Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Zöld Koalíció öt lappal nem számolt el időben, a Kúria érdemi vizsgálat nélkül utasította el a fellebbezését. ","shortLead":"A Nemzeti Zöld Koalíció öt lappal nem számolt el időben, a Kúria érdemi vizsgálat nélkül utasította el a fellebbezését. ","id":"20180402_Jogeros_az_50_ezer_forint_birsag_a_le_nem_adott_ajanloivekert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf8c807-13b6-476c-b697-97aaf42be7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Jogeros_az_50_ezer_forint_birsag_a_le_nem_adott_ajanloivekert","timestamp":"2018. április. 02. 16:32","title":"Jogerős az 50 ezer forint bírság a le nem adott ajánlóívekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecae75d-4a3d-4945-bf76-6483d1695901","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Kutyaformájú kenyértől óriási aranyozott kutyaszoborig számtalan kiállítási tárgy idézi meg a tacskót egy, a németországi Passauban húsvéthétfőn megnyílt múzeumban, amelyet teljes egészében a német eredetű vadászkutyának szenteltek. ","shortLead":"Kutyaformájú kenyértől óriási aranyozott kutyaszoborig számtalan kiállítási tárgy idézi meg a tacskót egy...","id":"20180402_Erre_szuksege_volt_a_vilagnak__megnyilt_az_elso_tacskomuzeum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ecae75d-4a3d-4945-bf76-6483d1695901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cd6846-94ac-4537-9183-56cee398982c","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Erre_szuksege_volt_a_vilagnak__megnyilt_az_elso_tacskomuzeum","timestamp":"2018. április. 02. 17:55","title":"\"Erre szüksége volt a világnak\" - megnyílt az első tacskómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa nem akkora forradalmár, hogy a pokolt eltörölje.","shortLead":"Ferenc pápa nem akkora forradalmár, hogy a pokolt eltörölje.","id":"20180402_A_Vatikan_mindenkit_megnyugtat_letezik_pokol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5142694-6381-4ad9-ad83-10a892293d6f","keywords":null,"link":"/elet/20180402_A_Vatikan_mindenkit_megnyugtat_letezik_pokol","timestamp":"2018. április. 02. 15:31","title":"A Vatikán mindenkit megnyugtat: létezik pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önnek is elege van az elmúlt nyolc évből? – szegezi a kérdést a gyanútlan Telekom-előfizetőnek a DK-t népszerűsítő legújabb telefonos kampányában Gyurcsány Ferenc.","shortLead":"Önnek is elege van az elmúlt nyolc évből? – szegezi a kérdést a gyanútlan Telekom-előfizetőnek a DK-t népszerűsítő...","id":"20180403_A_legfobb_ugyesz_azonnal_menesztesevel_kezdett_kampanyolni_Gyurcsany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a35711-8b67-430d-ac82-0a8890bf45cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_legfobb_ugyesz_azonnal_menesztesevel_kezdett_kampanyolni_Gyurcsany","timestamp":"2018. április. 03. 14:31","title":"A legfőbb ügyész azonnal menesztésével kampányol Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik az üzleti környezetben a fő kockázatot – vélik a PwC felmérésében szereplő cégvezetők, akik a globális folyamatokat biztatónak tartják.","shortLead":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik...","id":"201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2926e-d72d-47b0-9aeb-4cdbe790fc67","keywords":null,"link":"/kkv/201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","timestamp":"2018. április. 02. 13:00","title":"Nyugtalan bizakodás: mitől tartanak a cégvezetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert öltek meg, mint az egykor életveszélyesnek tartott New Yorkban. ","shortLead":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert...","id":"20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a5564e-3056-4b93-adf9-7a13df021f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","timestamp":"2018. április. 02. 14:25","title":"Késelési járvány tört ki Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget. Míg a helyszínen taps fogadta a produkciót, a Sao Pauló-i egyházi vezetők elítélték a formabontó mutatványt, s intézkedtek, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő. ","shortLead":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget...","id":"20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81172ca-55b2-4a3d-980c-ae26311ece9f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","timestamp":"2018. április. 03. 16:09","title":"Amikor már az oltáriszentséget is drón röpteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","id":"20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7aa7-10ed-4469-a35c-9eb353523ef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 03. 08:21","title":"Videó: Így csapódhatott a betontömbnek az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]