Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06339ca9-e99d-4da5-ae52-c3473ce6a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Padovai Egyetem méréstechnikus kutatócsoportja tanulmányozta a torinói leplet, majd elkészítették az abba burkolt férfialak háromdimenziós modelljét. Vezetőjük azt mondja: az általuk megalkotott szobor a pontos mását mutatja annak, hogyan is nézett ki Jézus.","shortLead":"A Padovai Egyetem méréstechnikus kutatócsoportja tanulmányozta a torinói leplet, majd elkészítették az abba burkolt...","id":"20180331_torinoi_lepel_merestechnika_jezus_3d_modell_szobor_padovai_egyetem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06339ca9-e99d-4da5-ae52-c3473ce6a1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208c5176-e7a2-478c-a6fc-7d3ac5be3a6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_torinoi_lepel_merestechnika_jezus_3d_modell_szobor_padovai_egyetem","timestamp":"2018. március. 31. 10:13","title":"Olasz mérnökök megformázták Jézus pontos alakját a torinói lepel alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","shortLead":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","id":"201811_egtajak_es_szavazatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f4e14-0c21-48f0-b75f-e45f93b2918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811_egtajak_es_szavazatok","timestamp":"2018. március. 31. 07:00","title":"Aki szűkösebben él, inkább szavaz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ab6a53-c3de-4827-ab35-b7c8965edff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékeznek még arra Cristiano Ronaldót mintázó horrorszoborra, amit maga a portugál sztár leplezett le a madeirai repülőtéren? A szobrász újból nekifutott, és csinált egy... jobbat.","shortLead":"Emlékeznek még arra Cristiano Ronaldót mintázó horrorszoborra, amit maga a portugál sztár leplezett le a madeirai...","id":"20180331_ujra_megprobalta_megmintazni_Ronaldot_a_remszobor_alkotoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ab6a53-c3de-4827-ab35-b7c8965edff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03ae91c-3d31-45b3-b2c5-e6d42c9b02e1","keywords":null,"link":"/elet/20180331_ujra_megprobalta_megmintazni_Ronaldot_a_remszobor_alkotoja","timestamp":"2018. március. 31. 11:03","title":"Újra megpróbálta megmintázni Ronaldót a rémszobor alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","shortLead":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","id":"20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de366fc6-c071-437b-8c59-9be95681cf7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","timestamp":"2018. március. 31. 18:14","title":"Nagy Ervin: „Ne a fejünk felett döntsenek hatalmasságok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém házigazdaként 34-29-re legyőzte a dán Skjern HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, a negyeddöntőbe jutásért rendezett párharc szombati visszavágóján, de 61-59-es összesítéssel kiesett.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém házigazdaként 34-29-re legyőzte a dán Skjern HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180331_Gyozelme_ellenere_kiesett_a_Veszprem_a_kezilabda_BLbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbf13e1-6210-46f1-babe-8db1ae083b53","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Gyozelme_ellenere_kiesett_a_Veszprem_a_kezilabda_BLbol","timestamp":"2018. március. 31. 19:33","title":"Győzelme ellenére kiesett a Veszprém a kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f471a5aa-1d0b-485d-8c6f-01a8d12c6f17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint képtelen volt lejönni arról, hogy óvodásokkal kampányoljon.","shortLead":"A jelek szerint képtelen volt lejönni arról, hogy óvodásokkal kampányoljon.","id":"20180331_A_fideszes_Simonka_visszaeso_lett_690_ezerre_buntettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f471a5aa-1d0b-485d-8c6f-01a8d12c6f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f475a076-e225-4957-92d6-16b8d9090957","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_fideszes_Simonka_visszaeso_lett_690_ezerre_buntettek","timestamp":"2018. március. 31. 21:55","title":"A fideszes Simonka visszaeső lett, 690 ezerre büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10e59c8-df3e-4ba6-9941-d4807db3367d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint az új szlovák kormány törvényt készít a civil szervezetek ellenőrzéséhez. Lubica Lassáková kulturális miniszter a napokban azt a véleményt fogalmazta meg, hogy \"a civil szektor nagyon gazdag azokhoz a forrásokhoz képest, amiket feltüntet.\"","shortLead":"A hírek szerint az új szlovák kormány törvényt készít a civil szervezetek ellenőrzéséhez. Lubica Lassáková kulturális...","id":"20180330_a_magyar_pelda_alapjan_tennenek_porazt_a_szlovakiai_civil_szervezetekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e10e59c8-df3e-4ba6-9941-d4807db3367d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cfdfc8-c7d1-4417-bfe7-d0c834185f82","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_a_magyar_pelda_alapjan_tennenek_porazt_a_szlovakiai_civil_szervezetekre","timestamp":"2018. március. 30. 15:46","title":"A \"magyar példa\" alapján tennének pórázt a szlovákiai civil szervezetekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"Kéri Ádám","category":"kkv","description":"Május 25-e fordulópont az adatvédelemben: ekkortól kell alkalmazni az Európai Unió új szabályozását. De miről is van szó tulajdonképpen?","shortLead":"Május 25-e fordulópont az adatvédelemben: ekkortól kell alkalmazni az Európai Unió új szabályozását. De miről is van...","id":"20180331_Tudja_mi_az_a_GDPR_Pedig_igy_vagy_ugy_erintett_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee9c1b8-d5e0-49e9-9909-cb6f31e7288e","keywords":null,"link":"/kkv/20180331_Tudja_mi_az_a_GDPR_Pedig_igy_vagy_ugy_erintett_lesz","timestamp":"2018. március. 31. 11:00","title":"Tudja, mi az a GDPR? Pedig így vagy úgy, érintett lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]