[{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","shortLead":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","id":"20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab6251a-b64b-4725-a244-36dc68da4368","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","timestamp":"2018. március. 28. 17:29","title":"Elképesztő magyarázat érkezett, miért drágul félmilliárddal a kisvárdai sportszálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6593f202-fe9b-4320-8a9b-a7f0fc6d05a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen a Büntető Törvénykönyv részletével ellátott cetlit ragasztottak az új \"Stop\"-plakátokra. ","shortLead":"Több helyen a Büntető Törvénykönyv részletével ellátott cetlit ragasztottak az új \"Stop\"-plakátokra. ","id":"20180329_Foto_A_Btkbol_vett_reszletet_ragasztottak_az_uj_kormanyplakatokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6593f202-fe9b-4320-8a9b-a7f0fc6d05a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de943c08-07be-4280-9162-06108d55ac37","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Foto_A_Btkbol_vett_reszletet_ragasztottak_az_uj_kormanyplakatokra","timestamp":"2018. március. 29. 20:19","title":"Fotó: A Btk-ból vett részletet ragasztottak az új kormányplakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ed760-ae18-46e9-ba11-b08fe84eb0c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Feltűnésmentesen sikerült ellopni egy venezuelai templom fél tonnás harangját.","shortLead":"Feltűnésmentesen sikerült ellopni egy venezuelai templom fél tonnás harangját.","id":"20180328_Nem_kispalyaztak_a_tolvajok_elloptak_egy_500_kilos_harangot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362ed760-ae18-46e9-ba11-b08fe84eb0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895a0ae2-8198-4396-869e-80eb55eac605","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Nem_kispalyaztak_a_tolvajok_elloptak_egy_500_kilos_harangot","timestamp":"2018. március. 28. 19:46","title":"Nem kispályáztak a tolvajok, elloptak egy 500 kilós harangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace36cf0-0472-47c2-a70b-ba6d40edf062","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő DVTK Jegesmedvék az Erste Liga fináléjának negyedik mérkőzésén egygólos hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte a MAC Budapestet.","shortLead":"A címvédő DVTK Jegesmedvék az Erste Liga fináléjának negyedik mérkőzésén egygólos hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte...","id":"20180329_jegesmedvek_mac_budapest_jegkorong_donto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace36cf0-0472-47c2-a70b-ba6d40edf062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ec6cf-fca9-41f3-8754-3dbf4fa929da","keywords":null,"link":"/sport/20180329_jegesmedvek_mac_budapest_jegkorong_donto","timestamp":"2018. március. 29. 06:55","title":"Szépítettek a Jegesmedvék, nincs még vége a hokidöntőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, hogy végleges-e, vagy ha nem, akkor meddig tart az internet megvonása.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy végleges-e, vagy ha nem, akkor meddig tart az internet megvonása.","id":"20180328_Elvettek_a_netet_a_WikiLeakset_alapito_Assangetol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d955f140-654c-49e0-b85f-55b0cb7aa786","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Elvettek_a_netet_a_WikiLeakset_alapito_Assangetol","timestamp":"2018. március. 28. 20:33","title":"Elvették a netet a WikiLeakset alapító Assange-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft azt szeretné, ha minél többen használnák az Edge böngészőt. Ezért el is készítette iPades és androidos változatát.","shortLead":"A Microsoft azt szeretné, ha minél többen használnák az Edge böngészőt. Ezért el is készítette iPades és androidos...","id":"20180328_edge_bongeszo_ipadre_es_androidra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06d48b3-f2fc-4110-ad41-91382e468797","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_edge_bongeszo_ipadre_es_androidra","timestamp":"2018. március. 28. 13:00","title":"Megkedvelte az Edge böngészőt? Akkor mostantól a tabletjén is elérheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab283f0-17fd-4554-9cbd-634be76a5571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A roma jogvédő aktivista azt követően üzent a miniszternek, hogy Lázár azt mondta, a romákat nem sikerült integrálni.","shortLead":"A roma jogvédő aktivista azt követően üzent a miniszternek, hogy Lázár azt mondta, a romákat nem sikerült integrálni.","id":"20180329_Setet_Jeno_nekiment_Lazarnak_Vegyen_vissza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ab283f0-17fd-4554-9cbd-634be76a5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184151f9-1ddf-4218-9e03-8264cb0b928c","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Setet_Jeno_nekiment_Lazarnak_Vegyen_vissza","timestamp":"2018. március. 29. 12:05","title":"Setét Jenő nekiment Lázárnak: Vegyen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9152847-7675-4721-aa83-1e9c2cfd48ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fürdőkádakba vásárolt gumijátékok, köztük a legendás sárga kiskacsa \"piszkos titkaira\" derítettek fényt svájci és amerikai kutatók, akik szerint a játékokban felgyülemlő víz akár fertőző megbetegedést okozó baktériumokat is tartalmazhat.","shortLead":"A fürdőkádakba vásárolt gumijátékok, köztük a legendás sárga kiskacsa \"piszkos titkaira\" derítettek fényt svájci és...","id":"20180328_korokozokkal_van_tele_a_furdojatekok_belseje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9152847-7675-4721-aa83-1e9c2cfd48ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8da3a3-3e18-4390-9a44-05061b3c2037","keywords":null,"link":"/elet/20180328_korokozokkal_van_tele_a_furdojatekok_belseje","timestamp":"2018. március. 28. 11:23","title":"A gumikacsák titka: kórokozókkal van tele a fürdőjátékok belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]