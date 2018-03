Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8d149e-6b09-41a3-886f-1167a6e6bbeb","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","timestamp":"2018. március. 26. 19:25","title":"Messi felépült a combsérüléséből, keddtől újra pályára lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862930de-f71a-42bc-8e72-9000836e95f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi Klauzál téren kígyózó sorokban várták az emberek hétfő délután, hogy hozzájussanak az ingyen húsvéti sonkához, amit az erzsébetvárosi önkormányzat osztogatott a helyieknek.","shortLead":"A fővárosi Klauzál téren kígyózó sorokban várták az emberek hétfő délután, hogy hozzájussanak az ingyen húsvéti...","id":"20180326_Ingyensonkat_osztogatott_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862930de-f71a-42bc-8e72-9000836e95f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40a8a8-0769-4d2a-aba3-a1aab5b19e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ingyensonkat_osztogatott_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2018. március. 26. 16:46","title":"Ingyensonkát osztogatott az erzsébetvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829dcf27-268a-4d5c-933a-e8df28dd6dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrkutatás történetének egyik legnagyobb és legdrágább eszközén a Nemzetközi Űrállomáson tehet virtuális sétát az alábbi weboldalon.","shortLead":"Az űrkutatás történetének egyik legnagyobb és legdrágább eszközén a Nemzetközi Űrállomáson tehet virtuális sétát...","id":"20180324_virtualis_seta_a_nemzetkozi_urallomason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829dcf27-268a-4d5c-933a-e8df28dd6dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92368ff5-51f7-44c1-9efe-fd0640ac6795","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_virtualis_seta_a_nemzetkozi_urallomason","timestamp":"2018. március. 26. 17:00","title":"Lássa, amit az űrhajósok is: így tehet virtuális sétát a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa69b6-d8e8-4a13-a6f3-32e0d8916cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olcsó ez a csillagos régi stuttgarti járgány, de igazi időutazást biztosít majd új gazdájának. ","shortLead":"Nem olcsó ez a csillagos régi stuttgarti járgány, de igazi időutazást biztosít majd új gazdájának. ","id":"20180326_patika_allapotu_zoldseges_mercire_vagyik_9_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_peldany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa69b6-d8e8-4a13-a6f3-32e0d8916cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94ca181-81aa-4c05-acb0-a604a2f7c47c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_patika_allapotu_zoldseges_mercire_vagyik_9_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_peldany","timestamp":"2018. március. 26. 06:41","title":"Patika állapotú zöldséges Mercire vágyik? 9 millió forint ez az alig használt példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA hatvan, Németország és Franciaország pedig négy-négy orosz diplomatát utasít ki, így vállalva szolidaritást Nagy-Britanniával, amely 23 orosz diplomatát küldött haza azért, mert London vádjai szerint Moszkva állt az orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni dél-angliai merénylet mögött. További 12 EU-tagállam is bejelentett kiutasításokat, Ukrajna pedig 13 oroszt küld haza. Budapest egy embert utasít ki.","shortLead":"Az USA hatvan, Németország és Franciaország pedig négy-négy orosz diplomatát utasít ki, így vállalva szolidaritást...","id":"20180326_USA_EU__megkezdodott_az_orosz_diplomatak_tomeges_kiutasitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f94b75f-0d3c-4b92-a536-6f6669e52781","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_USA_EU__megkezdodott_az_orosz_diplomatak_tomeges_kiutasitasa","timestamp":"2018. március. 26. 15:55","title":"Tömegesen utasítják ki az orosz diplomatákat, Magyarország is csatlakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér befogadóképessége és a színpadtechnikát is felújítják.","shortLead":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér...","id":"20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5767c5-ecd4-40cd-bb9d-bfe3a3ec8fa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","timestamp":"2018. március. 27. 20:28","title":"Jégkockát tesznek a sísáncra, így építik át a győri színházat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Írországban már tájékoztatták az orosz nagykövetet, hogy az egyik diplomatájuk akkreditációja megszűnik. Luxemburg nem büntet orosz tisztségviselőket addig, amíg nincs száz százalékos bizonyíték arról, hogy illegális tevékenységet folytattak.","shortLead":"Írországban már tájékoztatták az orosz nagykövetet, hogy az egyik diplomatájuk akkreditációja megszűnik. Luxemburg nem...","id":"20180327_irorszag_egy_orosz_diplomatat_utasit_ki_luxemburg_egyet_sem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18368e6-09e0-4d93-8d97-60daabb16eb3","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_irorszag_egy_orosz_diplomatat_utasit_ki_luxemburg_egyet_sem","timestamp":"2018. március. 27. 15:23","title":"Írország egy orosz diplomatát utasít ki, Luxemburg egyet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Google 2018-as változtatásai jelentős hatással lesznek a rangsorolási algoritmusokra, ezáltal a webshopok forgalmára és eredményére is. A magyar webáruházak fele nincs felkészülve a változásra.","shortLead":"A Google 2018-as változtatásai jelentős hatással lesznek a rangsorolási algoritmusokra, ezáltal a webshopok forgalmára...","id":"20180326_Igy_bunteti_a_Google_a_magyar_webaruhazakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e9649-b91e-42fb-a226-27c1f84f4dae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180326_Igy_bunteti_a_Google_a_magyar_webaruhazakat","timestamp":"2018. március. 26. 13:13","title":"Így „bünteti” a Google a magyar webáruházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]