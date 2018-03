A MAN Bus Modification Centere áll a projekt mögött, amely egy MAN Lion's City GL típusú járművet alakított parti busszá. A vállalatrész egyébként a cég termékeit (MAN és Neoplan) dolgozza át egyedi igények szerint, de vélhetően nem az ilyen csukós, városi buszok teszik ki a megrendeléseik zömét.

A jelen esetben 45 férőhelyes buszon DJ-pult, bár, kellően nagy tánctér is helyet kapott. A pohár- és üvegtartók mágneseket kaptak, hogy az italok a helyükön maradjanak mozgás közben is. Mint látszik a kapaszkodók dizájnját is megvariálták, hogy a funkciójuk megmaradjon, de közben látványosak legyenek. Különleges extra, de a buszra még WC is került, hogy ne kelljen vele minduntalan megállni vele. A hangrendszer egy 5x700 wattos hi-fi, amelynek akusztikai elemeit a buszhoz igazították, így állítólag nagyon jól is szól.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.