f4837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c37e16e-5792-4dcb-975e-248d97dc33e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hamis_rendszam_letavertes","timestamp":"2018. március. 28. 08:21","title":"Nagyot nézhettek a létavértesi rendőrök, amikor meglátták ezt a hamis rendszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","shortLead":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","id":"20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d461f92-9578-4c93-ba7b-343a96924978","keywords":null,"link":"/elet/20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","timestamp":"2018. március. 26. 20:43","title":"Képernyőre került Pakisztán első transznemű híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Francoise Nyssen francia kulturális miniszter ötlete volt, hogy rendezzenek egy nagy utazó kiállítást, amellyel felvennék a harcot a kulturális szegregáció ellen. Szakemberek szerint azonban lehetetlen olyan hasonlóan biztonságos tárolót készíteni a festménynek, amelyben most is őrzik.","shortLead":"Francoise Nyssen francia kulturális miniszter ötlete volt, hogy rendezzenek egy nagy utazó kiállítást, amellyel...","id":"20180327_louvre_sehova_sem_viszik_a_mona_lisat_meg_a_muzeum_epuleten_belul_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d0fef8-4371-4995-871f-01eaa0ba2619","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_louvre_sehova_sem_viszik_a_mona_lisat_meg_a_muzeum_epuleten_belul_sem","timestamp":"2018. március. 27. 17:37","title":"Louvre: Sehova sem viszik a Mona Lisát, még a múzeum épületén belül sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065cd622-17fe-4a19-9989-d3c56f3ce7b9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ahogy a Huaweitől az utóbbi időben megszokhattuk, ezúttal is három verzióját mutatták be új csúcskészüléküknek. A P20 alapmodell kicsit gyengébb (és olcsóbb) kiadása a P20 Light, az igazi nagyvad pedig a P20 Pro. Utóbbi készülék fotós képességei a gyártó ígérete és a legkomolyabb független tesztlabor szerint is látványosan kimagaslóak.","shortLead":"Ahogy a Huaweitől az utóbbi időben megszokhattuk, ezúttal is három verzióját mutatták be új csúcskészüléküknek. A P20...","id":"20180327_huawei_p20_pro_lite_bemutato_specifikacio_kamera_funkciok_arak_mennyibe_kerul_parizs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065cd622-17fe-4a19-9989-d3c56f3ce7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba3819f-a471-4d2b-b0df-420666d0bd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_huawei_p20_pro_lite_bemutato_specifikacio_kamera_funkciok_arak_mennyibe_kerul_parizs","timestamp":"2018. március. 27. 18:23","title":"Megjött a P20: üzemidőben és fényképezőben is fenevad a Huawei új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem boldog, hogy kétszer is kikapott a csapata, de úgy érzi, a második meccsen mutatott teljesítményből már lehet építkezni.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem boldog, hogy kétszer is kikapott a csapata, de úgy érzi...","id":"20180328_leekens_ebbol_a_veresegbol_lehet_onbizalmat_meriteni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4f586d-c54f-45da-bc29-00181ecb7bf3","keywords":null,"link":"/sport/20180328_leekens_ebbol_a_veresegbol_lehet_onbizalmat_meriteni","timestamp":"2018. március. 28. 12:36","title":"Leekens: Ebből a vereségből lehet önbizalmat meríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7019398-9a76-4e2e-aac7-0d0015fb1d66","c_author":"","category":"elet","description":"Kis kamerát rögzített Gordon Buchanan természetfotós Namíbiában egy gepárd fejére, így az állat szemszögéből láthatjuk, ahogy két társával épp vadászni indul. Mutatjuk a fantasztikus képsorokat. Spoiler: a zsákmány ezúttal elmaradt. ","shortLead":"Kis kamerát rögzített Gordon Buchanan természetfotós Namíbiában egy gepárd fejére, így az állat szemszögéből láthatjuk...","id":"20180326_Igy_nez_ki_egy_vadaszat_a_gepard_szemszogebol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7019398-9a76-4e2e-aac7-0d0015fb1d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda0916-054d-42ba-a823-b0c2436e8dc4","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Igy_nez_ki_egy_vadaszat_a_gepard_szemszogebol","timestamp":"2018. március. 26. 17:23","title":"Így néz ki egy vadászat a gepárd szemszögéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. ","shortLead":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. ","id":"20180327_a_momentum_allamilag_tamogatotta_tenne_a_fogamzasgatlokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4caba4-b2e8-4b72-ba0a-d1b06c69b1d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_a_momentum_allamilag_tamogatotta_tenne_a_fogamzasgatlokat","timestamp":"2018. március. 27. 16:07","title":"A Momentum államilag támogatottá tenné a fogamzásgátlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c470c4c5-4adf-475b-b131-43fe5bd10936","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még kormányzati pénzt is kapnak fejlesztéseikhez a kormányközeli cégek.","shortLead":"Még kormányzati pénzt is kapnak fejlesztéseikhez a kormányközeli cégek.","id":"20180328_A_hataron_tul_is_letaroljak_a_piacot_a_magyar_oligarchak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c470c4c5-4adf-475b-b131-43fe5bd10936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d672f2-649f-4fb3-80e0-8b33a51cdd6e","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_A_hataron_tul_is_letaroljak_a_piacot_a_magyar_oligarchak","timestamp":"2018. március. 28. 13:50","title":"A határon túl is letarolják a piacot a magyar oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]