[{"available":true,"c_guid":"eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétfőn elhunyt üzletembert a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A hétfőn elhunyt üzletembert a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra.","id":"20180329_aprilis_10en_temetik_demjan_sandort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10777f-db5f-4c6f-8ae7-c69ac5632a8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_aprilis_10en_temetik_demjan_sandort","timestamp":"2018. március. 29. 16:25","title":"Április 10-én temetik Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Orban_Viktor_zsoldosai_A_lista_amelyen_valoban_kinos_rajta_lenni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e0b0e6-3116-4f50-bf88-0035eaf316ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_Viktor_zsoldosai_A_lista_amelyen_valoban_kinos_rajta_lenni","timestamp":"2018. március. 30. 16:30","title":"Gergely Márton: Orbán Viktor zsoldosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében a Facebook alelnöke. Az Andrew Bosworth által írt memó súlyos dolgokat említ, összességében pedig arról szól, miket tesz a vállalat annak érdekében, hogy még több felhasználót gyűjtsön maga köré, akkor is, ha ez a biztonság vagy a magánélet rovására megy. A bejegyzés napvilágra kerülése után Mark Zuckerberg is megszólalt.","shortLead":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében...","id":"20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b73bf09-3270-46ad-8e5f-c23cacf1173d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","timestamp":"2018. március. 31. 08:03","title":"Kiszivárgott a Facebook belső levelezése, sötét titkok derültek ki arról, milyen áron hálózták be a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ náluk saját hirdetési kampányaira. Cserébe az óriáscégek adandó alkalommal jó szolgálatot tehetnek a kormánynak.","shortLead":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ...","id":"201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d1077f-7d53-4d47-ac62-19353901439b","keywords":null,"link":"/kkv/201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","timestamp":"2018. március. 30. 12:00","title":"Komoly pénzeket keres nálunk a Google és a Facebook, de nem nagyon szállna be a közösbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik a levegő: többfelé 20 fok körüli meleg is lehet, majd a húsvéti hosszú hétvége második felében mérséklődik a felmelegedés.","shortLead":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik...","id":"20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3a41bb-fb06-4114-8c5b-5809f315ff94","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","timestamp":"2018. március. 29. 16:03","title":"Esős, szeles, de végre tavasziasan enyhe idő ígérkezik húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","shortLead":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","id":"20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191db1b7-b966-423f-a163-a8df23451fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","timestamp":"2018. március. 29. 21:52","title":"Videó: Így reagált Németh Szilárd a DK-s fényfestésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634d03d8-fec2-494c-8dba-88eb1a5ab0f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy gödör tátong a Városligetben a Közlekedési Múzeum egykori épülete helyén, amit a Liget projekt részeként romboltak porig, hogy az ígéretek szerint egyszer eredeti formájában építhessék újjá. ","shortLead":"Egy gödör tátong a Városligetben a Közlekedési Múzeum egykori épülete helyén, amit a Liget projekt részeként romboltak...","id":"20180330_tovabbra_is_holdbeli_tajra_emlekeztet_az_egykori_kozlekedesi_muzeum_helye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=634d03d8-fec2-494c-8dba-88eb1a5ab0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25284d56-da25-4df5-b62f-994cfb369264","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180330_tovabbra_is_holdbeli_tajra_emlekeztet_az_egykori_kozlekedesi_muzeum_helye","timestamp":"2018. március. 30. 16:58","title":"Továbbra is holdbeli tájra emlékeztet az egykori Közlekedési Múzeum helye – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b81b4d9-61f1-4859-ad6f-a45e06f5334b","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Már csak azért is térdig gázolunk a politikában, mert választási kampány van, de a hatalmi játszmák, a pártpolitikai súrlódások, a kisebb-nagyobb átverések, csúsztatások, lenyúlások kampányidőszakon kívül is megadják a közélet ritmusát. Megnéztük, miként állítanak a sorozatok görbe tükröt a politikusoknak, és hogy reflektálnak az aktuális politikai helyzetekre. Merüljenek alá velünk a hatalom, a korrupció és a manipuláció mocsarába!","shortLead":"Már csak azért is térdig gázolunk a politikában, mert választási kampány van, de a hatalmi játszmák, a pártpolitikai...","id":"20180330_sorozattavasz_filmek_sorozat_politika_penz_jog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b81b4d9-61f1-4859-ad6f-a45e06f5334b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bc19fd-cb5f-4d7f-8453-e3489a383a47","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_sorozattavasz_filmek_sorozat_politika_penz_jog","timestamp":"2018. március. 30. 13:30","title":"Mindig csak a mocskos politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]