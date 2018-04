Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért főként Franz von Holzhausen felel.","shortLead":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért...","id":"20180402_tesla_model_3_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88360a3c-4301-45c3-af63-ed16469312f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_tesla_model_3_tuning","timestamp":"2018. április. 02. 14:15","title":"A Tesla fődizájnere magának persze egy kicsit másmilyen autót csináltatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német hadseregben erre is gondolnak.","shortLead":"A német hadseregben erre is gondolnak.","id":"20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeffc90-45a3-4be3-be33-4bf0fd4e77c5","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","timestamp":"2018. április. 02. 15:04","title":"Mégis mit vegyen fel egy terhes katona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodás született a szíriai Dúmában, a felkelők kezén lévő utolsó kelet-gútai városban a sebesültek, majd később a civil lakosság egy részének az evakuálásáról is.\r

","shortLead":"Megállapodás született a szíriai Dúmában, a felkelők kezén lévő utolsó kelet-gútai városban a sebesültek, majd később...","id":"20180401_Orosz_kozremukodessel_indul_az_evakualas_a_sziria_Dumaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226fe4f8-29a5-4cc1-997a-66073fb772ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Orosz_kozremukodessel_indul_az_evakualas_a_sziria_Dumaban","timestamp":"2018. április. 01. 11:15","title":"Orosz közreműködéssel indul az evakuálás a szíria Dúmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dd916d-c466-4390-9b84-57803413e574","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Varga Mihály elszámoltatásáról szó sem lehet a kerületi lapban, más szöveget kértek Benedek Márton momentumos jelölttől.","shortLead":"Varga Mihály elszámoltatásáról szó sem lehet a kerületi lapban, más szöveget kértek Benedek Márton momentumos jelölttől.","id":"20180401_Cenzurazta_a_keruleti_lap_Goncz_unokajat_az_NVB_szerint_ez_rendben_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3dd916d-c466-4390-9b84-57803413e574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468089e-0210-4952-af18-128135ad9ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Cenzurazta_a_keruleti_lap_Goncz_unokajat_az_NVB_szerint_ez_rendben_van","timestamp":"2018. április. 01. 12:57","title":"Cenzúrázta a kerületi lap Göncz unokáját, az NVB szerint ez rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","shortLead":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","id":"20180403_21_fok_is_lehet_ma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c108b8-c850-421c-bc96-ba27725cb37e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_21_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. április. 03. 05:08","title":"21 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már az egymilliót közelítő hazai élettárs mindegyike, mit kell tennie, ha a párjával gyermeket vállal?","shortLead":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már...","id":"mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7148e3ae-1d3a-461b-969f-aad203f401d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","timestamp":"2018. április. 03. 07:05","title":"Élettársával szeretne gyermeket? Akkor jobb, ha ezzel tisztában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik az üzleti környezetben a fő kockázatot – vélik a PwC felmérésében szereplő cégvezetők, akik a globális folyamatokat biztatónak tartják.","shortLead":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik...","id":"201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2926e-d72d-47b0-9aeb-4cdbe790fc67","keywords":null,"link":"/kkv/201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","timestamp":"2018. április. 02. 13:00","title":"Nyugtalan bizakodás: mitől tartanak a cégvezetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Icarus nevű kék szuperóriás csillag nagyobb a mi Napunknál, ráadásul sokkal fényesebb is. Most már egy remek felvételünk is van róla.","shortLead":"Az Icarus nevű kék szuperóriás csillag nagyobb a mi Napunknál, ráadásul sokkal fényesebb is. Most már egy remek...","id":"20180403_hubble_urteleszkop_icarus_macs_j1149_2223_lensed_star_1_kek_szuperorias_legtavolabbi_csillag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa26d557-01b5-47ec-9398-96b5089da930","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_hubble_urteleszkop_icarus_macs_j1149_2223_lensed_star_1_kek_szuperorias_legtavolabbi_csillag","timestamp":"2018. április. 03. 09:03","title":"Szenzációs felvétel: a Hubble űrteleszkóp lefotózta a valaha látott legtávolabbi csillagot, íme 2000x-es nagyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]