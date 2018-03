Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai hiba miatt sokaknak (téves) értesítéseket küldött ki járatuk törléséről és/vagy újrafoglalás szükségességéről a Wizz Air.","shortLead":"Technikai hiba miatt sokaknak (téves) értesítéseket küldött ki járatuk törléséről és/vagy újrafoglalás szükségességéről...","id":"20180329_wizz_air_sms_rendszerhiba_sms_jarat_torlese_ujrafoglalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29793743-9101-4ca7-b5fa-eeb20e978f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_wizz_air_sms_rendszerhiba_sms_jarat_torlese_ujrafoglalas","timestamp":"2018. március. 29. 21:21","title":"Többen kaptak most idegtépő SMS-t a Wizz Airtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen percet késett a Momentum felülvizsgálati kérelme, emiatt érdemi vizsgálat nélkül utasította el a Kúria a párt felülvizsgálati kérelmét.","shortLead":"Egyetlen percet késett a Momentum felülvizsgálati kérelme, emiatt érdemi vizsgálat nélkül utasította el a Kúria a párt...","id":"20180329_Megusztak_a_bekement_szervezoi_a_plakattepkedest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0c616c-3abe-4daa-945f-1950c2421fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Megusztak_a_bekement_szervezoi_a_plakattepkedest","timestamp":"2018. március. 29. 14:40","title":"Megúszták a békemenet szervezői a plakáttépkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395c4204-3eae-4c80-b256-e905780cfeae","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Mára a technológiai feltételek teljes mértékben adottak ahhoz, hogy egy település okossá avanzsáljon. De mégis mikor mondhatjuk azt, hogy egy város vagy falu valóban okos? Milyen komponensei, feltételei vannak a folyamatnak? A válaszok megtalálásához 10 olyan projektet hívtunk segítségül, amelyek fényesen bizonyítják, hogy micsoda potenciál rejlik a témában.","shortLead":"Mára a technológiai feltételek teljes mértékben adottak ahhoz, hogy egy település okossá avanzsáljon. De mégis mikor...","id":"invitech_20180322_10_szuper_otlet_amitol_okos_lesz_egy_telepules","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395c4204-3eae-4c80-b256-e905780cfeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4233d2-7866-482e-b6f4-cb7c07a8c481","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20180322_10_szuper_otlet_amitol_okos_lesz_egy_telepules","timestamp":"2018. március. 29. 12:05","title":"10 szuper ötlet, amitől okos lesz egy település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech Megoldások Zrt.","c_partnerlogo":"b128c48f-d50c-4491-8717-c50253cae1ee","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szél, Vona, Karácsony viszont ott lesz.","shortLead":"Szél, Vona, Karácsony viszont ott lesz.","id":"20180329_Elnokjelolti_vita_lesz_az_RTLen_a_valasztasok_elott_Orbant_is_hivtak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3d1230-97f0-4991-8e78-80760fff3b40","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Elnokjelolti_vita_lesz_az_RTLen_a_valasztasok_elott_Orbant_is_hivtak","timestamp":"2018. március. 29. 13:56","title":"Miniszterelnök-jelölti vita lesz az RTL-en a választások előtt, Orbán nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b251c366-2169-4284-a5c2-9a6d89e2ddc6","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A III. Richárdot soha nem lehetett aktuális üzenet nélkül színpadra állítani. Az angol drámaíró legvigasztalanabb darabját 1843 óta mintegy negyvenszer, nemritkán botrányt kavaróan mutatták be, legutóbb a Radnóti Színházban.","shortLead":"A III. Richárdot soha nem lehetett aktuális üzenet nélkül színpadra állítani. Az angol drámaíró legvigasztalanabb...","id":"201811__iii_richardpremierek__diktatorok_tukorkepe__amajornadasdytandem__a_korlatlansag_hatarai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b251c366-2169-4284-a5c2-9a6d89e2ddc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea85661-4e6d-47bf-9431-8ca1b2bca233","keywords":null,"link":"/kultura/201811__iii_richardpremierek__diktatorok_tukorkepe__amajornadasdytandem__a_korlatlansag_hatarai","timestamp":"2018. március. 30. 20:00","title":"Az elvetemült hatalom természetrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Petruska kézműves remix lemeze, azaz a Híd EP melyen korábbi dalainak (plusz egy Illés dalnak) az újrafelfedezése található. Itt már most belehallgathat a lemezbe. ","shortLead":"Megjelent Petruska kézműves remix lemeze, azaz a Híd EP melyen korábbi dalainak (plusz egy Illés dalnak...","id":"20180329_Onmagat_dolgozta_fel_Petruska__dalpremier","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3cccf2-0f92-47e9-b836-8a159c231a42","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Onmagat_dolgozta_fel_Petruska__dalpremier","timestamp":"2018. március. 29. 11:25","title":"Ilyen szomorkásan még soha nem hallhattuk az Illés Az utcánját - Petruska albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc43b206-3022-469b-ae1f-ce352667ebac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK pártelnöke és listavezetője a közmédia vendége volt, szerinte a választás tétje az, hogy Magyarország korrupció nélküli, normális ország lesz-e.","shortLead":"A DK pártelnöke és listavezetője a közmédia vendége volt, szerinte a választás tétje az, hogy Magyarország korrupció...","id":"20180329_Gyurcsany_Orban_megvaltozott_en_nem_o_szelkakas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc43b206-3022-469b-ae1f-ce352667ebac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804026f-28e1-4079-b83e-75f5d52d01db","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Gyurcsany_Orban_megvaltozott_en_nem_o_szelkakas","timestamp":"2018. március. 29. 12:28","title":"Gyurcsány: Orbán megváltozott, én nem, ő szélkakas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcd772d-52ef-47d0-9400-17078cb63914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírek szerint nem ment minden simán azon a beavatkozáson, amelyre egyébként befeküdt a kórházba a színész, ezért kellett gyorsan megoperálni. ","shortLead":"A hírek szerint nem ment minden simán azon a beavatkozáson, amelyre egyébként befeküdt a kórházba a színész, ezért...","id":"20180330_surgossegi_szivmuteten_hajtottak_vegre_arnold_schwarzeneggeren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fcd772d-52ef-47d0-9400-17078cb63914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b17a2e3-701b-41b9-bd01-c3ff8a0afd20","keywords":null,"link":"/elet/20180330_surgossegi_szivmuteten_hajtottak_vegre_arnold_schwarzeneggeren","timestamp":"2018. március. 30. 18:26","title":"Sürgősségi szívműtétet hajtottak végre Arnold Schwarzeneggeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]