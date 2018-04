Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott Szaakasvili is ringbe akar szállni. ","shortLead":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott...","id":"20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2139ba46-7e97-4f60-9815-6478cc17da27","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","timestamp":"2018. április. 03. 15:19","title":"Szaakasvili nem adja fel, most Grúziába akar visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cbbcc5-8bfa-40d8-9f08-c76755f2203b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyeztetnek a klíma beszereléséről a metrószerelvényekbe. ","shortLead":"Egyeztetnek a klíma beszereléséről a metrószerelvényekbe. ","id":"20180403_Tarlos_elbucsuztatta_az_utolso_regi_metrot_es_a_klimarol_is_szolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3cbbcc5-8bfa-40d8-9f08-c76755f2203b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4607be16-bfb1-46d3-8b5d-80a701d40709","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Tarlos_elbucsuztatta_az_utolso_regi_metrot_es_a_klimarol_is_szolt","timestamp":"2018. április. 03. 11:48","title":"Tarlós elbúcsúztatta az utolsó régi metrót és a klímáról is szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527db61-2546-458d-9874-caca795445f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","timestamp":"2018. április. 02. 08:21","title":"Még szmájli is volt a lopott autó hátulján, de ez sem hatotta meg a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b907fb-eb85-43ef-a932-38f03c098f19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A testvériesség fontosságát hangsúlyozta Ferenc pápa húsvéthétfőn a Szent Péter téren összegyűlt zarándokok előtt.","shortLead":"A testvériesség fontosságát hangsúlyozta Ferenc pápa húsvéthétfőn a Szent Péter téren összegyűlt zarándokok előtt.","id":"20180402_Ferenc_papaTorodnunk_kell_a_testvereinkkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b907fb-eb85-43ef-a932-38f03c098f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca77126f-cbaf-4d60-9806-26eb65f50b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Ferenc_papaTorodnunk_kell_a_testvereinkkel","timestamp":"2018. április. 02. 19:25","title":"Ferenc pápa: Törődnünk kell a testvéreinkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c4c237-ea01-4c2d-90cc-ed17ef63ba4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon 98 százalékban magyarok vásárolnak, az elenyésző külföldi vevő közül a legnagyobb arányban szerbek vannak. Csaknem 80 százalékban 30 milliónál húzzuk meg az értékhatárt, és átlagosan 44 évesen veszünk lakást – derül ki az Otthon Centrum felméréséből.","shortLead":"Magyarországon 98 százalékban magyarok vásárolnak, az elenyésző külföldi vevő közül a legnagyobb arányban szerbek...","id":"20180403_Szerbek_es_oroszok_kostolgatjak_a_magyar_lakaspiacot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c4c237-ea01-4c2d-90cc-ed17ef63ba4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcaede3-94ab-4809-8bf2-72db5e1343e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180403_Szerbek_es_oroszok_kostolgatjak_a_magyar_lakaspiacot","timestamp":"2018. április. 03. 10:42","title":"Szerbek és oroszok kóstolgatják a magyar lakáspiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6465d5-058d-4e0d-84ee-0cee073f7601","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 14 évben kétezernél is több alkalommal rántotta le a leplet az átverésekről, városi legendákról és dezinformációkról az Urbanlegends.hu. Az oldalt 2004 óta egyetlen ember írja. Most, hogy kamuhírből is egyre több van, ő is nagyobb fokozatra kapcsolna.","shortLead":"Az elmúlt 14 évben kétezernél is több alkalommal rántotta le a leplet az átverésekről, városi legendákról és...","id":"20180403_urbanlegendshu_patreon_alhirek_kamuhirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee6465d5-058d-4e0d-84ee-0cee073f7601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf883de-a140-4edb-9f55-63361978f640","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_urbanlegendshu_patreon_alhirek_kamuhirek","timestamp":"2018. április. 03. 10:03","title":"Szörnyen unja, hogy sok \"hírrel\" átverik a neten? Most 320 forintból tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce8135-9490-4acf-9379-6590a7571bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akinek nyolc ingatlana van, az nyolcszor kap ajándék 12 ezer forintot?","shortLead":"Akinek nyolc ingatlana van, az nyolcszor kap ajándék 12 ezer forintot?","id":"20180402_A_kormany_a_telen_nem_is_hasznalt_nyaralok_utan_is_ad_teli_rezsicsokkentest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68ce8135-9490-4acf-9379-6590a7571bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f96406b-fa69-4c35-9bf1-15d203d92d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180402_A_kormany_a_telen_nem_is_hasznalt_nyaralok_utan_is_ad_teli_rezsicsokkentest","timestamp":"2018. április. 02. 19:29","title":"A kormány a télen nem is használt nyaralók után is ad téli rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása szerint több, szokatlan kijelentés is elhangzott a miniszterelnöktől szavazásra buzdító beszédeiben.","shortLead":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása...","id":"20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6475d6a3-6715-4a33-92d2-51d400d47882","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","timestamp":"2018. április. 03. 16:43","title":"\"Ne higgyenek a fölméréseknek\" - üzente Orbán újabb turnéállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]