Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közúti határátkelőhelyen akadt fenn a teherautó sofőrje.","shortLead":"A közúti határátkelőhelyen akadt fenn a teherautó sofőrje.","id":"20180330_letavertes_tartalykocsi_lopott_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04e400-8741-4358-bd1a-80706d54dd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_letavertes_tartalykocsi_lopott_auto","timestamp":"2018. március. 30. 16:26","title":"Rögtön feltűnt a létavértesi rendőröknek, hogy ezzel a rakománnyal nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium elképzelései szerint a vízumkérő lapon öt évre visszamenőleg fel kell majd tüntetniük a kérelmezőknek a közösségi médiában létrehozott fiókjaik adatait.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium elképzelései szerint a vízumkérő lapon öt évre visszamenőleg fel kell majd tüntetniük...","id":"20180330_nem_lesz_mindegy_mit_posztolnak_a_facebookon_az_amerikai_vizumkerok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2479bac5-c5a8-4606-9f3a-aeceb6a59d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_nem_lesz_mindegy_mit_posztolnak_a_facebookon_az_amerikai_vizumkerok","timestamp":"2018. március. 30. 18:55","title":"Nem lesz mindegy, mit posztolnak a Facebookon az amerikai vízumkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685","c_author":"","category":"itthon","description":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának feltárását. Szerintünk ez a rendszerváltás befejezésének első lépése - mondta Soproni Tamás, a Momentum kampányfőnöke, miután a párt bejelentette, az ungynokaktak.hu oldalon nyilvánosságra hozták a 2002-es Medgyessy-bizottság titkosított aktáit.","shortLead":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának...","id":"20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26238aa-ced6-4c98-87f8-d5a49a04e629","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"A Momentum nyilvánosságra hozta a Medgyessy-bizottság egykor titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatás-fejlesztésre költött milliárdok között találtak több gyanús projektet, összesen több mint 10 milliárd forint értékben. ","shortLead":"A kutatás-fejlesztésre költött milliárdok között találtak több gyanús projektet, összesen több mint 10 milliárd forint...","id":"20180329_Tovabbi_10_milliardnyi_unios_penz_sorsa_volt_gyanus_az_OLAFnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884cb0de-e898-4070-b5bc-d3964b59a1c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Tovabbi_10_milliardnyi_unios_penz_sorsa_volt_gyanus_az_OLAFnak","timestamp":"2018. március. 29. 21:04","title":"További 10 milliárdnyi uniós pénz sorsa volt gyanús az OLAF-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad0a245-3779-4f59-af24-a1e0a9f4cdcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok szándékosa lassítása miatt 63 767 ügyfél nevében nyújtott be keresetet a bíróságon a Hannuri ügyvédi iroda, összesen 12,75 milliárd forintnak megfelelő kártérítést követelnek Apple-től. ","shortLead":"Az iPhone-ok szándékosa lassítása miatt 63 767 ügyfél nevében nyújtott be keresetet a bíróságon a Hannuri ügyvédi...","id":"20180330_iPhonetulajdonosok_tizezrei_pereltek_be_az_Applet_a_szandekos_lassitas_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ad0a245-3779-4f59-af24-a1e0a9f4cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b216f7-e992-4177-bd66-2c90aeb0af40","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_iPhonetulajdonosok_tizezrei_pereltek_be_az_Applet_a_szandekos_lassitas_miatt","timestamp":"2018. március. 30. 07:27","title":"iPhone-tulajdonosok tízezrei perelték be az Apple-t a szándékos lassítás miatt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"Kéri Ádám","category":"kkv","description":"Május 25-e fordulópont az adatvédelemben: ekkortól kell alkalmazni az Európai Unió új szabályozását. De miről is van szó tulajdonképpen?","shortLead":"Május 25-e fordulópont az adatvédelemben: ekkortól kell alkalmazni az Európai Unió új szabályozását. De miről is van...","id":"20180331_Tudja_mi_az_a_GDPR_Pedig_igy_vagy_ugy_erintett_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee9c1b8-d5e0-49e9-9909-cb6f31e7288e","keywords":null,"link":"/kkv/20180331_Tudja_mi_az_a_GDPR_Pedig_igy_vagy_ugy_erintett_lesz","timestamp":"2018. március. 31. 11:00","title":"Tudja, mi az a GDPR? Pedig így vagy úgy, érintett lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10e59c8-df3e-4ba6-9941-d4807db3367d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint az új szlovák kormány törvényt készít a civil szervezetek ellenőrzéséhez. Lubica Lassáková kulturális miniszter a napokban azt a véleményt fogalmazta meg, hogy \"a civil szektor nagyon gazdag azokhoz a forrásokhoz képest, amiket feltüntet.\"","shortLead":"A hírek szerint az új szlovák kormány törvényt készít a civil szervezetek ellenőrzéséhez. Lubica Lassáková kulturális...","id":"20180330_a_magyar_pelda_alapjan_tennenek_porazt_a_szlovakiai_civil_szervezetekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e10e59c8-df3e-4ba6-9941-d4807db3367d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cfdfc8-c7d1-4417-bfe7-d0c834185f82","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_a_magyar_pelda_alapjan_tennenek_porazt_a_szlovakiai_civil_szervezetekre","timestamp":"2018. március. 30. 15:46","title":"A \"magyar példa\" alapján tennének pórázt a szlovákiai civil szervezetekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ náluk saját hirdetési kampányaira. Cserébe az óriáscégek adandó alkalommal jó szolgálatot tehetnek a kormánynak.","shortLead":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ...","id":"201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d1077f-7d53-4d47-ac62-19353901439b","keywords":null,"link":"/kkv/201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","timestamp":"2018. március. 30. 12:00","title":"Komoly pénzeket keres nálunk a Google és a Facebook, de nem nagyon szállna be a közösbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]