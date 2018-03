Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonnégy választókerületben akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem egyeznek meg a pártok, további 21 helyen pedig együttműködésre volna szükség.","shortLead":"Huszonnégy választókerületben akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem egyeznek meg a pártok, további 21 helyen pedig...","id":"20180328_45_helyen_gyozheto_le_a_Fidesz_a_V18_es_MarkiZay_szerint_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4dad60-786e-4a80-9aac-9681c271bd3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_45_helyen_gyozheto_le_a_Fidesz_a_V18_es_MarkiZay_szerint_is","timestamp":"2018. március. 28. 15:33","title":"45 helyen győzhető le a Fidesz a V18 és Márki-Zay szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A salgótarjáni társaság legnagyobb fejlesztéséhez kapott támogatást a kormánytól.","shortLead":"A salgótarjáni társaság legnagyobb fejlesztéséhez kapott támogatást a kormánytól.","id":"20180327_Kapott_az_allamtol_majdnem_ketmilliardot_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d47b55-8647-4c9d-9e9c-120418b54286","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Kapott_az_allamtol_majdnem_ketmilliardot_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","timestamp":"2018. március. 27. 13:25","title":"Kapott az államtól majdnem kétmilliárdot Mészáros Lőrinc egyik cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerződések élnek tovább.","shortLead":"A szerződések élnek tovább.","id":"20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c617109a-f206-4e96-93b8-8cad23cdd629","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","timestamp":"2018. március. 28. 11:51","title":"Egyesül három magyarországi biztosító, önt is érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai Walmart szupermarketek pénztárközeli polcaira a jövőben nem teszik ki a világ egyik legnépszerűbb magazinját, a Cosmoplitant. A lépést hatalmas győzelemként ünnepelte az a konzervatív non-profit szervezet, amely már évek óta harcol a csoport szerint „hiper-szexualizált” lap tartalma ellen.","shortLead":"Az amerikai Walmart szupermarketek pénztárközeli polcaira a jövőben nem teszik ki a világ egyik legnépszerűbb...","id":"20180328_Leszedik_a_polcokrol_a_tul_szexis_Cosmopolitant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f196454c-d5e4-4b65-84a2-39729e532ed9","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Leszedik_a_polcokrol_a_tul_szexis_Cosmopolitant","timestamp":"2018. március. 28. 20:16","title":"Leszedik a polcokról a túl szexis Cosmopolitant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint megpróbálta megölni volt élettársát. Az Összefogás Párt képviselőjelöltje lett, ezért kapott mentelmi jogot.","shortLead":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint...","id":"20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5ae6ba-2fae-4eaa-baac-861bda628101","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 27. 21:47","title":"Nem függesztik fel a gyilkossági kísérlettel vádolt szolnoki képviselőjelölt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c800b069-2f53-4401-9c83-1a520cc3baa8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A precíz méréseiről ismerhető DxOLabs alig néhány hete jelentette be, hogy a Samsung Galaxy S9+ a világ legjobb kamerás mobilja. Pünkösdi királyság volt ez.","shortLead":"A precíz méréseiről ismerhető DxOLabs alig néhány hete jelentette be, hogy a Samsung Galaxy S9+ a világ legjobb kamerás...","id":"20180327_melyik_a_legjobb_kameras_mobil_telefon_kamerak_osszehasonlitasa_dxo_labs_dxomark_pontszamok_samsung_galaxy_s9_huawei_p20_pro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c800b069-2f53-4401-9c83-1a520cc3baa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21638630-65da-43ae-b78b-e702aba34334","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_melyik_a_legjobb_kameras_mobil_telefon_kamerak_osszehasonlitasa_dxo_labs_dxomark_pontszamok_samsung_galaxy_s9_huawei_p20_pro","timestamp":"2018. március. 27. 19:03","title":"A legjobb kamerás telefont keresi? Váratlanul padlóra küldte az egész mezőnyt két új mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit legfelső bíróság érvénytelenítette azt a határozatot, amellyel szabadlábra helyezték a többszörös nemi erőszakkal és molesztálással vádolt brit John Worboyt. A férfit ugyan csak egy erőszakért, valamint öt molesztálás miatt ítélték el, valószínű, hogy 2002-2008 között több mint száz nő ellen követett el bűncselekményeket.\r

","shortLead":"A brit legfelső bíróság érvénytelenítette azt a határozatot, amellyel szabadlábra helyezték a többszörös nemi...","id":"20180328_Botranyt_okozott_a_brit_eroszaktevo_szabadon_bocsatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c0e371-e5b3-4217-8b57-ec77afdb2ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Botranyt_okozott_a_brit_eroszaktevo_szabadon_bocsatasa","timestamp":"2018. március. 28. 14:04","title":"Botrányt okozott a brit erőszaktevő szabadon bocsátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163164ff-fb17-463f-a96c-1f4c32f49a3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos kultusz övezte az MG-880-at, hiszen a kis kalkulátor másra is alkalmas volt a számtani feladatok megfejtésén túl: az ügyesebbek zenélő billentyűinek köszönhetően kisebb szólamokat is előadhattak vele, de beépített játékkal is büszkélkedett. Most újra piacra dobják a közel 40 éves múltra visszatekintő eszközt.","shortLead":"Valóságos kultusz övezte az MG-880-at, hiszen a kis kalkulátor másra is alkalmas volt a számtani feladatok megfejtésén...","id":"20180329_casio_szamologep_sl_880_space_invaders","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=163164ff-fb17-463f-a96c-1f4c32f49a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a065cdb-5ffb-42ad-a2f1-4dfe8f637288","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_casio_szamologep_sl_880_space_invaders","timestamp":"2018. március. 29. 11:03","title":"Visszahozza legendás számológépét a Casio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]