Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely független polgármestere egy jobbikosok által szervezett fórumon beszélt a kórházról, azt állította, egyik szomszédját napokon nem kezelték, sőt, enni sem adtak neki. ","shortLead":"Hódmezővásárhely független polgármestere egy jobbikosok által szervezett fórumon beszélt a kórházról, azt állította...","id":"20180330_MarkiZay_Peter_Az_eletet_kockaztatja_aki_bemegy_a_vasarhelyi_korhazba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0021159-32db-476c-ae3c-12097dc44848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180330_MarkiZay_Peter_Az_eletet_kockaztatja_aki_bemegy_a_vasarhelyi_korhazba","timestamp":"2018. március. 30. 12:55","title":"Márki-Zay Péter: \"Az életét kockáztatja, aki bemegy a vásárhelyi kórházba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c64db8-62a0-46a9-b3cf-941210508894","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A Benedek-rendi kedvesnővérek kolostori cukrászműhelyében teljes nagyüzem van a nagyhét idején. \r

\r

","shortLead":"A Benedek-rendi kedvesnővérek kolostori cukrászműhelyében teljes nagyüzem van a nagyhét idején. \r

\r

","id":"20180328_Az_apacak_tojasai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c64db8-62a0-46a9-b3cf-941210508894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90caf50-b364-4d30-b6e5-dd1ab6a80d90","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Az_apacak_tojasai","timestamp":"2018. március. 28. 18:19","title":"Az argentin apácák tojásait viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79e5e0-1639-4995-a9b2-5fdaf2350ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok a bizonytalan, ők még beleszólhatnak a választás eredményébe. ","shortLead":"Sok a bizonytalan, ők még beleszólhatnak a választás eredményébe. ","id":"20180329_Bekescsaban_a_Jobbik_jeloltje_tudja_csak_megszorongatni_a_Fideszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c79e5e0-1639-4995-a9b2-5fdaf2350ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d4b0f1-41e2-4f66-b443-5cbe5f0be472","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Bekescsaban_a_Jobbik_jeloltje_tudja_csak_megszorongatni_a_Fideszt","timestamp":"2018. március. 29. 14:51","title":"Békéscsabán a Jobbik jelöltje tudja csak megszorongatni a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d69645-0673-47a3-90f2-680856107fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg kértevő fenyegeti minden pillanatban a számítógépünket, időnként érdemes a körmükre néznünk.","shortLead":"Rengeteg kértevő fenyegeti minden pillanatban a számítógépünket, időnként érdemes a körmükre néznünk.","id":"20180328_norton_power_eraser_ingyenes_virusirto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d69645-0673-47a3-90f2-680856107fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c992f-be13-426d-9fd6-38985480df71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_norton_power_eraser_ingyenes_virusirto","timestamp":"2018. március. 28. 17:00","title":"Igen hasznos és nem kell telepíteni, próbálja ki ezt a vírusirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai százezernyi dolgozó időst vizionáltak.","shortLead":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai...","id":"20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3421f519-39e7-498e-9971-ce42000defaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","timestamp":"2018. március. 28. 20:49","title":"Szatmáry Kristóf véletlenül elismerte, eddig bukás a nyugdíjas-szövetkezeti rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca6aa78-7a5a-4096-840e-8f9fb4f17a6f","c_author":"SPAR","category":"brandcontent","description":"Elvis képes volt repülőre ülni érte az éjszaka közepén, több helyen „meggyűlt a baja a törvénnyel”, és legegyszerűbb fajtája régen ínyencségnek számított. Hogy miről beszélünk? A szendvicsről, melynek kultúrtörténete színesebb és izgalmasabb, mint valaha is gondoltuk volna. ","shortLead":"Elvis képes volt repülőre ülni érte az éjszaka közepén, több helyen „meggyűlt a baja a törvénnyel”, és legegyszerűbb...","id":"20180306_Jart_mar_az_urben_de_buktatott_le_gyemantrablot_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ca6aa78-7a5a-4096-840e-8f9fb4f17a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980e64e8-1b81-405d-a272-9a658177e6a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180306_Jart_mar_az_urben_de_buktatott_le_gyemantrablot_is","timestamp":"2018. március. 29. 07:05","title":"Járt már az űrben, de buktatott le gyémántrablót is – 8+1 érdekesség a világ legegyszerűbb ételéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó hazájában.","shortLead":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó...","id":"20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef4575d-9506-4d7c-a67b-a190b1a94ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","timestamp":"2018. március. 30. 08:21","title":"Már kapható a Hyundai percek alatt feltölthető villanymotoros autója, ráadásul féláron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db35282d-3c12-4edc-89b1-5cf61021286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első pillanatban senki sem gondolná, hogy az alábbi, tényleg aprócska eszköz valójában egy nagyteljesítményű 360 fokos kamera.","shortLead":"Az első pillanatban senki sem gondolná, hogy az alábbi, tényleg aprócska eszköz valójában egy nagyteljesítményű 360...","id":"20180329_rylo_nagy_teljesitmenyu_minikamera","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db35282d-3c12-4edc-89b1-5cf61021286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebdb2f9-8fac-4fbb-94c8-dca957dc4a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_rylo_nagy_teljesitmenyu_minikamera","timestamp":"2018. március. 29. 19:00","title":"Nem is hinné el, milyen remek videókat csinál ez az aprócska eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]