Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","shortLead":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","id":"20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cd9c9e-989a-4602-81d9-efed5b2e5f3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","timestamp":"2018. március. 28. 09:34","title":"Meghalt a híres dél-koreai K-pop fiúbanda 33 éves énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e746921-bfc9-4ed7-b1dd-d0590de94de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb magyar jelölt egy üzletember.","shortLead":"A legnépszerűbb magyar jelölt egy üzletember.","id":"20180328_Megtudtuk_a_magyarok_valojaban_kit_szeretnenek_miniszterelnoknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e746921-bfc9-4ed7-b1dd-d0590de94de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f90fb8c-8950-408f-913f-e4291b6ce7ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Megtudtuk_a_magyarok_valojaban_kit_szeretnenek_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. március. 28. 12:44","title":"Megtudtuk, a magyarok valójában kit szeretnének miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane Goodallról. Az ötven évvel ezelőtti felvételek betekintést engednek Goodall munkájába, és közvetlen közelről mutatják be, milyen volt az etológus élete a csimpánzok közt.","shortLead":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane...","id":"20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d24ccc-3093-4fc4-83cf-6a9f3db4762f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","timestamp":"2018. március. 29. 07:02","title":"Érdemes lesz vasárnap a tévé elé ülni: eddig soha nem látott felvételekkel jön a Jane Goodall életéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","shortLead":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","id":"20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29602123-0b5d-44c8-91a1-efb53083b1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 08:32","title":"Robothangon beszél a Jobbik ellen a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban és prospektusokban csak úgy röpködnek az egzotikus rövidítések. De vajon mire jó ez az egész? Kell ez egyáltalán? Képernyő-felbontással kapcsolatos kisokosunk következik.","shortLead":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban...","id":"20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3165d09-2ef1-4923-9cfa-4cbc1c107f08","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","timestamp":"2018. március. 29. 09:03","title":"Betűszavak erdejében: miért is vegyek 4K-s tévét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új technológiától a prototípusok, az egyedi gyártóeszközök és pótalkatrészek gyártási idejének jelentős csökkenését várják. A fémnyomtatót hosszútávon a fékrendszerek gyártásában is alkalmazhatja majd a világ legnagyobb vasúti fékrendszereket fejlesztő- és gyártó vállalata a megfelelő jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után.","shortLead":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új...","id":"20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82ee027-3646-47fb-bfd2-f06731d89391","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","timestamp":"2018. március. 29. 12:03","title":"Budapesten már nyomtatják a fémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át tartó nyomozás után az Interpolnak végre sikerült letartóztatnia annak a bűnbandának a vezetőjét, amely a gyanús szerint a világ 40 országában több mint 100 bankból összesen mintegy 1,2 milliárd dollárt (kb. 301,8 milliárd forint) lopott el – egy vírus segítségével.","shortLead":"Négy éven át tartó nyomozás után az Interpolnak végre sikerült letartóztatnia annak a bűnbandának a vezetőjét, amely...","id":"20180328_hacker_bank_malware_bankrablas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b91c45e-a84c-4ada-bb8b-e5cb2b4042d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_hacker_bank_malware_bankrablas","timestamp":"2018. március. 28. 12:03","title":"Letartóztatták a férfit, aki 100 bank ATM-jeiből lopott el 300 milliárd forintot – egy vírus segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország számára.","shortLead":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években...","id":"20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c3c3e-19f8-484f-8c85-d2eb87f9b3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","timestamp":"2018. március. 28. 12:29","title":"Egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar papírokat kapott a kötvényprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]