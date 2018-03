Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2c1ffa3-556e-492f-83e8-2a9957506e02","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Jorge Mario Bergoglio Piemont környékéről származó felmenői között szőlőtermelő, kávéház- és étteremtulajdonos egyaránt akad, Rosa nagymama konyhájáról pedig külön könyvet lehetne írni. Ez azonban most a pápa asztaláról szól.","shortLead":"Jorge Mario Bergoglio Piemont környékéről származó felmenői között szőlőtermelő, kávéház- és étteremtulajdonos egyaránt...","id":"20180328_Ferenc_papa_asztalanal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1ffa3-556e-492f-83e8-2a9957506e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df887d17-b1e1-4f4a-8408-366e6135f6c3","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ferenc_papa_asztalanal","timestamp":"2018. március. 29. 18:08","title":"Ferenc pápa asztalánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dba8725-ab4c-48c1-a90b-e0180e4b0cc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miközben szinte valamennyi választókerületben esélyes a Fidesz a győzelemre, keveset tudni arról, kikből is tevődik össze ez a hatalmas szavazótábor. A Medián felméréseinek segítségével és a HVG saját kutatásával próbáljuk megrajzolni a Fidesz-szavazók profilját.","shortLead":"Miközben szinte valamennyi választókerületben esélyes a Fidesz a győzelemre, keveset tudni arról, kikből is tevődik...","id":"201811__kik_afidesz_szavazoi__neppart__kameleonprofil__a_part_es_anep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dba8725-ab4c-48c1-a90b-e0180e4b0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c2b1ab-0b02-497e-bf60-6e553c801290","keywords":null,"link":"/itthon/201811__kik_afidesz_szavazoi__neppart__kameleonprofil__a_part_es_anep","timestamp":"2018. március. 29. 06:30","title":"Kik a Fidesz szavazói és mi az, ami már nekik is sok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naiv volt a Vice riportere, amikor azt gondolta, jó ötlet angolul kérdezni a felcsúti oligarchát.","shortLead":"Naiv volt a Vice riportere, amikor azt gondolta, jó ötlet angolul kérdezni a felcsúti oligarchát.","id":"20180328_Meszaros_a_kulfoldi_tudositonak_Menjen_haza_a_sajat_orszagaba_es_ott_kerdezoskodjon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8756c151-9083-4f27-8d79-d8b2f5bd922c","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Meszaros_a_kulfoldi_tudositonak_Menjen_haza_a_sajat_orszagaba_es_ott_kerdezoskodjon","timestamp":"2018. március. 28. 21:06","title":"Mészáros a külföldi tudósítónak: „Menjen haza a saját országába és ott kérdezősködjön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással kapcsolatos szolgáltatások mellett egy új eszközről is lerántsa a leplet.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással...","id":"20180327_apple_ipad_olcso_ipad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240b3e1-09d4-4c2e-88c2-60f48aa55330","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_apple_ipad_olcso_ipad","timestamp":"2018. március. 27. 20:03","title":"Itt az Apple új iPadje, amellyel a diákok járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d94aa9-bf2e-4869-8a93-3a11bc4cc90a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan sofőrök, akik a jelek szerint egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy milyen közveszélyes járműveket vezetnek.","shortLead":"Akadnak olyan sofőrök, akik a jelek szerint egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy milyen közveszélyes járműveket...","id":"20180329_a_nap_videoja_vezetofulke_nelkuli_teherautoval_kozlekedtek_az_autopalyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d94aa9-bf2e-4869-8a93-3a11bc4cc90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5895554-0fe6-49e0-836a-a27420a66a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_a_nap_videoja_vezetofulke_nelkuli_teherautoval_kozlekedtek_az_autopalyan","timestamp":"2018. március. 29. 06:41","title":"A nap videója: Vezetőfülke nélküli teherautóval közlekedtek az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bíróság előtt tegyen vallomást a kettejük közötti kapcsolatról – ezt követeli az ismert pornószínésznő, Stormy Daniels.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bíróság előtt tegyen vallomást a kettejük közötti kapcsolatról – ezt követeli az ismert...","id":"20180328_Vallomasra_akarja_kenyszeriteni_Trumpot_a_vele_szexelo_pornos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23ae440-f674-428c-b03c-1c5a71bb6b0b","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Vallomasra_akarja_kenyszeriteni_Trumpot_a_vele_szexelo_pornos","timestamp":"2018. március. 28. 20:38","title":"Vallomásra akarja kényszeríteni Trumpot a vele szexelő pornós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","shortLead":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","id":"20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc102b9-7088-4e6f-9171-fcb6c65cd2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 13:50","title":"Zuglóban az LMP-nek is gyűjtött aláírást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat, amiket a helyiek nem szeretnének. A munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, de ennek ára volt: a lakásárak nőnek, és havonta kell betanítani az új dolgozókat.","shortLead":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat...","id":"20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3b5c66-aee0-4d0f-8c9a-02f260fe06f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","timestamp":"2018. március. 28. 06:30","title":"Ennyiért egy magyar nem piszkítja be a kezét, jönnek helyette mások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]