A Genfi Autószalonon mutatkozott be a horvátországi székhelyű Rimac második hipersportkocsija, a C_Two, melyről most kiderült, hogy három hét alatt a tervezett legyártandó mennyiség teljes egésze elfogyott. Ez konkrétan 150 autót jelent, ami komoly mennyiség ahhoz képest, hogy az elődből csak 8 utcai és 2 versenypályára szánt példány készült.



És ebből egyet maga Richard Hammond, a The Grand Tour egyik műsorvezetője tört össze totálkárosra.

Kreso Coric, a gyártó eladási részlegének vezetője elmondta, hogy a vevők átlagosan mintegy 600 ezer dollárnyi (150 millió forint) extrát rendeltek a kocsiba, ami azt jelenti, hogy egy-egy példány 2,7 millió dolláros áron talált vevőre.



Ez átszámítva mintegy 680 millió forintot jelent.

Ez az ára jelenleg egy csúcsmodern villanyautónak, mely nem kevesebb mint 1914 lóerős teljesítménnyel, illetve 2300 Nm-es nyomatékkal rendelkezik. Ezen adatok ismeretében talán már meg sem lepődünk azon, hogy a C_Two alig 1,85 másodperc alatt gyorsul állóhelyzetből 100-as tempóra, és ily módon még a Tesla Roadster 2-nél is fürgébb.

A Rimac C_Two 0-ról 160-ra 4,3 másodperc alatt katapultál, a végsebessége pedig 412 km/h. A 120 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt, 1950 kilogramm tömegű autó egy feltöltéssel 650 kilométert képes megtenni, 0-ról 80 százalékra alig fél óra alatt feltölthető a telepe és Level 4-es önvezetés is van benne.

A tehetős vásárlók közül az első szerencsések várhatóan 2020-ban ülhetnek majd bele személyre szabott horvát hiperautójukba.

