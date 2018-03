Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rengetegen összekeverik az utólagos csok igénylésének lehetőségét az utóbb született gyermek után kérhető támogatással, amit csak megnehezít a korábban igényelt csok esetén alkalmazható új számítási mód. A Bankmonitor tisztázza a félreértéseket.","shortLead":"Rengetegen összekeverik az utólagos csok igénylésének lehetőségét az utóbb született gyermek után kérhető támogatással...","id":"20180329_Jo_nagy_kaosz_van_az_utolagos_csok_korul_segitunk_rendet_tenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e94e4e-8364-4d71-9d12-88a6037d72a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Jo_nagy_kaosz_van_az_utolagos_csok_korul_segitunk_rendet_tenni","timestamp":"2018. március. 29. 15:01","title":"Jó nagy káosz van az utólagos csok körül, segítünk rendet tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a9d131-3ddd-4731-bf3c-b0cd4579a238","c_author":"-gy-","category":"elet","description":" Ha mostanság bekukkantanánk a jó öreg kontinens konyháira, nem érne minket különösebb meglepetés. Bizonyos húsvéti ételek rendre az asztalra kerülnek. A kalács, sonka, tojás szentháromsága mellett a legkedveltebb fogások bárányból készülnek.\r

\r

\r

\r

","shortLead":" Ha mostanság bekukkantanánk a jó öreg kontinens konyháira, nem érne minket különösebb meglepetés. Bizonyos húsvéti...","id":"20180328_Nemzetek_baranya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8a9d131-3ddd-4731-bf3c-b0cd4579a238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f1c06c-87f1-4f5b-a166-fe650dcd87b4","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Nemzetek_baranya","timestamp":"2018. március. 29. 11:17","title":"Nemzetek báránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5383d6c1-10d3-4608-aaea-8bd069084a6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem bírta el az STC az NB III anyagi terheit sem.","shortLead":"Nem bírta el az STC az NB III anyagi terheit sem.","id":"20180328_Visszalep_a_bajnoksagtol_es_megszunhet_a_salgotarjani_focicsapat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5383d6c1-10d3-4608-aaea-8bd069084a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5850d7a-5478-4727-8046-d28599625b42","keywords":null,"link":"/sport/20180328_Visszalep_a_bajnoksagtol_es_megszunhet_a_salgotarjani_focicsapat","timestamp":"2018. március. 28. 20:33","title":"Visszalép a bajnokságtól és megszűnhet a salgótarjáni focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc43b206-3022-469b-ae1f-ce352667ebac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK pártelnöke és listavezetője a közmédia vendége volt, szerinte a választás tétje az, hogy Magyarország korrupció nélküli, normális ország lesz-e.","shortLead":"A DK pártelnöke és listavezetője a közmédia vendége volt, szerinte a választás tétje az, hogy Magyarország korrupció...","id":"20180329_Gyurcsany_Orban_megvaltozott_en_nem_o_szelkakas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc43b206-3022-469b-ae1f-ce352667ebac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804026f-28e1-4079-b83e-75f5d52d01db","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Gyurcsany_Orban_megvaltozott_en_nem_o_szelkakas","timestamp":"2018. március. 29. 12:28","title":"Gyurcsány: Orbán megváltozott, én nem, ő szélkakas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","shortLead":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","id":"20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a8c58d-3604-4a07-bcd4-3f30a84ffe21","keywords":null,"link":"/sport/20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","timestamp":"2018. március. 27. 21:58","title":"A skótoktól is kikapott a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szakember szerint ezek a lakók annál kevesebb pénzt kapnak, minél több lakásos a társasház. Eközben mások kétszer is megkaphatják a jóváírást.","shortLead":"A szakember szerint ezek a lakók annál kevesebb pénzt kapnak, minél több lakásos a társasház. Eközben mások kétszer is...","id":"20180328_nem_minden_tarsashazban_ajultak_el_orban_valasztasi_rezsicsokkentesetol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fba0ff-78f0-4afe-b9b6-094709a66ea1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_nem_minden_tarsashazban_ajultak_el_orban_valasztasi_rezsicsokkentesetol","timestamp":"2018. március. 28. 07:55","title":"Nem minden társasházban ájultak el Orbán választási rezsicsökkentésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37196d3f-55ee-425e-b8c2-5120ae9d2c9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legoptimistább becslések szerint is minden 100. gyerek autizmussal jön világra. A diagnózisok száma merdeken nő az egész világon.



","shortLead":"A legoptimistább becslések szerint is minden 100. gyerek autizmussal jön világra. A diagnózisok száma merdeken nő...","id":"20180328_Nagyjabol_ezt_latja_egy_autista_ha_bemegy_egy_plazaba__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37196d3f-55ee-425e-b8c2-5120ae9d2c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fe742e-75a1-40d5-919c-8721bb3bbcdd","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Nagyjabol_ezt_latja_egy_autista_ha_bemegy_egy_plazaba__video","timestamp":"2018. március. 28. 09:37","title":"Ezt látja egy autista gyerek, ha bemegy egy plázába - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a493c4-f1e7-45d9-8831-ac234fccd30f","c_author":"Csíki Sándor","category":"elet","description":"Mi volt előbb: a tyúk, vagy a tojás? Örök kérdés, amelyet az évszázadok során számosan próbáltak megválaszolni Arisztotelésztől Stephen Hawkingig.\r

\r

","shortLead":"Mi volt előbb: a tyúk, vagy a tojás? Örök kérdés, amelyet az évszázadok során számosan próbáltak megválaszolni...","id":"20180328_Nem_a_nyuszi_hozta_a_tojast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a493c4-f1e7-45d9-8831-ac234fccd30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b86003-218c-4d8e-b3a2-c4e1c907cee0","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Nem_a_nyuszi_hozta_a_tojast","timestamp":"2018. március. 29. 15:21","title":"Nem a nyuszi hozta a tojást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]