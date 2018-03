Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bernivel nem kell kiteregetni a szennyest, mondja az LMP miniszterelnök-jelöltjére utalva a belvárosban a képviselőjelöltségtől visszalépett pártelnök.","shortLead":"Bernivel nem kell kiteregetni a szennyest, mondja az LMP miniszterelnök-jelöltjére utalva a belvárosban...","id":"20180328_Juhasz_Peter_mososzerreklammal_szallt_bele_Szel_Bernadettbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015bf1da-eebf-4383-99d7-3e9c70904992","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Juhasz_Peter_mososzerreklammal_szallt_bele_Szel_Bernadettbe","timestamp":"2018. március. 28. 09:35","title":"Juhász Péter mosószerreklámmal szállt bele Szél Bernadettbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","shortLead":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. {"available":true,"c_guid":"2fc9678a-dcb5-41bf-ba4a-a9b64c245c6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi több embert is lehúzott, majd élettársával együtt külföldre mentek, amikor egy másik ügy miatt jogerősen elítélték. Két és fél évvel később egy zuglói szállodában kapták el, lecsukták, de az első kimenője alkalmával meglépett. Újra elfogták, és azóta fogolyszökés miatt jogerősen megbüntették már.","shortLead":"A férfi több embert is lehúzott, majd élettársával együtt külföldre mentek, amikor egy másik ügy miatt jogerősen...","id":"20180328_170_millios_csalassal_vadoljak_a_zugloban_lekapcsolt_nagypalyas_szelhamost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9678a-dcb5-41bf-ba4a-a9b64c245c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5c02e-a03d-4be7-a90d-e6acbe539273","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_170_millios_csalassal_vadoljak_a_zugloban_lekapcsolt_nagypalyas_szelhamost","timestamp":"2018. március. 28. 10:05","title":"170 milliós csalással vádolják a Zuglóban lekapcsolt nagypályás szélhámost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d69645-0673-47a3-90f2-680856107fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg kértevő fenyegeti minden pillanatban a számítógépünket, időnként érdemes a körmükre néznünk.","shortLead":"Rengeteg kértevő fenyegeti minden pillanatban a számítógépünket, időnként érdemes a körmükre néznünk.","id":"20180328_norton_power_eraser_ingyenes_virusirto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d69645-0673-47a3-90f2-680856107fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c992f-be13-426d-9fd6-38985480df71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_norton_power_eraser_ingyenes_virusirto","timestamp":"2018. március. 28. 17:00","title":"Igen hasznos és nem kell telepíteni, próbálja ki ezt a vírusirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Morrison’s Pub március végén fogadja utoljára a bulizókat.","shortLead":"A Morrison’s Pub március végén fogadja utoljára a bulizókat.","id":"20180328_Bezar_Budapest_egyik_legendas_szorakozohelye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a1353-42de-4674-945f-3fc3bfb9d248","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Bezar_Budapest_egyik_legendas_szorakozohelye","timestamp":"2018. március. 28. 07:30","title":"Bezár Budapest egyik legendás szórakozóhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","shortLead":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","id":"20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab6251a-b64b-4725-a244-36dc68da4368","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","timestamp":"2018. március. 28. 17:29","title":"Elképesztő magyarázat érkezett, miért drágul félmilliárddal a kisvárdai sportszálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9309354-f404-4f25-8529-a23979c9c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak engedélyével, akár anélkül – mindenki kölcsönvesz ráadásul ugyanarra az éjszakára.","shortLead":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak...","id":"20180329_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_Filmalap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9309354-f404-4f25-8529-a23979c9c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b213504f-47f1-46f6-97ae-b58265eec151","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_Filmalap","timestamp":"2018. március. 29. 14:09","title":"Több mint 350 millió forint gyártási támogatást kap Dobó Kata első rendezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97aeca4-8137-4513-bc42-c7c820da1775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők veszélyeztetik leginkább a felhasználók számítógépeit. Az elmúlt hetekben a következő tíz károkozó terjedt a legnagyobb számban.","shortLead":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk...","id":"20180329_virustoplista_fertozo_virusok_malware_szamitogepes_kartevo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97aeca4-8137-4513-bc42-c7c820da1775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31a0df0-f4f8-423e-b1ee-9ccd757d4985","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_virustoplista_fertozo_virusok_malware_szamitogepes_kartevo","timestamp":"2018. március. 29. 08:03","title":"Olyan vírusok tarolnak most a neten, melyek lemerítik és felforrósítják a számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]