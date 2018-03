Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f03ab58-a246-4fc6-ae3e-87b5803b1df2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismét elhalasztotta a Hubble utóda, a James Webb űrtávcső fellövését az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) – jelentette a BBC. \"Nagyjából 2020 májusáig\" nem tervezik az indítást.","shortLead":"Ismét elhalasztotta a Hubble utóda, a James Webb űrtávcső fellövését az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) – jelentette...","id":"20180329_james_webb_urtavcso_fellovese_2020_hubble_urteleszkop_csillagaszat_nasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f03ab58-a246-4fc6-ae3e-87b5803b1df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb7649-b993-48f5-ab8a-51e332435e64","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_james_webb_urtavcso_fellovese_2020_hubble_urteleszkop_csillagaszat_nasa","timestamp":"2018. március. 29. 10:03","title":"Kész a Hubble-nél 70-szer jobb űrtávcső, de mivel 2019 milliárd (!) forintnál is drágább, még nem tudják fellőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ed760-ae18-46e9-ba11-b08fe84eb0c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Feltűnésmentesen sikerült ellopni egy venezuelai templom fél tonnás harangját.","shortLead":"Feltűnésmentesen sikerült ellopni egy venezuelai templom fél tonnás harangját.","id":"20180328_Nem_kispalyaztak_a_tolvajok_elloptak_egy_500_kilos_harangot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362ed760-ae18-46e9-ba11-b08fe84eb0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895a0ae2-8198-4396-869e-80eb55eac605","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Nem_kispalyaztak_a_tolvajok_elloptak_egy_500_kilos_harangot","timestamp":"2018. március. 28. 19:46","title":"Nem kispályáztak a tolvajok, elloptak egy 500 kilós harangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Petruska kézműves remix lemeze, azaz a Híd EP melyen korábbi dalainak (plusz egy Illés dalnak) az újrafelfedezése található. Itt már most belehallgathat a lemezbe. ","shortLead":"Megjelent Petruska kézműves remix lemeze, azaz a Híd EP melyen korábbi dalainak (plusz egy Illés dalnak...","id":"20180329_Onmagat_dolgozta_fel_Petruska__dalpremier","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3cccf2-0f92-47e9-b836-8a159c231a42","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Onmagat_dolgozta_fel_Petruska__dalpremier","timestamp":"2018. március. 29. 11:25","title":"Ilyen szomorkásan még soha nem hallhattuk az Illés Az utcánját - Petruska albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8d94b9-2e4c-4749-97c7-d2d65bdbb998","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon ráadásul egy jelentős bírsággal és előzetes letartóztatással sújtott üzleti kör állhat mögötte.","shortLead":"Magyarországon ráadásul egy jelentős bírsággal és előzetes letartóztatással sújtott üzleti kör állhat mögötte.","id":"20180329_Irrealis_hozammal_csabitja_a_befektetoket_a_csehmagyar_ingatlanos_ceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a8d94b9-2e4c-4749-97c7-d2d65bdbb998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8187b72f-446c-45ce-a9b0-6734406d0bb1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Irrealis_hozammal_csabitja_a_befektetoket_a_csehmagyar_ingatlanos_ceg","timestamp":"2018. március. 29. 11:50","title":"Irreális hozammal csábítja a befektetőket a cseh-magyar ingatlanos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e213b7-6c2e-43f8-9bb1-312578719fec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint az oroszok pont annyi amerikai diplomatát utasítanak ki, mint ahány oroszt az amerikaiak. Emellett egy konzulátust is bezáratnak, akárcsak az amerikaiak.","shortLead":"A hírek szerint az oroszok pont annyi amerikai diplomatát utasítanak ki, mint ahány oroszt az amerikaiak. Emellett...","id":"20180329_itt_van_o_valasza_az_orosz_diplomatak_kiutasitasara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e213b7-6c2e-43f8-9bb1-312578719fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a7877b-0d66-462c-9eb8-f189d2f0d193","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_itt_van_o_valasza_az_orosz_diplomatak_kiutasitasara","timestamp":"2018. március. 29. 19:26","title":"Itt van Oroszország válasza az orosz diplomaták kiutasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1300 milliárdos hagyatéki ügybe keveredett miniszter azt mondja, az őrnek semmi köze ahhoz, hogy sofőrje meghúzta az autóját.","shortLead":"Az 1300 milliárdos hagyatéki ügybe keveredett miniszter azt mondja, az őrnek semmi köze ahhoz, hogy sofőrje meghúzta...","id":"20180328_Kosa_Lajos_nyilt_levelben_keri_vegyek_vissza_a_kirugott_portast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b965021f-5745-4dc5-90e7-e8ea161a67ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kosa_Lajos_nyilt_levelben_keri_vegyek_vissza_a_kirugott_portast","timestamp":"2018. március. 28. 18:29","title":"Kósa Lajos nyílt levélben kéri, vegyék vissza a kirúgott portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3481e067-4aca-43e4-b774-15d261f54c1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akik szeretnek fotózni sportolás, hegymászás vagy akár bulizás közben, azoknak érdemes egy pillantást vetniük a Caply nevű valóban pici akciókamerára.","shortLead":"Akik szeretnek fotózni sportolás, hegymászás vagy akár bulizás közben, azoknak érdemes egy pillantást vetniük a Caply...","id":"20180328_kickstarter_caply_min_akciokamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3481e067-4aca-43e4-b774-15d261f54c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f679a5ea-45a4-49b4-ae2e-8501cf362aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_kickstarter_caply_min_akciokamera","timestamp":"2018. március. 28. 19:00","title":"Itt a világ egyik legkisebb és legellenállóbb akciókamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","shortLead":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","id":"20180328_autolopas_hawaii","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f9086d-6df5-4d85-a2aa-01ba33677f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_autolopas_hawaii","timestamp":"2018. március. 28. 20:41","title":"Videó: ilyen a kocsilopás Hawaii-módra, egészen egyedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]