Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","shortLead":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","id":"20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04791bb8-47c5-410b-bf13-c80a66f405d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 01. 15:03","title":"Reptéri buszok ütközése: kilenc embert vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fb5260-2513-45b2-9af6-df172a74675a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyógyvízforrások mellé pénzforrás is települt. Csurran-cseppen a szállodai vendégeknek is a társadalombiztosító támogatásából.","shortLead":"A gyógyvízforrások mellé pénzforrás is települt. Csurran-cseppen a szállodai vendégeknek is a társadalombiztosító...","id":"201811__tamogatott_wellness__vendegcsalogato__furdoorvosok__valamit_hoz_aviz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92fb5260-2513-45b2-9af6-df172a74675a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552a6abb-b792-4de8-9618-827456c6a4b5","keywords":null,"link":"/elet/201811__tamogatott_wellness__vendegcsalogato__furdoorvosok__valamit_hoz_aviz","timestamp":"2018. március. 31. 13:00","title":"Rengetegen ejtőznek a gyógyfürdőkben, csak épp a rászorulók nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862268dd-3362-416b-9593-a892efd4acb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A VIP páholyt fotózni tilos. Legalábbis újságíróknak.","shortLead":"A VIP páholyt fotózni tilos. Legalábbis újságíróknak.","id":"20180401_Lefotoztak_a_pufimellenyes_Orbant_kiraktak_oket_a_Pancho_Arenabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862268dd-3362-416b-9593-a892efd4acb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdd1ab7-4c21-464d-8520-0cdd7f1eb4d6","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Lefotoztak_a_pufimellenyes_Orbant_kiraktak_oket_a_Pancho_Arenabol","timestamp":"2018. április. 01. 09:12","title":"Lefotózták a pufimellényes Orbánt, kirakták őket a Pancho Arénából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak a nők tizede tartja magát távol szándékosan a népszokástól. ","shortLead":"Csak a nők tizede tartja magát távol szándékosan a népszokástól. ","id":"20180331_tartja_magat_a_locsolkodas_hagyomanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c88531c-4fa8-481a-95aa-a1e2bac33b7e","keywords":null,"link":"/elet/20180331_tartja_magat_a_locsolkodas_hagyomanya","timestamp":"2018. március. 31. 09:12","title":"Hiánypótló kutatás: tartja magát a locsolkodás hagyománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszában, pedig csak csereként állt be.\r

","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt...","id":"20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52188f5-0526-4de7-a64a-417876971a88","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","timestamp":"2018. április. 01. 07:52","title":"Ibrahimovic iszonyatos góllal mutatkozott be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2463a2-f79c-45a0-be7c-16f2932a325b","c_author":"Szabó Márta","category":"gazdasag","description":"Néhány tízezer tonna marhahúson múlhat, hogy sikerül-e tető alá hozni az EU és a Dél-amerikai Közös Piac közti, az európai vállalatok előtt nagy teret megnyitó szabadkereskedelmi egyezményt.","shortLead":"Néhány tízezer tonna marhahúson múlhat, hogy sikerül-e tető alá hozni az EU és a Dél-amerikai Közös Piac közti...","id":"201811__eu_es_mercosur__szabadpiac__agrarkvotak__marhaert_autot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2463a2-f79c-45a0-be7c-16f2932a325b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58116a49-aad0-4fe0-87e6-2f54356bc83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__eu_es_mercosur__szabadpiac__agrarkvotak__marhaert_autot","timestamp":"2018. március. 31. 10:00","title":"Autóért marhát adna Dél-Amerika, de Fazekas miniszter nem alkuszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6faa680-b05f-492f-84cd-035ed251923c","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 01. 16:59","title":"Százezreket ér egy ötös találat is a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis híján megölték őt. A világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa azért kapott golyót a fejébe, mert azt szorgalmazta, hogy a lányok is járhassanak iskolába.\r

","shortLead":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis...","id":"20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d73905-bf95-422b-8535-08457cc6e173","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","timestamp":"2018. március. 31. 14:09","title":"Hazatért a világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]