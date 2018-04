Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"218b4580-6cb7-447d-8189-03790ff017ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Győr jutott a kézilabda Magyar Kupa döntőjébe, miután 25-25-ös döntetlent játszott a Ferencvárossal, a büntetőpárbajban pedig 5-4-re győzött.","shortLead":"A Győr jutott a kézilabda Magyar Kupa döntőjébe, miután 25-25-ös döntetlent játszott a Ferencvárossal...","id":"20180331_Ddama_utan_dontos_a_gyor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218b4580-6cb7-447d-8189-03790ff017ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b5ff45-ede0-4bc4-aab0-b498cf4a5b11","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Ddama_utan_dontos_a_gyor","timestamp":"2018. március. 31. 14:49","title":"Dráma után döntős a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország további brit diplomaták kiutasításáról döntött, a legújabb hírek szerint Moszkva több mint ötven britet küld haza. A lépés előzménye, hogy korábban Nagy-Britannia, amely Oroszországot vádolja a volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal megmérgezésével, 23 orosz diplomatát utasított ki.","shortLead":"Oroszország további brit diplomaták kiutasításáról döntött, a legújabb hírek szerint Moszkva több mint ötven britet...","id":"20180331_Ujabb_brit_diplomatakat_utasitanak_ki_Oroszorszagbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1917f9ae-706d-496a-b7d8-80d2947da6c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Ujabb_brit_diplomatakat_utasitanak_ki_Oroszorszagbol","timestamp":"2018. március. 31. 15:16","title":"Újabb brit diplomatákat utasítanak ki Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást követő ciklusban lehetne ezután képviselő vagy polgármester. Részletek jövő hétre várhatóak.","shortLead":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást...","id":"20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ad9f2-d284-41eb-89ce-40c64d13a921","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. március. 30. 17:58","title":"Harminc százalékkal csökkenthetik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958b721-b01b-4d06-8f3d-5793dfcdd92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Balázs evangélikus lelkész az otthonmaradó szavazókat, az idegengyűlölő propagandát és a megegyezésre képtelen ellenzéket is belevette a prédikációba, amelyet a Kossuth Rádió közvetített. A lelkész hangja sem rezzent a felsorolásnál.","shortLead":"Mesterházy Balázs evangélikus lelkész az otthonmaradó szavazókat, az idegengyűlölő propagandát és a megegyezésre...","id":"20180401_Kormanykritikus_Istentisztelet_ment_a_Magyar_Radioban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8958b721-b01b-4d06-8f3d-5793dfcdd92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209d910c-e1eb-4b9b-9f07-94ac7a1f9f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Kormanykritikus_Istentisztelet_ment_a_Magyar_Radioban","timestamp":"2018. április. 01. 13:54","title":"A kormány gyűlöletpropagandája ellen szólt az esperes a Kossuth Rádió élő közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f033826-719d-4990-8508-ffda650c0d08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nigériai Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetsége szerint felháborító, hogy ellenőrizetlen adatokkal befolyásolják a közvélemény Nigériáról alkotott képét. ","shortLead":"A Nigériai Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetsége szerint felháborító, hogy ellenőrizetlen adatokkal...","id":"20180330_felhaborodott_a_nigeriai_nagykovetseg_a_fideszes_forumon_elhangzott_aids_adatok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f033826-719d-4990-8508-ffda650c0d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358d7832-eee4-41d6-a9a8-71e3c17a4e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_felhaborodott_a_nigeriai_nagykovetseg_a_fideszes_forumon_elhangzott_aids_adatok_miatt","timestamp":"2018. március. 30. 17:45","title":"Felháborodott a nigériai nagykövetség a fideszes fórumon elhangzott AIDS-adatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még...","id":"201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75fb9f-f1df-4c7c-a8d5-d9c0e80177d1","keywords":null,"link":"/tudomany/201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","timestamp":"2018. március. 31. 15:00","title":"Minek köszönhette Stephen Hawking, hogy 76 éves koráig aktív életet élt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b251c366-2169-4284-a5c2-9a6d89e2ddc6","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A III. Richárdot soha nem lehetett aktuális üzenet nélkül színpadra állítani. Az angol drámaíró legvigasztalanabb darabját 1843 óta mintegy negyvenszer, nemritkán botrányt kavaróan mutatták be, legutóbb a Radnóti Színházban.","shortLead":"A III. Richárdot soha nem lehetett aktuális üzenet nélkül színpadra állítani. Az angol drámaíró legvigasztalanabb...","id":"201811__iii_richardpremierek__diktatorok_tukorkepe__amajornadasdytandem__a_korlatlansag_hatarai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b251c366-2169-4284-a5c2-9a6d89e2ddc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea85661-4e6d-47bf-9431-8ca1b2bca233","keywords":null,"link":"/kultura/201811__iii_richardpremierek__diktatorok_tukorkepe__amajornadasdytandem__a_korlatlansag_hatarai","timestamp":"2018. március. 30. 20:00","title":"Az elvetemült hatalom természetrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","shortLead":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","id":"20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364e1a7c-6d14-4180-bf04-ccbe26d9e3db","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","timestamp":"2018. április. 01. 15:38","title":"A nigériai-magyar orvos szerint is teljes képtelenség a 100 millió AIDS-es nigériai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]