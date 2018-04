Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f471a5aa-1d0b-485d-8c6f-01a8d12c6f17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint képtelen volt lejönni arról, hogy óvodásokkal kampányoljon.","shortLead":"A jelek szerint képtelen volt lejönni arról, hogy óvodásokkal kampányoljon.","id":"20180331_A_fideszes_Simonka_visszaeso_lett_690_ezerre_buntettek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f471a5aa-1d0b-485d-8c6f-01a8d12c6f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f475a076-e225-4957-92d6-16b8d9090957","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_fideszes_Simonka_visszaeso_lett_690_ezerre_buntettek","timestamp":"2018. március. 31. 21:55","title":"A fideszes Simonka visszaeső lett, 690 ezerre büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában jelent meg a cikk, ami más kormányoldali médiában is megjelent. Update: a Fidelitas később jelezte, feltörték a Facebook oldalukat, és inkább lemondásra szólították fel Janiczakot.","shortLead":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában...","id":"20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a87b95-34e6-436e-9f9f-caef498ecf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","timestamp":"2018. április. 01. 08:21","title":"Van az a szint, amikor a Fidelitas kiáll a Jobbik mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német hadseregben erre is gondolnak.","shortLead":"A német hadseregben erre is gondolnak.","id":"20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeffc90-45a3-4be3-be33-4bf0fd4e77c5","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","timestamp":"2018. április. 02. 15:04","title":"Mégis mit vegyen fel egy terhes katona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958b721-b01b-4d06-8f3d-5793dfcdd92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Balázs evangélikus lelkész az otthonmaradó szavazókat, az idegengyűlölő propagandát és a megegyezésre képtelen ellenzéket is belevette a prédikációba, amelyet a Kossuth Rádió közvetített. A lelkész hangja sem rezzent a felsorolásnál.","shortLead":"Mesterházy Balázs evangélikus lelkész az otthonmaradó szavazókat, az idegengyűlölő propagandát és a megegyezésre...","id":"20180401_Kormanykritikus_Istentisztelet_ment_a_Magyar_Radioban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8958b721-b01b-4d06-8f3d-5793dfcdd92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209d910c-e1eb-4b9b-9f07-94ac7a1f9f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Kormanykritikus_Istentisztelet_ment_a_Magyar_Radioban","timestamp":"2018. április. 01. 13:54","title":"A kormány gyűlöletpropagandája ellen szólt az esperes a Kossuth Rádió élő közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém házigazdaként 34-29-re legyőzte a dán Skjern HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, a negyeddöntőbe jutásért rendezett párharc szombati visszavágóján, de 61-59-es összesítéssel kiesett.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém házigazdaként 34-29-re legyőzte a dán Skjern HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180331_Gyozelme_ellenere_kiesett_a_Veszprem_a_kezilabda_BLbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbf13e1-6210-46f1-babe-8db1ae083b53","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Gyozelme_ellenere_kiesett_a_Veszprem_a_kezilabda_BLbol","timestamp":"2018. március. 31. 19:33","title":"Győzelme ellenére kiesett a Veszprém a kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány amerikai termékre 25, sokra pedig 15 százalékos vámot vetett ki Peking.","shortLead":"Néhány amerikai termékre 25, sokra pedig 15 százalékos vámot vetett ki Peking.","id":"20180402_Kina_visszavag_Trumpnak_beszall_a_vamhaboruba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d7d05d-28c8-489b-a712-9456bd9800ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180402_Kina_visszavag_Trumpnak_beszall_a_vamhaboruba","timestamp":"2018. április. 02. 07:32","title":"Kína visszavág Trumpnak, beszáll a vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539260bd-00ba-4932-9d47-21c09d28180d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A dán Skjern elleni kiesést mérgesen és csalódottan értékelte a Telekom Veszprém edzője. A kézilabdacsapat 2012 óta mindig legalább negyeddöntős volt a Bajnokok Ligájában, az utolsó négy évben ráadásul ott volt legjobb négyben, ennek a rendkívüli sorozatnak most vége.","shortLead":"A dán Skjern elleni kiesést mérgesen és csalódottan értékelte a Telekom Veszprém edzője. A kézilabdacsapat 2012 óta...","id":"20180401_Ez_nem_melto_a_Veszpremhez__vallalja_a_felelosseget_Nagy_Laszloek_edzoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539260bd-00ba-4932-9d47-21c09d28180d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6ae8c7-c764-48cb-9e82-23cef8ffcab1","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ez_nem_melto_a_Veszpremhez__vallalja_a_felelosseget_Nagy_Laszloek_edzoje","timestamp":"2018. április. 01. 09:13","title":"\"Ez nem méltó a Veszprémhez\" - vállalja a felelősséget Nagy Lászlóék edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e611c138-c7c4-4bc1-a2db-eb8dfde41cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szervezői körülbelül 5,2 millió dollár (1,3 milliárd forint) kártérítést fizetnek a stadionok építésénél dolgozó külföldi munkavállalóknak.\r

","shortLead":"A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szervezői körülbelül 5,2 millió dollár (1,3 milliárd forint) kártérítést...","id":"20180401_Tobb_mint_otmillio_dollar_karteritest_kapnak_a_stadionepitok_Katarban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e611c138-c7c4-4bc1-a2db-eb8dfde41cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659750b8-1398-4bb2-9e0e-7766d554fa32","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Tobb_mint_otmillio_dollar_karteritest_kapnak_a_stadionepitok_Katarban","timestamp":"2018. április. 01. 17:54","title":"Több mint ötmillió dollár kártérítést kapnak a stadionépítők Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]