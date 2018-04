Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a3c819b-3325-4106-bf13-e797fca626a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a János kórházba vitt szappant és vécépapírt. A videón dokumentált akcióba egy hiányzó t betű rögtönzött pótlása is belefért. ","shortLead":"Most a János kórházba vitt szappant és vécépapírt. A videón dokumentált akcióba egy hiányzó t betű rögtönzött pótlása...","id":"20180401_A_Ketfarkura_ismet_rajott_a_jotekonysag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3c819b-3325-4106-bf13-e797fca626a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3ad2ef-1372-4526-bee1-379588ead242","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_Ketfarkura_ismet_rajott_a_jotekonysag","timestamp":"2018. április. 01. 12:45","title":"A Kétfarkúra ismét rájött a jótékonyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93804a95-b3bd-47c9-9caa-6e10f2cbd961","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Putyin egyre csak azt erősíti, hogy az országban ő dönt mindenről: ő védi meg a polgárokat a külföldtől, ő foglalta vissza a Krímet Ukrajnától, ő emeli meg a nyugdíjakat. Most sokak szemében ő tehet arról is, hogy több mint hetvenen haltak meg a kemerovói tűzvészben.\r

","shortLead":"Putyin egyre csak azt erősíti, hogy az országban ő dönt mindenről: ő védi meg a polgárokat a külföldtől, ő foglalta...","id":"20180331_Tuzhalal_Kemerovoban_hogyan_bukik_meg_egy_orszag_a_vizsgan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93804a95-b3bd-47c9-9caa-6e10f2cbd961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51698ced-c9f8-4185-a5a5-6af77f764c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Tuzhalal_Kemerovoban_hogyan_bukik_meg_egy_orszag_a_vizsgan","timestamp":"2018. március. 31. 19:00","title":"Kemerovo után: Putyin Oroszországa ismét elbukott, de ezt már kevesebben kérik számon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","shortLead":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","id":"20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c359f52-a65a-48d3-a5b5-30e9677a3302","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","timestamp":"2018. március. 31. 16:27","title":"Duplán születésnapos ma a rock and roll-kacsatánc - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6faa680-b05f-492f-84cd-035ed251923c","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 01. 16:59","title":"Százezreket ér egy ötös találat is a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában jelent meg a cikk, ami más kormányoldali médiában is megjelent. Update: a Fidelitas később jelezte, feltörték a Facebook oldalukat, és inkább lemondásra szólították fel Janiczakot.","shortLead":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában...","id":"20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a87b95-34e6-436e-9f9f-caef498ecf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","timestamp":"2018. április. 01. 08:21","title":"Van az a szint, amikor a Fidelitas kiáll a Jobbik mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001fcb86-d402-4f2c-878d-1930960e1ce7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Nikolics_gollal_es_gyozelemmel_unnepelte_az_Aranycipojet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001fcb86-d402-4f2c-878d-1930960e1ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e592e35-7c87-43e8-89f8-f7b158c60dbe","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Nikolics_gollal_es_gyozelemmel_unnepelte_az_Aranycipojet","timestamp":"2018. április. 01. 16:07","title":"Nikolics góllal és győzelemmel ünnepelte az Aranycipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddea4454-5d13-4ba4-bba8-7563ad54aa0d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös és a háromszoros olimpiai bajnok üdvözli a testület létrejöttét, de még gondolokodik, hogy csatlakozzon-e.","shortLead":"Az ötszörös és a háromszoros olimpiai bajnok üdvözli a testület létrejöttét, de még gondolokodik, hogy csatlakozzon-e.","id":"20180331_uszo_olimpiai_bajnokok_testulete_egerszegi_es_hosszu_kimaradt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddea4454-5d13-4ba4-bba8-7563ad54aa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f32992-9d95-4968-b8a1-7a1412b77742","keywords":null,"link":"/sport/20180331_uszo_olimpiai_bajnokok_testulete_egerszegi_es_hosszu_kimaradt","timestamp":"2018. március. 31. 08:15","title":"Megalakult az úszó olimpiai bajnokok testülete, Egerszegi és Hosszú kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea6e7d5-6c89-40f9-b807-31c76c19a9d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje. Az áprilisi országgyűlési választáson a Magyarország külképviseletein szavazók több mint 16 százaléka, csaknem 8800 választópolgár Londonban akarja leadni voksát. \r

\r

","shortLead":"Szombaton 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje. Az áprilisi országgyűlési választáson...","id":"20180331_Londonban_szavaznanak_a_legtobben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea6e7d5-6c89-40f9-b807-31c76c19a9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1e283e-e6b9-40a5-961e-86f0487a97c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Londonban_szavaznanak_a_legtobben","timestamp":"2018. március. 31. 17:14","title":"Londonban szavaznának a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]