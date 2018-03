Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4da5b18-86ab-4536-bdc2-0c0ab57dd7b4","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Az Aurórában találkoztak egymással az okos szavazásért küzdő csoportok.","shortLead":"Az Aurórában találkoztak egymással az okos szavazásért küzdő csoportok.","id":"20180330_Felmillio_befogott_orr_kell_a_fidesz_levaltasahoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4da5b18-86ab-4536-bdc2-0c0ab57dd7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c75d85d-46a7-4bd9-b291-0f6372a3a4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Felmillio_befogott_orr_kell_a_fidesz_levaltasahoz","timestamp":"2018. március. 30. 14:54","title":"Félmillió befogott orr kell a Fidesz leváltásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f03ab58-a246-4fc6-ae3e-87b5803b1df2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismét elhalasztotta a Hubble utóda, a James Webb űrtávcső fellövését az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) – jelentette a BBC. \"Nagyjából 2020 májusáig\" nem tervezik az indítást.","shortLead":"Ismét elhalasztotta a Hubble utóda, a James Webb űrtávcső fellövését az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) – jelentette...","id":"20180329_james_webb_urtavcso_fellovese_2020_hubble_urteleszkop_csillagaszat_nasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f03ab58-a246-4fc6-ae3e-87b5803b1df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb7649-b993-48f5-ab8a-51e332435e64","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_james_webb_urtavcso_fellovese_2020_hubble_urteleszkop_csillagaszat_nasa","timestamp":"2018. március. 29. 10:03","title":"Kész a Hubble-nél 70-szer jobb űrtávcső, de mivel 2019 milliárd (!) forintnál is drágább, még nem tudják fellőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ed760-ae18-46e9-ba11-b08fe84eb0c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Feltűnésmentesen sikerült ellopni egy venezuelai templom fél tonnás harangját.","shortLead":"Feltűnésmentesen sikerült ellopni egy venezuelai templom fél tonnás harangját.","id":"20180328_Nem_kispalyaztak_a_tolvajok_elloptak_egy_500_kilos_harangot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362ed760-ae18-46e9-ba11-b08fe84eb0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895a0ae2-8198-4396-869e-80eb55eac605","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Nem_kispalyaztak_a_tolvajok_elloptak_egy_500_kilos_harangot","timestamp":"2018. március. 28. 19:46","title":"Nem kispályáztak a tolvajok, elloptak egy 500 kilós harangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b80d89-66ae-4d8b-a552-9e196539e8f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szereplők ugyanazok, a helyzet sem változott 2014 óta. Csak a fantomuszoda ára duplázódott meg.","shortLead":"A szereplők ugyanazok, a helyzet sem változott 2014 óta. Csak a fantomuszoda ára duplázódott meg.","id":"20180329_Idetlen_idokig_negy_ev_utan_megint_sikerult_Godollon_beigerni_az_uszodat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b80d89-66ae-4d8b-a552-9e196539e8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96afd074-4f10-4659-95d6-4f378b6f71a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Idetlen_idokig_negy_ev_utan_megint_sikerult_Godollon_beigerni_az_uszodat","timestamp":"2018. március. 29. 12:24","title":"Idétlen időkig: négy év után megint sikerült Gödöllőn beígérni az uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7acd8a-e2d7-4f26-9a2e-e0a2d3960451","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezúttal egy kormánypolitikus rovására érvényesült az, hogy a kampányban valótlanságot is szabad állítani, ahogyan azt nemrég a Nemzeti Választási Bizottság mondta ki a TASZ jogvédő szervezet panaszát elutasítva.","shortLead":"Ezúttal egy kormánypolitikus rovására érvényesült az, hogy a kampányban valótlanságot is szabad állítani, ahogyan azt...","id":"20180329_az_ellenzeknek_is_szabad_tenyt_erintoen_tulozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e7acd8a-e2d7-4f26-9a2e-e0a2d3960451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a1af69-3bdf-430b-8739-18a70c8b42c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_az_ellenzeknek_is_szabad_tenyt_erintoen_tulozni","timestamp":"2018. március. 29. 13:12","title":"Az ellenzéknek is szabad \"tényt érintően túloznia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sikerpáros közös fotót posztolt, úgy tűnik, kibékültek. ","shortLead":"A sikerpáros közös fotót posztolt, úgy tűnik, kibékültek. ","id":"20180329_ujra_egyutt_hosszu_katinka_es_shane_tusup","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47cb655-7d29-4a14-9a3d-a68445722b6c","keywords":null,"link":"/sport/20180329_ujra_egyutt_hosszu_katinka_es_shane_tusup","timestamp":"2018. március. 29. 11:17","title":"Bréking! Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai eshetőség, hogy ehelyett mindenkinek beverik a pofáját, aki megmukkan.","shortLead":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai...","id":"201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38138ecf-5f49-4b09-ae3c-2eead4aac53b","keywords":null,"link":"/itthon/201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","timestamp":"2018. március. 30. 09:00","title":"Tóta W.: „Nézd legott komédiának, s múlattatni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87","c_author":"Prinz Dániel","category":"itthon","description":"Fanyalgunk, posztolgatunk, esetleg elmegyünk tüntetni, márpedig amíg így teszünk, addig Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor marad. Vélemény.","shortLead":"Fanyalgunk, posztolgatunk, esetleg elmegyünk tüntetni, márpedig amíg így teszünk, addig Magyarország miniszterelnöke...","id":"20180328_Kelj_fel_a_fotelbol_es_csinalj_valamit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10e1311-b145-4e1b-ab88-2428cffe28e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kelj_fel_a_fotelbol_es_csinalj_valamit","timestamp":"2018. március. 28. 15:32","title":"Kelj fel a fotelből, és csinálj valamit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]