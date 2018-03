Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cd515cc-16d6-4305-adfb-a154654cf0d7","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Erika arra vágyik, hogy súlyosan sérült lánya állapota javuljon. Pedig más bajból is kijutott az asszonynak, az utóbbi tíz évben egyedül nevelt négy gyermeket, elvitte az eszközkezelő a házukat, a dél-alföldi városban a fiai is alig kapnak munkát, pedig jó szakmájuk van. ","shortLead":"Erika arra vágyik, hogy súlyosan sérült lánya állapota javuljon. Pedig más bajból is kijutott az asszonynak, az utóbbi...","id":"20180329_Mintha_egy_masik_bolygon_elnenk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd515cc-16d6-4305-adfb-a154654cf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94675569-aa8f-46a1-9763-4ef3dc4995e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Mintha_egy_masik_bolygon_elnenk","timestamp":"2018. március. 29. 14:05","title":"\"Mintha más bolygón élnénk\" – az anya, aki egy lapra tett fel mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163164ff-fb17-463f-a96c-1f4c32f49a3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos kultusz övezte az MG-880-at, hiszen a kis kalkulátor másra is alkalmas volt a számtani feladatok megfejtésén túl: az ügyesebbek zenélő billentyűinek köszönhetően kisebb szólamokat is előadhattak vele, de beépített játékkal is büszkélkedett. Most újra piacra dobják a közel 40 éves múltra visszatekintő eszközt.","shortLead":"Valóságos kultusz övezte az MG-880-at, hiszen a kis kalkulátor másra is alkalmas volt a számtani feladatok megfejtésén...","id":"20180329_casio_szamologep_sl_880_space_invaders","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=163164ff-fb17-463f-a96c-1f4c32f49a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a065cdb-5ffb-42ad-a2f1-4dfe8f637288","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_casio_szamologep_sl_880_space_invaders","timestamp":"2018. március. 29. 11:03","title":"Visszahozza legendás számológépét a Casio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy megyei börtönben Amerikában.","shortLead":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy megyei börtönben Amerikában.","id":"20180329_menekules_borton_iniana_jones","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530fa612-ca04-4c76-a306-b34000c0efcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_menekules_borton_iniana_jones","timestamp":"2018. március. 29. 12:48","title":"Videó: Zseniális menekülést mutatott be Indiana Jones-stílusban egy rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ed3ed5-997c-4bba-8030-fb4a167de83f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ne becsüljük le a brit sajtót!","shortLead":"Ne becsüljük le a brit sajtót!","id":"20180329_Igy_csinaltak_magukbol_hulyet_a_Brexitpartiak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ed3ed5-997c-4bba-8030-fb4a167de83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e727f829-53a5-4c4e-9c1e-71c57a33f74f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Igy_csinaltak_magukbol_hulyet_a_Brexitpartiak","timestamp":"2018. március. 29. 09:50","title":"Így csináltak magukból hülyét a Brexit-pártiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ed749-eaf6-47b6-89c0-d09989eea533","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért aki el akarja kerülni a csütörtöki tolongást, jobban teszi, ha ma megvesz mindent.","shortLead":"Azért aki el akarja kerülni a csütörtöki tolongást, jobban teszi, ha ma megvesz mindent.","id":"20180328_A_negynapos_unnep_alatt_is_tud_vasarolni_mutatjuk_hol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ed749-eaf6-47b6-89c0-d09989eea533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b91438-1f59-4e5b-b153-46b80f86ab96","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_A_negynapos_unnep_alatt_is_tud_vasarolni_mutatjuk_hol","timestamp":"2018. március. 28. 14:47","title":"A négynapos ünnep alatt is tud vásárolni, mutatjuk, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely a villany-, a fűtés -, a gázszámla befizetésekor vagy bármilyen, az energiatakarékosságot szolgáló beruházás finanszírozásakor felhasználható. A francia adóhivatal a hivatalos jövedelmi bevallások alapján automatikusan küldi a csekkeket. ","shortLead":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely...","id":"20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4928512-3d96-40fc-a863-f0b7d6f054d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","timestamp":"2018. március. 28. 12:42","title":"Orbán francia mumusa leckét adott az igazságos rezsicsökkentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","shortLead":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","id":"20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a70aea1-ae29-452b-b7b0-ab048faa0d8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","timestamp":"2018. március. 28. 10:42","title":"Gázfeldolgozó üzemet adott át a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97aeca4-8137-4513-bc42-c7c820da1775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők veszélyeztetik leginkább a felhasználók számítógépeit. Az elmúlt hetekben a következő tíz károkozó terjedt a legnagyobb számban.","shortLead":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk...","id":"20180329_virustoplista_fertozo_virusok_malware_szamitogepes_kartevo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b97aeca4-8137-4513-bc42-c7c820da1775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31a0df0-f4f8-423e-b1ee-9ccd757d4985","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_virustoplista_fertozo_virusok_malware_szamitogepes_kartevo","timestamp":"2018. március. 29. 08:03","title":"Olyan vírusok tarolnak most a neten, melyek lemerítik és felforrósítják a számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]